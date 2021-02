Gli astri di venerdì 26 febbraio mettono in primo piano la Luna che transita negli ultimi 10 gradi del Leone e si mette in quadratura, cioè in aspetto negativo, con Marte nel Toro. L'Oroscopo, quindi, parla di una prima parte della giornata che sarà molto dinamica e, a tratti, nervosa. La Luna si accenderà facilmente rispondendo in modo aggressivo anche alle minime provocazioni, avrà voglia di avere ragione a tutti i costi e ci potrebbero essere discussioni con una figura femminile dalla personalità piuttosto testarda. Vediamo quali sono le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco.

Gli astri consigliano al Toro di pesare le parole

Ariete - La Luna per voi è in posizione positiva, ma lo scontro che il pianeta ha con Marte potrebbe influenzarvi dal punto di vista delle uscite di denaro. Potrebbero esserci delle spese impreviste. Gli astri vi renderanno molto attivi sul lavoro e sulle questioni pratiche e chiuderete la settimana con una piccola soddisfazione. Il voto della vostra giornata è 7.

Toro - Dovete assolutamente vivere la prima parte della giornata con molta calma e non sarà facile. Mercurio non vi aiuta e la pessima quadratura tra Luna e Marte vi potrebbe rendere perfino aggressivi. Pesate le parole, state molto attenti a quello che dite, perché potete ferire qualcuno che non dimenticherà tanto facilmente. Il voto della vostra giornata è 4.

Gemelli - Gli astri per voi sono favorevoli: c'è un ottimo Mercurio in Acquario che vi guarda le spalle e vi farà agire nella maniera migliore. La Luna pure per voi è positiva, potrebbe, però, costringervi a fare una piccola variazione sulla marcia di lavoro che avete pianificato per oggi. Il voto della vostra giornata è 6 e mezzo.

Cancro - Sarà una giornata neutra dal punto di vista del lavoro e dei contatti.

Sono favorite soltanto le professioni che hanno a che fare con lo studio, con la ricerca, mentre per tutte le altre ci sarà un momento di stop. Forse avrete voglia di prendervi una pausa e di iniziare il weekend già dalla mattina. Il voto della vostra giornata è 6.

Leone - Gli astri della giornata vi mettono in guardia: attenzione massima all'emotività.

Rischiate di innervosirvi per niente: la sfida sarà quella di mantenervi con i nervi saldi e in equilibrio in ogni situazione. Non è il giorno giusto per fare sforzi fisici. Il voto della vostra giornata è 5.

La Vergine è poco diplomatica: attenzione agli scontri

Vergine - La Luna in quadratura con Marte vi rende poco diplomatici. In questo periodo non avete il supporto di Mercurio, quindi potreste arrivare a conclusioni errate nella valutazione delle persone e delle situazioni. Fate attenzione a non giudicare in fretta. Il voto della vostra giornata è 6.

Bilancia - Gli astri parlano di una giornata da dedicare alle amicizie, magari vi chiamerà una persona che non sentite da tempo per raccontarvi i suoi problemi e vi terrà occupati al telefono per qualche ora.

Il resto scorrerà in modo neutro, soprattutto per quanto riguarda l'amore che, al momento, quasi vi annoia. Il voto della vostra giornata è 7.

Scorpione - La giornata, inutile nasconderlo, sarà molto difficile. Per alcuni di voi si rischia la lite con il partner e, a parte questo, la prima parte di questo venerdì per tutti sarà carica di impegni e di problemi che arriveranno anche all'ultimo minuto. Domani, però, è un altro giorno. Il voto della vostra giornata è 4.

Astri positivi per il Sagittario, il Capricorno si occupa dei figli

Sagittario - La Luna in Leone per voi è niente male, ma gli astri vi ricordano che è una Luna sofferente a causa della quadratura con Marte. Potrebbe arrivare un lavoro da fare per il weekend o un impegno imprevisto, ma vi sbrigherete bene e presto.

Il voto della vostra giornata è 6 e mezzo.

Capricorno - Siete immuni da questa Luna in cattivo aspetto con Marte. Dovete solo fare attenzione alle scadenze di pagamenti: ci sono uscite di denaro e per qualcuno di voi saranno legate ai figli. Il resto è tutto ok e sotto controllo. Il voto della vostra giornata è 7.

Acquario - La Luna in Leone è in opposizione al vostro Segno e vi renderà molto dinamici. L'aspetto di quadratura con Marte vi stimolerà a muovervi, a combattere la vostra pigrizia. Potrebbe essere una giornata molto costruttiva, se vi impegnerete. Il voto della vostra giornata è 7 e mezzo.

Pesci - Gli astri parlano di una giornata tutta dedicata al lavoro. Potrebbe essere un venerdì più impegnativo del solito e mentalmente rischiate di andare in tilt per qualche ora.

Dovrete, quindi, dedicare la serata solo al relax. Il voto della vostra giornata è 6.