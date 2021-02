La classifica dell'Oroscopo di sabato 27 febbraio denota una giornata molto energica per i nati sotto al segno dell'Acquario. I nativi della Vergine, invece, farebbero bene a guardarsi le spalle.

Gli ultimi quattro segni in classifica dell'Oroscopo

Vergine (12° posto): forse è meglio non farsi troppe illusioni, specie in amore. In amicizia sarebbe il caso di guardarvi le spalle. Alcune persone a voi vicine potrebbero non rivelarsi sincere come dicono.

Bilancia (11° posto): questo non è il momento propizio per intavolare delle discussioni. Se siete in crisi con il partner, allora è meglio rimandare le discussioni.

La sorte non vi assiste, quindi, evitate di investire in denaro e progetti al momento.

Ariete (10° posto): siate cauti perché in questi giorni potrebbero sorgere delle controversie in campo professionale. Se avete da poco cominciato un'attività fareste bene a non compiere mosse azzardate, specie per quanto riguarda la sfera economica.

Sagittario (9° posto): nel lavoro si stanno smuovendo delle cose, pertanto, è opportuno tenere gli occhi ben aperti. Siete impegnati in più attività, quindi è necessario essere organizzati. In amore tra oggi e domani potrebbe nascere qualche malumore.

Le posizioni centrali del 27 febbraio

Scorpione (8° posto): se state pensando di prendere delle decisioni che potrebbero cambiare la vostra vita non siate frettolosi.

Evitate gli sperperi di denaro e coltivate maggiormente le vostre amicizie. In amore, invece, sentite il bisogno di essere protetti.

Cancro (7° posto): nulla è perduto, se un progetto a cui stavate lavorando non è andato in porto non è detto che non possiate riprovarci. Il segreto è non abbattersi e non lasciarsi sopraffare dalle paure.

Toro (6° posto): l'amore è un po' una roulette russa per voi in questo periodo.

Un giorno vi sentite al settimo cielo e l'altro all'inferno. Cercate di mantenere la calma e di non cadere in provocazioni che potrebbero contribuire solamente a far nascere discussioni.

Leone (5° posto): non abbiate timore nel chiedere l'aiuto delle persone a voi care. In campo professionale potreste sentirvi un po' confusi e spaesati, sensazione che non siete soliti provare.

Ad ogni modo, a partire da domani la situazione migliorerà.

Previsioni zodiacali: i segni più fortunati

Gemelli (4° posto): momento parecchio entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. Questo è il periodo per dichiararvi e per esternare le vostre emozioni. Nel lavoro, invece, le disattenzioni verranno punite.

Pesci (3° posto): le emozioni si fanno forti e prepotenti. Se siete innamorati sarà davvero difficile riuscire a nasconderlo. Nel lavoro, invece, dovete mostrare maggiore concentrazione.

Capricorno ( 2° posto): i nati sotto questo segno continueranno a cavalcare l'onda dei cambiamenti. Non lasciatevi intimorire dai piccoli impedimenti e continuate dritti per la vostra strada.

Acquario (1° posto): siete pieni di energia, pertanto, sfruttate questa giornata per fare quante più cose possibili.

I dubbi che avete avuto negli ultimi giorni verranno dissipati. In amore ritagliatevi un po' di tempo con il partner.