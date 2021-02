Cosa hanno in serbo gli astri per l’Oroscopo del giorno martedì 9 febbraio? Mancano sempre meno giorni alla festa degli innamorati, per cui questa sarà una giornata incentrata maggiormente sui pensieri romantici, shopping e impegni di vario tipo. Anticipiamo che i Gemelli avranno a che fare con delle vicende, mentre l'Acquario sarà quiete.

Approfondiamo l’intero discorso passando in rassegna la classifica del giorno e relative previsioni delle stelle segno per segno.

Classifica e oroscopo dei quattro segni meno fortunati del giorno

Scorpione (12° in classifica) - Sono giornate complicate queste che state vivendo, si può dire che dentro di voi c’è molta confusione e anche sofferenza.

Aspettatevi un martedì apatico e sottotono, saranno da evitare le terapie, gli esami, i discorsi, i colloqui e le prese di posizione. Dei cambiamenti importanti stanno per arrivare al vostro cospetto, a breve vi renderete conto che avete dato per scontato una certa questione e dovrete cercare di salvare il salvabile. In serata potrete rilassarvi e lasciarvi alle spalle questa giornata travagliata. Non prendetevela con gli altri se delle cose dovessero andare storte.

Cancro (11° in classifica) - Sono state delle settimane difficili e pesanti, in cui avete appreso una certa notizia che vi ha incasinato quell’equilibrio che a fatica avevate instaurato. Cercate di non arretrare di un passo, solo perché qualcuno si comporta o si comporterà con voi in maniera insistente.

Dovete imparare a far valere le vostre ragioni, ma senza generare guerre. Ci sarà da battagliare in queste 24 ore, qualcuno o qualcosa vi rallenterà prosciugandovi le energie. Mettete la salute in primo piano, non vale la pena risparmiare sulla propria pelle.

Ariete (10° in classifica) - La vita è costellata di alti e bassi, un giorno si sale e in un altro si scende.

Questa potrebbe anche rivelarsi una brutta giornata, ma tutto sommato la tempesta non durerà in eterno. Qualcosa vi turberà, forse una faccenda di lavoro o economica. È probabile che non siate soddisfatti di un certo operato e che vogliate riparare a un errore. Vi occorre una certa somma di denaro per portare avanti un progetto. Una persona, forse un familiare, rischierà di farvi perdere la pazienza, ma sarà bene dosare le parole, altrimenti rischierete di risultare molto offensivi.

Chi ha dei figli piccoli si ritroverà ad aiutarli nei compiti.

Sagittario (9° in classifica) - L’amore di coppia sembra essere in una buona fase, ma non per tutti si può dire ciò. I cuori solitari si ritengono molto sfortunati, ma in realtà questo dipende dal fatto che i tempi non sono ancora maturi o che si cerchi un partner poco affine ai propri interessi. Comunque sia, questo martedì sarà abbastanza traballante, potreste avere a che fare con delle faccende pesanti: attenzione a non farvi male. La distrazione rischierà di farvi bruciare le pietanze culinarie o sbagliare delle cose importanti.

Previsioni astrali 9 febbraio: i segni nella media

Leone (8° in classifica) - Dei dubbi o sofferenze ribollono silenziosamente dentro di voi, ma in questo martedì comincerete a vedere l’arcobaleno della speranza, anche se il lunedì potrebbe essersi rivelato vincente.

Chi ha superato i 60-70 anni d’età si sente già vecchio o impossibilitato a fare alcune cose, ma l’età è solamente un numero che non deve influenzare alcunché. Dunque fate pace con voi stessi e imparate a vivere nel presente. Esplorate nuovi orizzonti, instaurate degli obiettivi stimolanti da raggiungere e non tiratevi indietro davanti alle proposte più curiose. In famiglia si respirerà un clima piacevole, l’importante è continuare a rispettarsi a vicenda.

Bilancia (7° in classifica) - Le previsioni astrologiche del 9 febbraio evidenziano alcuni vostri stati d’animo che avete cercato a lungo di soffocare. L’amore, da tempo, necessita di un rinnovamento, soprattutto se state insieme da molti anni e le cose sembrano un po’ monotone. Non attendete che sia il partner a organizzare qualcosa, ma prendete in pugno la situazione e movimentatela.

