L’Oroscopo del weekend 6 e 7 febbraio è pronto a svelare come si chiuderà questa prima settimana del secondo mese dell’anno. Arriverà una bella scossa per i nati dello Scorpione, mentre i Pesci vivranno un emozionante weekend. Amore, lavoro, fortuna, soldi, amicizia e incontri: approfondiamo il tutto attraverso le previsioni delle stelle di questo fine settimana.

Oroscopo dall’Ariete al Cancro

Ariete - Sabato mattina intuitivo e ad alto tasso di successo. Potrebbero venirvi in mente delle idee geniali e impensabili, destinate ad aprirvi dei nuovi varchi. Farete le ore piccole, soprattutto se domenica non dovrete obbligatoriamente alzarvi presto, ma occhio a non esagerare con i cibi spazzatura.

Ci saranno dei momenti di confidenza e condivisione, inoltre, il 7 febbraio si presenta una giornata lieta e passionale.

Toro - Non dovrete permettere a nessuno di sciuparvi le uova nel paniere, perché per questo weekend avrete in serbo tante cose strepitose. Dopo una settimana piena di impegni e di doveri, finalmente avrete due giornate riservate allo svago, al relax e ai vostri piaceri. Venere sta per cambiare le condizioni dei cuori solitari e delle coppie che stanno insieme da tempo. Godetevi il vostro tempo libero.

Gemelli - L'oroscopo annuncia un sabato e domenica in grande spolvero. Qualcuno potrebbe invitarvi ad un aperitivo o ad una cena. Ultimamente avete speso molto denaro e siete un po' preoccupati per la situazione economica del vostro prossimo futuro, proprio per questo le stelle invitano a stringere la cinghia e ad andarci cauti con le spese.

Una grande opportunità vi si paleserà davanti agli occhi. Bene le coppie, a quanto sembra, sarà organizzato qualcosa di romantico. Incontri favoriti.

Cancro - La vostra salute risulterà in netta ripresa, anche se di tanto in tanto qualcosa sembra regredire. Comunque sia, cercate di concentrare le vostre energie su ciò che conta veramente e bandite tutto il resto.

Gli innamorati, che tra meno di una settimana festeggeranno San Valentino, impiegheranno queste 48 ore in cerca di un'idea su come trascorrere l'evento e sulla ricerca del regalo perfetto. Novità importanti in arrivo per le famiglie.

Previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone - Se sabato avrete una giornata movimentata e anche improvvisata, la domenica otterrete più calma e serenità.

L’ispirazione vi sarà di grande utilità, soprattutto se state cercando di tirarvi fuori da un certo impasse. I cuori solitari stanno piano piano approfondendo una certa conoscenza, ma sarà bene cercare di andarci con prudenza. In amore è sbagliato bruciare le tappe affrettando i tempi, anzi è sempre meglio mantenere un velo di mistero.

Vergine - Potreste soffrire di insonnia in questo weekend che vi presenterà il conto di una settimana così carica di vicende e tensioni. Non avrete voglia di intrattenervi in lunghe conversazioni e sarete musoni. Le vostre ore scorreranno tra uno sbadiglio e un altro, inoltre vi dedicherete alla lettura o alla visione di una serie tv. Occhio ai malanni, copritevi ogni spiffero.

Bilancia - Sabato mattina con qualche lavoretto urgente da sbrigare, ma già da metà pomeriggio potrete staccare la spina e dare il via al divertimento e al relax.

Qualcuno si concederà un viaggetto fuori porta, magari una gita fugace. I più romantici organizzeranno qualcosa di intimo da fare con la persona amata, magari una cena a lume di candela. Domenica di riposo, rinviate le pulizie ad un altro momento.

Scorpione - Spesso avete l’impressione che la vostra vita sia scandita da obblighi su obblighi. In questo weekend prenderete seriamente in pugno la situazione e cercherete di variare qualcosa. Siete inclini alla noia, infatti non riuscite a seguire una routine senza impazzire. Ed ecco che per voi si prospetta un weekend diverso, in cui qualcosa di interessante vi scuoterà: ci sarà una bella scossa!

L’oroscopo del fine settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - In questo weekend i vostri sensi risulteranno accentuati.

Potreste provare delle emozioni maggiori del solito e tutte quelle questioni preoccupanti verranno risolte. Avrete modo di trascorrere 48 ore equilibrate e importanti, potrebbero arrivare delle novità. Qualcuno potrebbe inaspettatamente mettersi in contatto con voi.

Capricorno - Evitate gli strapazzi in questo fine settimane. Avrete qualcosa da festeggiare, un successo o un traguardo raggiunto. Cercate di assaporare al massimo queste due giornate, potreste raggiungere i vostri familiari o fare una gita fuori porta. Penserete ad un certo affare che desiderate concludere da tempo, ma ci sono delle condizioni da rivedere.

Acquario - Sabato da prendere con le pinze dato che sarete un pochino nervosi e stanchi. Non vedrete l’ora di chiudere ogni cosa e di lasciarvi alle spalle l’intera settimana.

Domenica andrà molto meglio, visto che riposerete di più e vi rimetterete in sesto. Evitate di fare le ore piccole, specie se lunedì dovrete riprendere il solito trantran. Uscite, aperitivi, pranzi/cene in famiglia.

Pesci - In questo fine settimana vi divertirete anche se dovrete lavorare o occuparvi di certe faccende. La vostra creatività risulterà maggiore del consueto e questo vi consentirà di dare una svolta alla monotonia. Le coppie trascorreranno delle ore intense e passionali, ma anche per i single si prospetta un weekend emozionante. Le famiglie si ritroveranno, si prevede un sabato a base di buon cibo e serie tv.