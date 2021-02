L'oroscopo della giornata di lunedì 15 febbraio prevede un Leone più convinto delle proprie capacità, grazie all'arrivo della Luna in posizione favorevole, mentre Capricorno riuscirà a stare al passo con i colleghi sul posto di lavoro senza troppi problemi. Per la Bilancia potrebbe non essere la giornata più adatta per parlare di sentimenti, mentre Sagittario godrà di ottime prestazioni in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di lunedì 15 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo lunedì 15 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: inizio settimana convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Arriverà infatti la Luna nel vostro cielo, e dal punto di vista sentimentale sarete più romantici che mai, in particolare i nati alla fine del segno. Per quanto riguarda i single sarà il momento giusto per capire se questa persona fa al caso vostro. Per quanto riguarda il settore professionale sarete in grado di utilizzare le vostre abilità al meglio per concludere un progetto. Voto - 8,5

Toro: configurazione astrale forse non delle migliori secondo l'oroscopo di lunedì. Questo cielo vedrà ancora una volta tanti pianeti in quadratura dal segno dell'Acquario, rendendo difficoltosa qualunque vostra operazione, soprattutto al lavoro. In amore i sentimenti saranno al primo posto per voi, ciò nonostante faticherete a manifestarli verso la persona che vi piace, che siate single oppure impegnati.

Voto - 6-

Gemelli: oroscopo della giornata di lunedì 15 febbraio che inizierà molto bene per voi nativi del segno. La Luna si troverà in posizione favorevole e insieme a Venere dal punto di vista sentimentale non potrete che essere soddisfatti della vostra relazione di coppia. Se siete single le relazioni sociali andranno molto bene. In ambito lavorativo vi sentirete più carichi e porterete a termine i vostri impegni con forte entusiasmo.

Voto - 8+

Cancro: la settimana potrebbe non iniziare al meglio per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna infatti si troverà in quadratura e per quanto riguarda i sentimenti dovreste evitare di farvi tante paranoie per niente, perché potreste solo far innervosire il partner, oppure allontanarvi dalla persona che vi piace. Nel lavoro stress e scadenze imminenti potrebbero farsi sentire, ma con un po’ di fortuna, e il sostegno di Marte ve la caverete.

Voto - 7-

Leone: previsioni astrali di lunedì in lieve rialzo per voi nativi del segno. Questo cielo prevede una bella Luna in trigono dal segno dell'Ariete, e in amore si respirerà un'atmosfera discreta. Se siete single avrete le idee piuttosto chiare su cosa fare per conquistare chi amate, anche se sarà necessario tempo e pazienza. Nel lavoro forse non avrete astri favorevoli, ciò nonostante sarete piuttosto fiduciosi, cercando di andare direttamente al sodo, senza perdervi in inutili dettagli. Voto - 7

Vergine: non ci saranno pianeti ad influenzare la vostra giornata secondo l'oroscopo di lunedì 15 febbraio, ad eccezione di Marte in trigono dal segno del Toro. In ambito professionale dunque le energie non mancheranno, e l'impegno da parte vostra verrà ripagato.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dipenderà quasi esclusivamente da voi far felice il partner, ma le idee sicuramente non mancheranno per trascorrere bei momenti insieme. Se siete single potrete godervi la giornata in totale tranquillità. Voto - 8-

Bilancia: non sarà la giornata perfetta per parlare di sentimenti alla vostra amata, considerato che ci sarà la Luna in opposizione. Tuttavia, meglio non prendere le distanze dalla vostra anima gemella, o potreste solo creare altri problemi. Se siete single attenzione a gestire bene emozioni e rapporti. In ambito lavorativo invece con Giove e Mercurio favorevoli, è il momento di passare a progetti più ambiziosi, più impegnativi. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale che tenderà nuovamente a peggiorare per voi nativi del segno.

Nelle scorse giornate la Luna vi ha dato una mano, ma adesso per quanto riguarda la sfera sentimentale, dovrete dimostrare quanto di buono avete fatto finora agli occhi del partner, ma con Venere negativa e la Luna che non vi sosterrà, non sarà affatto facile. Se siete single i contatti sociali non vi entusiasmano al momento. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà ancora in quadratura, e la vostra concentrazione potrebbe non essere delle migliori. Voto - 6

Sagittario: l'influenza della Luna dal segno dell'Ariete non potrà che avere effetti positivi secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 15 febbraio. Se siete single il rapporto con una persona conosciuta da poco potrebbe intensificarsi, anche se San Valentino ormai è passato. Se invece avete una relazione stabile e siete in cerca di romanticismo, troverete ciò che cercate nella vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il settore professionale dovreste dedicarvi a quei lavori che a breve stanno per scadere. Voto - 8+

Capricorno: settore professionale soddisfacente per voi nativi del segno in questa giornata. Il supporto di Marte dal segno del Toro si rivelerà particolarmente efficace per completare con successo le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. In amore per voi single potrebbe mancare la voglia di provare nuove emozioni, mentre se avete una relazione fissa meglio non uscire argomenti che potrebbero solo far innervosire la vostra amata. Voto - 7

Acquario: oroscopo di lunedì che vi vedrà alle prese con incarichi diversi dal solito per quanto riguarda il lavoro. Sarete infatti alla ricerca di nuovi stimoli e lavorare su qualcosa di nuovo potrebbe ricaricare la vostra creatività.

In amore la Luna in buon aspetto insieme a Venere in congiunzione vi metterà a vostro agio con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single non vi dispiacerà conoscere nuove persone. Voto - 8,5

Pesci: sentirete la necessità di cambiare qualcosa dal punto di vista professionale in questa giornata. Questo cielo prevede astri come Marte in posizione favorevole, e con le vostre mansioni dimostrerete di essere particolarmente bravi. In amore l'intesa di coppia potrebbe scendere un po’ ora che la Luna ha cambiato segno, ciò nonostante sarete comunque felici del vostro rapporto. Se siete single vi sentirete piuttosto apprezzati dalle persone che frequenterete. Voto - 8-