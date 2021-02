Cosa prevedono le stelle per l’Oroscopo di lunedì 15 febbraio? La settimana comincerà con La Luna in Ariete, in fase crescente. Questa situazione astrale, di discreta rilevanza, durerà fino a martedì. Dunque, in queste ore sarà possibile risolvere problemi e rallentare il passo. Spazio allo svago, specie tra mattino e pomeriggio. Eventuali traumi o preoccupazioni potranno essere stoppati e questo grazie all’astro argenteo che offrirà una sorta di tregua mentale. Amore, soldi, lavoro e salute: passiamo in rassegna questi quattro aspetti attraverso le previsioni delle stelle e annessa classifica.

Classifica e previsioni astrali 15 febbraio: i 4 segni ‘giù’

Toro (12° in classifica) - L’amore risulta un argomento complesso, specie se con il partner di sempre le cose sembrano cambiate e logore. Spazio al lavoro, anche se non tutti avranno modo di concentrarsi a sufficienza dato che la famiglia avrà maggiori attenzioni. Occhio ai soldi e alla salute, in giornata sono previste delle uscite e picchi di tensione.

Acquario (11° in classifica) - C’è una certa questione che si trascina avanti da molto tempo e che potrebbe darvi problemi. Tensioni e difficoltà saranno da mettere in conto nelle prossime 48 ore, cercate di non pretendere troppo da voi stessi e dai vostri cari. Possibile malcontento in famiglia o all’interno dell’ambiente di lavoro.

Occorrerà darsi un pizzicotto e tenere i nervi sotto controllo. Transazioni finanziarie, qualcuno sta valutando un prestito.

Capricorno (10° in classifica) - Archiviate le feste di San Valentino, le coppie torneranno alla consueta normalità, ma il divertimento sarà presente fino a martedì grasso. Sarete un po’ alterati e questo potrebbe generare mal di testa, problemi alla pressione o mal di pancia.

Sarà bene cercare di riposare il più possibile. Chi lavora, in giornata dovrà focalizzarsi sugli aspetti che contano di più e a tagliare il superfluo. Lo stesso discorso vale per il denaro.

Leone (9° in classifica) - In giornata il vostro umore sarà altalenante e questo a causa di una certa condizione fisica o mentale poco stabile. L’amore non sarà al centro dei vostri pensieri, ma c’è da dire che ultimamente si respira aria di distanza e/o di tensione.

Chi ha dei figli piccoli o dei nipotini, in giornata si ritroverà ad aiutarli in alcune faccende che potrebbero anche comportare dell’uscita di denaro.

Oroscopo dei segni nella media del giorno

Vergine (8° in classifica) - Lunedì di lavoro ma anche di passione divampante, in particolar modo per le coppie che vanno d'accordo. Sul fronte denaro e salute, potrebbero esserci delle incertezze, ma le stelle invitano ad andare avanti e a non dire di “no” alle possibili nuove occasioni.

Bilancia (7° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 15 febbraio vi vedranno in prima linea nel lavoro o nelle faccende che vi stanno maggiormente a cuore. Sarà la giornata giusta per dedicarsi alla famiglia, all’amicizia e alla persona amata. Nonostante ciò, le stelle parlano di un blocco che sta frenando la vostra creatività o gli incassi.

Sagittario (6° in classifica) - La questione economica attuale vi sta un po’ innervosendo dato che faticate a mettere dei soldi da parte. Chi è single da poco e non ha superato la separazione, non dovrà buttarsi a capofitto in nuove relazioni, anzi farà bene a prendersi del tempo in solitaria per riflettere e guarire. Tutto ok per le coppie reduci da un San Valentino appagante. Avrete molta fame, ma attenzione alla salute dello stomaco/intestino.

Scorpione (5° in classifica) - Queste 24 ore saranno serene e piacevoli, in particolar modo in famiglia. Niente di nuovo in amore o nel comparto finanziario, però qualcosa potrebbe smuoversi prossimamente. Questa settimana sarà caratterizzata da un certo cambiamento generale, perciò tenete gli occhi bene aperti.

Qualcuno potrebbe fiutare un certo affare.

Classifica e oroscopo dei quattro segni ‘su’ del giorno

Cancro (4° in classifica) - Partirà con il piglio giusto questa settimana che si rivelerà ricca di buone occasioni. Farete ogni cosa con calma e questo perfezionerà i risultati finali. Ripenserete a una certa offerta o a un certo acquisto. La fortuna vi allargherà gli orizzonti sia in amore che all’interno del lavoro o percorso di studi. Bene i soldi, qualcuno sta risparmiando in vista di un grande investimento.

Gemelli (3° in classifica) - Tutti i problemi verranno sciolti in questo lunedì carismatico. La vostra gentilezza risulterà proverbiale e capace di far germogliare dei miracoli. In famiglia si respirerà un clima di armonia. Attorno a voi tutto risulterà più colorato, saporito e giocoso.

Abbandonatevi a queste piacevoli sensazioni e non fatevi mancare nulla.

Pesci (2° in classifica) - Dopo un weekend non proprio agevole, per voi giungerà il momento del riposo. Aspettatevi un lunedì in cui staccare la spina e lasciarsi andare alla passione. Trionferanno le coppie innamorate, ma anche i single più estroversi. La vostra spigliatezza risulterà elevata così come anche la fortuna. Nessun problema in famiglia, nella salute o nei soldi anche se siete degli spendaccioni.

Ariete (1° in classifica) - La Luna nel vostro segno vi spingerà a guardare avanti. Ritroverete la positività, l’ottimismo e anche l’amore. Non saranno da escludersi degli incontri, appuntamenti o qualche sorpresina. Si prospettano 24 ore armoniose anche per coloro che svolgono un lavoro pesante o che hanno una certa situazione complessa in famiglia.

La fortuna vi corteggerà, non respingetela.