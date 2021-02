Nuova giornata della settimana che sta per prendere il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo quali cambiamenti hanno in serbo stelle e pianeti per tutti i segni in amore e nel lavoro con l'Oroscopo del 4 febbraio.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore questo è un periodo che aiuta per tentare di risolvere alcuni problemi grazie anche a Venere in aspetto positivo. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, per questo motivo cercate di risolvere ora questa questione.

Toro: per i sentimenti con la Luna in opposizione potranno nascere alcuni problemi. Nel lavoro momento non esaltante, vi sentite maggiormente stanchi.

Gemelli: a livello amoroso, dopo alcuni momenti di calo ora si potrà ottenere qualcosa in più. Nel lavoro le idee sono vincenti, dovete mettere a punto le strategie migliori.

Cancro: in amore meglio agire con calma in questa giornata, sarà importante per mantenere un equilibrio nella coppia. A livello lavorativo si potrà recuperare dopo un periodo di calo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata non esaltante per l'amore, ci sono da gestire al meglio alcuni progetti. Nel lavoro siate prudenti, potresti anche decidere di lasciare qualcosa che non vi interessa.

Vergine: a livello amoroso se qualcuno è contro di voi sarebbe il caso di parlarne adesso. Vi sentite meno agitati e questo potrebbe aiutare. Nel lavoro è un momento importante per dire come la pensa a qualcuno.

Previsioni del 4 febbraio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i sentimenti, se volete mettere a punto nuove conoscenze questo è un momento positivo. Nel lavoro avete molte cose da fare, fortunatamente l'energia non manca.

Scorpione: a livello amoroso vi sentite più forti ma le coppie in crisi dovranno stare attente. A livello lavorativo se ci sono stati dei problemi ora potrete risolverli visto che le stelle sono dalla vostra parte in questo particolare periodo.

Sagittario: in amore ora è possibile gestire con calma tutte le situazioni difficili. Nel lavoro alcuni dubbi potranno essere superati in questo momento.

Capricorno: a livello amoroso non mancheranno emozioni in questa giornata, vi sentite più forti ed i rapporti con la persona amata vanno meglio. Nel lavoro non mancheranno alcune discussioni con soci e collaboratori.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata interessante per i sentimenti. La seconda parte sarà migliore. Nel lavoro se siete in attesa di novità o risposte il momento aiuta.

Pesci: in amore interessante questa giornata per i nuovi incontri. Nel lavoro non mancano alcune novità importanti che alcuni aspettano da tempo.