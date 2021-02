L'Oroscopo dal 15 al 21 febbraio è pronto a snocciolare nel dettaglio come sarà la seconda settimana di febbraio sul versante amore, soldi, lavoro e famiglia. Lunedì e martedì la Luna sarà in Ariete, mentre mercoledì, giovedì e venerdì sarà in Toro. Il weekend trascorrerà con l'astro argenteo nel domicilio dei Gemelli. Dunque, sarà una settimana carica di vicende, sentimenti e divertimenti vari. I nati del Cancro si riscatteranno! Andiamo a scoprire che cosa hanno in serbo gli astri per tutti i 12 segni zodiacali attraverso le previsioni della settimana.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Settimana che apre le porte a nuove occasioni, eventi e opportunità, ma dovrete essere abili a farvi avanti. Comincerà una fase importante in cui vi focalizzerete su ciò che più vi sta a cuore. Qualcuno si ritroverà a prendere una pausa dal solito tran tran, i giorni di Carnevale porteranno divertimento, svago e voglia di dolci tipici di questo periodo. Non dovrete fare troppa pressione su una certa persona che fa parte della vostra vita, inoltre attenzione a non andare controcorrente.

Toro - L’oroscopo prevede una settimana ricca di vicende interessanti che vi terranno più spesso fuori casa. Lunedì e martedì saranno due giornate divertenti e con qualche possibilità in più di fare conquiste o di stringere delle nuove amicizie.

Mercoledì e giovedì vi dedicherete al riordino dell’abitazione e/o al lavoro/studio. Sul finire della settimana potreste anche avere un appuntamento imperdibile, ma cercate di non esporvi troppo alle intemperie, altrimenti rischierete di ammalarvi. Piccole gelosie o incomprensioni per le coppie di vecchia data.

Gemelli - In settimana avrete molte cose di cui occuparvi e ne sarete molto entusiasti, perché amate muovervi e darvi da fare.

Si intravvederanno degli spiragli di luce per coloro che hanno un’attività in proprio o che lavorano su commissione: sarà possibile concludere un certo affare. L’amore di coppia, specie per chi sta insieme da 3-4 anni, è ormai pronto a compiere un passo decisivo: o dentro o fuori. Riceverete delle proposte da vagliare con cura e attenzione. Evitate di buttarvi a capofitto in nuove situazioni, ma allo stesso tempo non dite di “no” all’istante.

Cancro - Partirà con il turbo questa settimana che si presenterà carica di energie e di buoni propositi. Vi rimetterete in carreggiata dopo un inizio dell’anno fiacco. Avrete voglia di riscattarvi e di risplendere come una stella. Anche i più grandicelli avranno modo di esprimersi e brillare. Niente vi sembrerà difficile o addirittura impossibile, anzi. Ritroverete armonia all’interno di un rapporto. I giovani e i liberi professionisti avranno a che fare con i loro progetti che andranno rivisitati e adattati. Qualcuno potrebbe fare un viaggio o traslocare, insomma sarà una settimana piena di movimenti.

Leone - Le previsioni astrali dal 15 al 21 febbraio invitano ad abbracciare dei cambiamenti destinati a verificarsi attorno e dentro di voi.

Sarà bene non rimanere ostinatamente incatenati ai vecchi ideali, visto che sarà il momento di voltare pagina. Siete dei bastian contrari, amate andare controcorrente e dettare legge, ma questo vostro modo di fare potrebbe generare disguidi e litigi durante queste prossime giornate. Chi lavora potrebbe avvertire aria di rinnovamenti. Per quanto riguarda la sfera familiare o sentimentale, non sempre le cose gireranno per il verso giusto dato che vi sentirete oppressi.

Vergine - Saranno tantissime le aspettative che riporrete in questa seconda settimana di febbraio. Avrete un cielo importante e privo di nubi, ma sarà bene non prendere ogni cosa sottogamba. Ultimamente vi siete lasciati andare ed anche in queste giornate cederete ai dolci e alla mondanità.

