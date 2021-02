L'Oroscopo del giorno di venerdì 5 febbraio è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo venerdì. Curiosi di scoprire i simboli astrali favoriti dall'Astrologia in amore e nel lavoro? A essere testati in esclusiva in questa sede, sono i sei segni dello Zodiaco appartenenti alla seconda sestina: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primissimo piano il passaggio della Luna in Sagittario, precisamente a partire dalle ore 18:16 del tardo pomeriggio. La sensuale 'musa dei poeti' senz'altro porterà fortuna e nuove possibilità non solo a coloro direttamente interessati da tale transito, bensì anche ai fortunati appartenenti a quei pochi segni valutati a massima positività nel periodo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro andando a spulciare direttamente all'interno delle previsioni astrologiche di ogni singolo segno.

Previsioni zodiacali del 5 febbraio

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo della giornata di venerdì prevede che partirà e terminerà in modo abbastanza positivo per tanti di voi nativi. Approfittate del momento buono per aggiustare il tiro in ambito sentimentale: mettete sul tavolo della sincerità le cose migliori che tenete strette nel cuore, senz'altro andranno a buon fine. Malgrado il periodo potreste sentirvi pieni di buoni sentimenti e con forte voglia di stare in armonia con quanti vi circondano. Prendere un'iniziativa per rinnovare il rapporto affettivo potrebbe essere un buon segnale da dare al partner: ne rimarrebbe senz'altro molto contento.

Single, il riposo ma anche semplicemente non trovarsi sempre in mezzo alla gente, potrebbe essere un ottimo modo per fare il punto della situazione e ricaricarsi. Nel lavoro invece, sempre in merito alla qualità delle effemeridi del momento, non dovreste ingigantire i problemi in quanto a tutto c'è una soluzione. Diciamo che occorrerà solamente darsi ancora un po' da fare.

Scorpione: ★★★★★. Giornata di centro settimana euforica, classificata come piena, decisa e pregna di interessanti opportunità da sfruttare sia nel sentimentale che riguardo la sfera professionale. Le stelle garantiranno tanta felicità, energia e voglia di fare più che a sufficienza. Probabilmente si prospetta un periodo abbastanza ricco, eccitante al punto giusto e in grado di riempire la vostra vita di novità e spunti deliziosi.

Per qualcuno ci sarà senz'altro un buon recupero affettivo nei confronti di una persona del segno dei Gemelli, del Capricorno o dell'Ariete; un po' meno se del Toro o del Leone. Insomma, potreste rivivere emozioni davvero speciali. Senz'altro diventerete più creativi e per qualcuno tornerà a risalire l'asticella della passione nella vita di coppia. Se single invece, approfittatene per migliorare l'intensità del vostro sexappeal, magari scuotendovi da quelle vecchie abitudini che ormai 'sanno di stantio'. Nel lavoro sarete molto metodici e svolgerete tutto quello che sarete chiamati a fare, prestando attenzione ai dettagli. Una buona occasione sarà dietro l'angolo e si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico.

Sagittario: 'top del giorno'.

L'oroscopo del giorno 5 febbraio al Sagittario predice che questa parte della settimana restituirà davvero grosse soddisfazioni in ambito sentimentale. Merito di una conturbante quanto ambiziosa Luna, attualmente presente nel segno dello Scorpione. Senz'altro, sicuramente in molti troverete sensibili miglioramenti in molte situazioni a carattere interpersonale oppure a livello familiare o di amicizia. In amore, sarete al massimo della felicità. L'arrivo di questo nuovo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica: vi organizzerete per rendere unica e indimenticabile questa giornata, specialmente la serata, logicamente da vivere insieme alla persona amata. Single, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle buone congiunzioni astrali.

Avrete energia da vendere e in molti faranno a gara per starvi vicino. Nel lavoro, infine, sarà una giornata fervida di idee, grazie a un cielo amico: l'oroscopo prevede che sicuramente questo porterà buone opportunità di cambiamento.

Oroscopo e stelle di venerdì 5 febbraio

Capricorno: ★★★★★. Giornata sicuramente positiva: in gran parte trascorrerà all'insegna della curiosità e del buon umore, alla ricerca di quel 'qualcosa' che - diciamocelo pure - nemmeno voi sapete cos'è. In generale, di certo non avrete bisogno quasi di nulla, a parte del buon senso che, specie ultimamente, è venuto un po' a mancare. In amore un periodo molto efficace sul lato sentimentale: il buon umore e un pizzico di estro porteranno allegria nella vostra vita. Tutto procederà bene, secondo l'oroscopo del momento, e avete anche intenzione di sorprendere il partner con qualcosa di romantico e meraviglioso.

Single, allontanate da voi le persone assillanti e non perdete il controllo della situazione. I sentimenti potrebbero raggiungere alti livelli: la simpatia e il magnetismo seduttivo vi renderanno irresistibili. Nel lavoro, invece, secondo le attuali previsioni dettate dall'oroscopo, sarà sicuramente una giornata positiva per tutti coloro che hanno un'attività impiegatizia. La capacità di programmare e di sistemare tutto, sarà in bella evidenza e vi renderà pressoché indispensabili.

Acquario: ★★★. Questo venerdì partirà sotto il poco raccomandabile periodo 'sottotono', pertanto iniziate già da adesso con lo stare disimpegnati. Secondo l'oroscopo, riguardo l'amore, avrete delle incomprensioni con il vostro lui/lei: non nascondetevi ma cercate invece di trovare un modo per recuperare.

Positività e negatività risulteranno eternamente in lotta tra loro: l'ago della bilancia purtroppo penderà dalla parte di quest'ultima dando alla giornata lo stressante sapore dell'apatia o della voglia di starsene da soli. Non fidatevi degli occhi intanto, piuttosto credete ciecamente in ciò che il cuore senz'altro tenterà di suggerire. La Luna poi, avrà su di voi riflessi stancanti facendo lievitare sensibilmente quei vostri strani mal di testa (non si capisce mai da dove provengano e perché). Per molti di voi nativi interessati al fenomeno indicato poc'anzi, tale situazione potrà risultare problematica per il buon prosieguo della giornata. Nel lavoro, tutte le attuali problematiche saranno differibili ai prossimi giorni. Liberatevi dunque dagli impegni per dedicarvi esclusivamente a un progetto che vi sta a cuore ma che avrà bisogno del vostro intervento per essere terminato.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo di venerdì 5 febbraio preannuncia una giornata non male per voi del segno, ovviamente se presa con lo spirito giusto e senza strafare. Sappiate che, spesso, la vita impone delle piccole/grandi sfide da affrontare: se davvero volete cavarvela dovrete usare tutta la vostra forza d'animo e tanta pazienza. In amore, senz'altro più di qualcuno di voi nativi verrà travolto da onde romantiche capaci di rendere felici e appagati. Questo potrà costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia che, soprattutto ultimamente, ha dato segni di lievi cedimenti. Single, dal punto di vista sentimentale avrete sufficiente appoggio da parte della Luna, con tutto quello che ne potrebbe conseguire.

In alcuni momenti potrete certamente sentirvi soddisfatti, specie se ci dovesse essere qualcuno con la volontà di conquistare (o farsi conquistare) il vostro cuore. Nel lavoro invece, grandi soddisfazioni potrebbero arrivare; magari i vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati e riuscirete a dare il meglio di voi. Servirà prendere coraggio.