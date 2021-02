L'Oroscopo del giorno, di giovedì 4 febbraio mette sotto analisi ancora una volta l'Astrologia. In questo contesto le analisi sono applicate ai settori dell'amore e del lavoro. A dare soddisfazione (si spera) o a portare un po' d'ansia, sono le nuove previsioni di questo imminente giorno di metà settimana. Iniziamo subito in grande stile, allora, andando ad analizzare la giornata prevista per i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Senz'altro a trarre grossi vantaggi in ambito affettivo/sentimentale, tra i sei segni sotto analisi in questa sede, sono Scorpione e Capricorno, entrambi giudicati in periodo da cinque stelle.

Invece tutt'altra storia, secondo quanto lasciano presagire le previsioni zodiacali di giovedì, per i nativi dei Pesci: al segno di Acqua, è stata pronosticata una giornata quasi tutta in salita, indicata dalle tre stelle dei frangenti "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro entrando nel merito dei singoli segni.

Previsioni zodiacali di giovedì 4 febbraio

Bilancia: ★★★★. Si prospetta per voi del segno un giovedì quasi buono e mediamente stabile. Il 'quasi' è d'obbligo, visto che il periodo non sarà esente da sporadici problemi anche abbastanza impegnativi da risolvere. Dunque, preso atto dell'attuale periodo, ci sarà da fare in parte i conti con la partenza poco positiva della mattinata. Specialmente chi è già in coppia potrebbe avere a che fare con piccole litigiosità o ripicche.

Single, sarete circondati da comprensione e passione e tutto ciò modificherà radicalmente il vostro approccio ad amare. Sfruttandolo al massimo il momento non rischierete di rimanere da soli. Nel lavoro sarà sicuramente una giornata produttiva. Quelli che tra voi sono più dotati di spirito d'iniziativa e di coraggio, si troveranno di fronte ad occasioni importanti, facilissime da individuare e da sfruttare.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali del giorno indicano che partirà benissimo questo quarto giorno della settimana, anche se con qualche momento lievemente impegnativo a cui dover prestare attenzione. Per i sentimenti, si intravvedono momenti indimenticabili, soprattutto se vissuti con la persona della vostra vita. Se siete una coppia non ancora burocraticamente vincolata, giustamente è arrivato il momento di fare progetti a lungo termine: avete bisogno di rafforzare la vostra unione, magari mettendo finalmente 'nero su bianco' il rapporto.

Fine serata romantica con dopo-cena rosso fuoco... Single, iniziate a dare voce ai vostri intenti: fatevi avanti, senza paura, iniziando ad 'assediare' (sentimentalmente parlando) la persona che sapete. Nel lavoro, nel caso aveste bisogno di essere comunicativi, questo sarà proprio il vostro momento. Raggiungerete finalmente i risultati che da tanto stavate aspettando.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del giorno 4 febbraio al Sagittario indica una giornata indirizzata alla verso la piena positività. Sarete il segno più in forma tra i sei analizzati nel contesto. Trovate il modo di ritagliare un po' di tempo utile da regalare a chi stimate o amate (amici in prima lista). In amore invece, stabilire un'intesa sentimentale scorrevole con il vostro partner sarà come un percorso ad ostacoli, prima difficile, poi sempre più facile e gratificante.

Non potreste augurarvi un cielo migliore per trascorrere al meglio questa giornata insieme alla vostra metà. Per i single, i riflettori saranno puntati sul benessere fisico e mentale. Sentirete il bisogno di occuparvi fattivamente del vostro stato salutare, modificando abitudini e malsane regole di vita. Cercate di affrontare di petto quel problema che sapete. Nel lavoro, invito è a non esagerare: tassativamente da evitare le situazioni stressanti, specialmente se il fisico dovesse mandare segnali inequivocabili.

Oroscopo e stelle per la giornata del 4 febbraio

Capricorno: ★★★★★. Il periodo mette in evidenza tanta energia e ottime possibilità di centrare gli obbiettivi: sarete in netto recupero! Finalmente riuscirete a togliervi di dosso eventuali incombenze o situazioni scomode, aprendovi alle novità.

In merito agli affetti, non mancheranno affatto gli stimoli giusti prodotti dalla Luna in Scorpione, per voi in aspetto eccitante: occorrerà tenere a bada l’umore, gli impulsi e, soprattutto evitare confidenze con persone che non si conoscono bene a fondo. Negli affetti in generale sarete più che vincenti, a patto di saper tenere nella giusta considerazione le esigenze delle persone che avete di fronte. Single, mostratevi comprensivi con la persona che sapete, cercando di affrontare una volta per tutte ciò che non soddisfa, ovviamente in vista di un eventuale rapporto d'amore. Consiglio: questo giovedì iniziate ad occuparvi seriamente del vostro benessere fisico (e sapete già il perché). Nel lavoro, una ricercata creatività permetterà di trovare soluzioni alternative a problemi insoluti.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del momento preannunciano un periodo di normale amministrazione per molti del segno. In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di competenza, sarà una giornata abbastanza lineare. Diciamo che questa parte della settimana evolverà discretamente per coloro già in coppia: dovrete solo armarvi di pazienza evitando di istigate il partner. Sappiate che se avete la dolce metà del segno del Toro, della Vergine o dei Pesci, cercherà scuse per attaccare briga. Single, sarete seducenti ed affascinanti e non perderete una sola occasione per fare breccia nel cuore della persona interessata. Con il vostro charme sarà difficile resistervi. Potrete vivere così dei flirt intensi, anche se di breve durata; a meno che non vi innamoriate perdutamente, e allora...

Nel lavoro, l'oroscopo invita a non farsi mettere i piedi in testa da nessuno. Piuttosto, rivendicate il vostro ruolo e le vostre mansioni: il consiglio è quello di evitare di occuparsi di attività che non competono.

Pesci: ★★. L'oroscopo di giovedì 4 febbraio, indica l'arrivo di una giornata giudicata 'difficile', secondo la qualità attribuita dalle effemeridi al periodo. Dunque, questo giorno di metà settimana sarà abbastanza negativo? Calma. L'Astrologia consiglia precisione, sincerità e fiducia tra voi e il partner. La Luna in Scorpione, segno di Acqua come il vostro, risulta parzialmente a favore, pertanto solo una vostra mancanza o distrazione potrà mandare all'aria un eventuale programma messo in conto alla giornata. In coppia avrete dei problemi a causa della vostra scontrosità: a conti fatti, nessuno vi sopporta più.

Neanche colui (o colei) che ha sempre avuto tanta pazienza nei vostri riguardi: urge correre ai ripari. Per coloro ancora single potrebbe farsi sentire forte la voglia d’evasione. Occhio a non fare scelte azzardate, potrebbero portarvi su sentieri pericolosi. Se aveste voglia di trasgredire fatelo, prima però pensateci due volte. Il lavoro andrà abbastanza a rilento: non riuscirete a fare ciò che avete in programma. Se non cederete a qualche piccolo compromesso, mostrandovi più flessibili, resterete delusi.