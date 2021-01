Il 10 gennaio sarà una domenica intensa e ricca di emozioni. I segni zodiacali si troveranno in bilico tra il bisogno d'affetto e il desiderio di dedicare tempo ai loro progetti. Nella volta celeste di domani, sarà possibile notare la permanenza di Sole, Venere e Plutone in Capricorno e quella di Mercurio, Giove e Saturno in Acquario. La Luna entrerà in Sagittario, mentre Marte e Urano si troveranno nel segno del Toro. Infine, Nettuno sarà in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 10 gennaio dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 10 gennaio: competizione per Ariete e Cancro allegro

Ariete: il fuoco della competizione tornerà ad ardere dentro di voi. Nonostante sia domenica, ricomincerete a impegnarvi nella realizzazione dei vostri sogni. Avrete molte idee da mettere in pratica, dovrete solo scegliere quella vi si sembrerà più adatta. Non vedrete l'ora di poter testare sul campo le vostre intuizioni. Il partner, forse, esprimerà il suo malcontento per la mancanza di attenzioni: cercate di non allontanarlo.

Toro: il rapporto con il partner subirà dei notevoli miglioramenti. Vi sentirete molto legati a lui e farete di tutto per renderlo fiero di voi. L'obiettivo sarà quello di creare un feeling di coppia saldo e resistente ad ogni ostacolo.

Non permetterete a nessuno di opporsi alla vostra relazione, neanche se avrà motivazioni valide. Sarete un po' preoccupati per il vostro futuro professionale: vorrete fare di più, ma sarete incerti sull'occasione da cogliere.

Gemelli: farete fatica a immergervi nella vostra dimensione personale. Saprete di dover rivedere alcuni elementi della vostra vita, ma non saprete da dove ricominciare.

Troverete utile andare alla ricerca di consigli. Interpellerete diverse persone, soprattutto quelle che vi sono più vicine. Forse, non riuscirete a trovare il suggerimento giusto, ma avrete modo di espandere i vostri pensieri. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non sottovalutare la forza delle emozioni.

Cancro: aspirerete a trascorrere una giornata allegra e senza preoccupazioni.

Vi dedicherete al benessere personale e allontanerete tutte le negatività. Qualcuno potrebbe invidiare il vostro stile di vita e quindi cercare di farvi cambiare strada. Però, sarà del tutto inutile. Ritroverete un rapporto importante, un legame sciolto da tempo, che ormai consideravate irrecuperabile. Questo non farà altro che migliorare il vostro umore.

Oroscopo di domenica 10 gennaio: passione per Bilancia, Scorpione pratico

Leone: sarete molto attenti alle esigenze dei vostri cari. Vi renderete conto di dover intervenire per far fronte a una situazione complessa. Non vorrete essere invadenti, ma non riuscirete a trovare altra soluzione. Le previsioni zodiacali consigliano, prima di agire, di parlare a cuore aperto con il vostro interlocutore.

Se sarà lui a dirvi di cosa avrà bisogno, tutto sarà notevolmente più semplice. Un evento imprevisto potrebbe rivoluzionare la giornata.

Vergine: una persona a voi vicina vi farà una rivelazione importante. Sarà fondamentale mantenere il segreto e non tradire la sua fiducia. Forse, per il desiderio di aiutarla, sarete tentati di parlarne con altri, ma non sarà la scelta giusta. Il partner cercherà di indagare sulle vostre perplessità. Vorrà ricevere risposte chiare da voi, ma al momento non sarete ancora pronti ad aprirvi. Vi servirà del tempo per decidere cosa fare.

Bilancia: amore, passione e affetto si uniranno per dare vita a un mix esplosivo. Il rapporto con il partner sarà stupefacente. Vi renderete conto di aver trovato la persona adatta a voi, ma non vorrete dormire sugli allori.

Continuerete ad impegnarvi per migliorare, ancora di più, le dinamiche di coppia. Il centro di tutto sarà un dialogo equilibrato e basato sul rispetto reciproco. Se ci sarà collaborazione nella coppia, tutto andrà per il verso giusto.

Scorpione: non avrete molta voglia di concentrarvi sulle questioni romantiche, perchè sarete più coinvolti da quelle pratiche. Sarete alla ricerca di nuove sfide e di qualcosa che possa stimolare la vostra motivazione. Non sarà facile mantenere un umore positivo in una domenica tanto piovosa e statica, ma non permetterete alla noia di assorbire tutte le vostre energie. Una telefonata, da parte di un caro amico, vi sorprenderà.

Previsioni astrologiche di domani 10 gennaio: Sagittario positivo, Capricorno lunatico

Sagittario: sarà una giornata positiva e produttiva. Anche se sarete costretti a trascorrere molto tempo in casa, riuscirete ad organizzarvi in modo perfetto. Vi dedicherete alla cucina e alla felicità della famiglia. Sarà impossibile non ammirare i vostri sforzi. Forse, ci saranno delle situazioni che stimoleranno la vostra sensibilità. Non cercate di trattenervi: vi sentirete molto meglio se lascerete libere le emozioni. Attenzione a non esagerare con gli eccessi di cibo.

Capricorno: sarà una domenica all'insegna del nervosismo. Cambierete umore continuamente e faticherete a rapportarvi con gli altri. Vorreste trascorrere del tempo da soli, ma anche questo si rivelerà un problema.

Le previsioni zodiacali consigliano di analizzare le cause del vostro comportamento. Sicuramente, nei giorni precedenti, è successo qualcosa che ha scatenato ciò. Se lo riterrete utile, potrete parlarne con la vostra famiglia.

Acquario: sarete molto stressati per il lavoro. Non riuscirete a godere di questa domenica perché, con la mente, ripenserete, continuamente, alle mansioni che dovrete svolgere. Le eccessive responsabilità e le liti in famiglia potrebbero aggravare, ancora di più. questa situazione. Sarà importante trovare uno spazio che sia solo vostro. Date importanza agli hobby e cercate di non farvi schiacciare dalle meschinità della vita.

Pesci: darete spazio all'immaginazione e alla fantasia. Le attività artistiche saranno al centro della vostra giornata, soprattutto perché vi permetteranno di esprimere tutte le emozioni provate.

Amici e partner apprezzeranno molto le vostre creazioni, riceverete complimenti che vi lasceranno a bocca aperta. Forse, verso sera, inizierete ad accusare stress e stanchezza. L'Oroscopo consiglia di non tentare di resistere e di andare a riposare.