Chi lavora o dovrà sostenere una verifica in settimana, avrà bisogno di maggiori energie e concentrazioni, ma qualcuno o qualcosa causerà distrazioni. Per quanto concerne il rapporto di coppia, chi sta insieme da moltissimi anni sembra aver rinnovato il sentimento e questo grazie al San Valentino.

Previsioni astrali della settimana dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Attenzione a non fare le ore piccole e a mangiare male in questa settimana che richiederà un grosso sforzo da parte vostra. Sarete al centro di un certo episodio che difficilmente dimenticherete. Avrete delle questioni economiche o lavorative da assolvere e ce la metterete tutta pur di riuscire nell’impresa. Qualcosa si concluderà, forse un libro, un corso o una serie tv. Si prevedono uscite di svago, aperitivi in compagnia e shopping.

Qualcuno andrà dal parrucchiere per un cambio di look. Insomma, sarà una settimana piena di vita.

Scorpione - L’oroscopo al 21 febbraio vi vedrà molto stabili a livello mentale, specie se da un po’ di tempo non avete fatto altro che patire una certa sofferenza. Sarà la settimana giusta per cominciare una cura o per andare dal dentista. Si prevedono uscite di denaro e vincite, a quanto pare la fortuna vi supporterà. Professionalmente sarete occupati, ma se avete dei figli piccoli cercate di ritagliarvi del tempo di qualità con loro. Possibili polemiche all’interno del nucleo famigliare o lavorativo, qualcuno potrebbe sentirsi intrappolato.

Sagittario - La settimana sembra riservarvi molte cose. Già tra lunedì e martedì potreste ritrovarvi al centro di un evento memorabile.

Qualcuno o qualcosa catturerà la vostra attenzione. I cuori solitari ritorneranno ad essere attivi e a darci dentro, Cupido potrebbe fare centro con la sua freccia e regalarvi l’amore. Venerdì sarà la giornata migliore della settimana, ma attenzione agli imprevisti previsti nel weekend. Prendetevi cura di voi stessi e prenotate un appuntamento dall’estetista o dal parrucchiere.

Capricorno - Settimana progettuale e passionale. Vi sentirete forti, tenaci e pieni di fascino, ma in alcune giornate vi ritroverete con le forze a terra. Le coppie che vivono insieme da poco e che vorrebbero avere dei figli, avranno maggiori chance di riuscire nell’intento. Nel weekend qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi oppure venirvi a salutare. Novità in arrivo in campo lavorativo, scolastico o interpersonale, queste saranno delle giornate decisive.

Potrete prendere una posizione e chiudere dei conti in sospeso.

Acquario - L’oroscopo settimanale al 21 febbraio parla di chiusure definitive. A quanto pare, quella fastidiosa situazione che vi state trascinando dietro da fin troppo tempo, finalmente potrà essere bandita dalla vostra vita. Vi aprirete al mondo e coglierete le migliori opportunità, ma attenzione a non esporvi troppo. La tempesta è tutt’altro che passata, perciò sarà bene mantenere alta la guardia e mantenere la giusta distanza di sicurezza. Se c’è qualcosa di fondamentale da fare, allora sarà bene cercare di farla entro domenica perché delle situazioni potrebbero cambiare improvvisamente. Bene l’amore.

Pesci - L’intuito saprà guidarvi verso le più giuste mete, perciò diffidate dei consigli altrui e siate più impulsivi.

Sarà la settimana dell’amore, del divertimento e delle risate. Risulterete in ripresa dopo quel difficile momento che vi ha colpito. Entro il weekend, la speranza potrebbe vacillare dato che apprenderete una certa notizia. Il vostro cuore risulterà scalmanato, a quanto pare qualcosa o qualcuno vi darà da pensare. Cercate di non fare le ore piccole e di non accollarvi ulteriori responsabilità.