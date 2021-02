L'oroscopo della giornata di venerdì 26 febbraio prevede una lieve ripresa per i nativi sotto il segno della Vergine, che verso sera potranno contare sulla Luna in congiunzione, ma purtroppo l'ombra di Venere si farà sempre più grande, mentre per il Toro tornerà un bell'equilibrio e armonia nella propria relazione di coppia. Settore professionale che proseguirà bene per i nativi Bilancia, mentre Gemelli potrebbe inciampare in alcuni imprevisti d'amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di venerdì 26 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 26 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: attenzione a questo cielo nel prossimo periodo secondo l'oroscopo.

Dopo una giornata piuttosto buona dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna, verso sera dovrete guardarvi le spalle proprio dall'astro argenteo, considerato che passerà nel segno della Vergine, dunque opposta per voi. Che siate single oppure no, meglio quindi non essere troppo assillanti o invasivi. Discretamente bene invece il settore professionale. Al netto di una partenza un po’ lenta, riuscirete ad ottenere discreti risultati. Voto - 7,5

Toro: sfera sentimentale che torna a essere piacevole per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo del 26 febbraio, questo cielo prevede la Luna tornare in buon aspetto verso sera. Potrete contare anche su Venere ora, dunque se volete riprendere in mano la vostra relazione di coppia, sfoderate tutto il vostro romanticismo e usatelo al meglio.

I single troveranno conforto nei loro amici qualora abbiano dei problemi da risolvere. In ambito lavorativo la situazione non sarà ancora a vostro vantaggio, ma ci sarà un po’ di leggerezza in questa giornata. Voto - 7+

Gemelli: sarete piuttosto focosi in questa giornata, ma anche un po’ troppo permalosi. Questo cielo infatti è piuttosto altalenante con voi, e in amore non sempre il partner approverà il vostro modo di fare.

Se siete single bene i rapporti sociali, non benissimo con le nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno alcune mansioni da gestire con calma, pazienza e la giusta comunicazione, e voi avrete tutti questi requisiti per andare al meglio. Voto - 7-

Cancro: fortuna che inizierà a girare dalla vostra parte secondo le previsioni zodiacali del 26 febbraio.

Con Venere in trigono dal segno dei Pesci, e la Luna in buon aspetto verso sera, dal punto di vista sentimentale sentirvi un tutt'uno con il partner sarà qualcosa alla vostra portata. Se siete single con un pizzico d'impegno, riuscirete a trarre delle belle soddisfazioni. Settore professionale discreto, anche se questo cielo non prevede tanti astri favorevoli. L'importante sarà vedere sempre le cose dal lato positivo e impegnarsi sempre al massimo. Voto - 8

Leone: una giornata nel complesso modesta con un cielo che via via va migliorando. La Luna rimarrà a vostra disposizione fino a sera, dunque in amore se volete rendere il più espansiva possibile la vostra relazione, datevi da fare. Se siete single sappiate che l’amore è fatto anche di atti improvvisi, talvolta da non sottovalutare.

In ambito lavorativo non è ancora il momento di accettare alcuni incarichi, ma prossimamente le giuste opportunità professionali arriveranno. Voto - 7+

Vergine: giornata sicuramente non spettacolare per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 26 febbraio. Certo, in amore ci sarà una leggera ripresa grazie alla Luna che passerà dal vostro segno per qualche giorno, ma Venere in opposizione sarà lì per un po’, e con il partner potrebbe non esserci quel feeling che caratterizzava il vostro rapporto. Se siete single essere sinceri con tutti sarà considerato un pregio. In ambito lavorativo la situazione sarà piuttosto stabile, ciò nonostante nulla vieta di mettere in mostra il vostro lato creativo. Voto - 7

Bilancia: questa settimana proseguirà in maniera piuttosto convincente in amore, anche senza Venere al vostro fianco.

Sarete ancora in grado di trasmettere vitalità nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single, vedrete che presto si accorgerà di voi, non perdete la speranza e continuate a insistere. In ambito lavorativo avrete il tocco giusto, e con Giove in trigono dal segno dell'Acquario potrete contare su un pizzico di fortuna in più. Voto - 7,5

Scorpione: sfera sentimentale che finalmente ricomincerà a dare il meglio di sé secondo l'oroscopo. La Luna passerà in sestile a fine giornata, mentre Venere già stabile in buona posizione, vi permetterà di godere per bene del vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single qualcuno potrebbe iniziare a guardarvi insistentemente. Per quanto riguarda il lavoro forse ancora non vi sentite pienamente a vostro agio, magari commettendo alcuni errori.

Voto - 7,5

Sagittario: cala il sipario sul vostro romanticismo a partire da questa giornata secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in negativo aspetto, non potrete aspettarvi ancora grandi cose per quanto riguarda i sentimenti. Meglio quindi non continuare a insistere e cercare di risolvere con calma i problemi che verranno. Se siete single questo periodo potrebbe tornarvi utile per riflettere un po’. Nel lavoro invece continuerete a darvi da fare, tra mille progetti e la carica giusta per svolgerli bene. Voto - 6,5

Capricorno: sfera sentimentale che riuscirete a esaltare al meglio a partire da questa sera secondo l'oroscopo, grazie alla Luna che si sposterà in trigono dal segno della Vergine. Venere inoltre sarà già favorevole e ci saranno dunque tutti i presupposti adatti per vivere al meglio il vostro rapporto.

Se siete single con il vostro entusiasmo e voglia di vivere, potreste riuscire ad avvicinarvi a chi vi piace. Per quanto riguarda il lavoro sarete operosi e concentrati sui vostri lavori, che potrebbero essere un po’ difficili da ultimare. Voto - 8-

Acquario: questa Luna opposta sta per andarsene, permettendovi di respirare un po’ in amore. Secondo l'oroscopo però, il vostro rapporto non riuscirà al momento a spiccare il volo come un tempo, per cui forse dovreste provare con altri metodi. Se siete single il vostro stato d'animo potrebbe essere un po’ sottotono. In ambito professionale sarete chiari e fermi con le vostre mansioni, con idee abbastanza precise su come agire. Voto - 7+

Pesci: attenzione a qualche piccolo incidente di percorso nelle prossime giornate secondo l'oroscopo.

Ci sarà infatti la Luna in opposizione e in amore potrebbe verificarsi qualche incomprensione. Nulla di grave, considerato che ci sarà Venere a non far mancare una discreta intesa di coppia. Se siete single sarà una giornata tutto sommato godibile. Nel lavoro questo cielo sarà piuttosto valido per sfornare idee di successo, grazie anche a Marte in sestile che vi terrà in forze. Voto - 7+