Questo sarà un martedì senza problemi particolari, anche se potreste sentirvi assonnati o fuori tono. Potreste avvertire una strana sensazione. Attendete la primavera prima di partire con nuovi progetti.

Pesci (6° in classifica) - Quando le cose procedono come da voi programmato, siete molto contenti. Ed ecco che in questo martedì vi ritroverete a stilare tutti i vostri impegni e a mettere nero su bianco dei progetti/obiettivi da realizzare entro l’autunno. Avete voglia di viaggiare, di scoprire dei mondi nuovi e di fare delle conoscenze, ma per il momento dovete continuare a fare a meno di tutto questo per una questione di prudenza personale. Prendetevi del tempo, durante la giornata, per svagare la mente e concedervi una coccola. Non dimenticate di applicare con costanza la crema per le mani (risultano un po’ trascurate).

Vergine (5° in classifica) - A breve avrete a che fare con Cupido, soprattutto se siete single e pronti a tuffarvi in una nuova relazione. Da tempo siete in cerca dell’anima gemella, ma non c’è qualcuno che sappia attirare la vostra attenzione o soddisfare i vostri difficili gusti. In giornata ritroverete fascino, ottimismo e voglia di sperimentare. “Chi fa da sé fa per tre”, ma il gioco di squadra consente di ottenere maggiori soddisfazioni. Entro fine anno ci saranno dei risvolti positivi e che vi riguarderanno da vicino. Le prossime due stagioni vi consentiranno di allacciare dei nuovi contatti.

L’oroscopo dei primi quattro segni più fortunati della giornata

Acquario (4° in classifica) - Ultimamente non avete fatto altro che correre da un posto all’altro, ma a partire da questo martedì ritroverete tempo e quiete.

Saranno 24 ore positive e piene di energie, la fortuna vi resterà accanto aiutandovi anche a venire a capo di quelle situazioni ingombranti. In famiglia, giorni fa, si è respirato un clima turbolento e aspro, ma adesso ogni cosa potrà essere ripiantata. Potreste rivedere una persona che un tempo vi ha fatto battere il cuore all’impazzata, ma se siete già in coppia cercate di non tenere il piede in due scarpe. Pettegolezzi in arrivo.

Gemelli (3° in classifica) - L’oroscopo prevede un martedì interessante e ricco di vicende divertenti. Qualcosa o qualcuno vi strapperà un sorriso e finalmente la smetterete di pensare sempre al peggio. Amate la vita e i vostri figli/nipoti, presto allargherete le vostre conoscenze, ma dovete dapprima chiudere quei rapporti tossici che vi stanno tarpando le stupende ali che possedete.

Tirate fuori il vostro carisma e partite alla conquista: in queste 24 ore tutto vi riuscirà bene! Conquiste per i single più intraprendenti.

Toro (2° in classifica) - Secondo le stelle avrete a che fare con 24 ore serene e fortunate. Potrete tentare un azzardo in più e cercare di muovere nuovi traguardi. Dei vecchi problemi potranno essere chiariti e lasciati alle spalle. Trionferanno l’amore e i sentimenti, quindi tutti coloro che hanno nel cuore una certa persona potrebbero vivere dei momenti profondi e intimi. L’energia astrale odierna vi renderà più aperti e sorridenti, tutto ciò permetterà ai single di stringere nuove conoscenze. In famiglia qualcuno avrà bisogno di voi.

Capricorno (1° in classifica) - Giornata al top grazie alla Luna in ottima configurazione.

Quella costante sensazione di essere perseguitati dalla sfortuna lascerà spazio a una rinnovata energia di positività e ottimismo. Il vostro essere scettici e prudenti si rivelerà provvidenziale in questo martedì, in cui delle cose potrebbero verificarsi di punto in bianco. Sarà una giornata favorevole alle uscite, sarete alle prese con lo shopping e forse con delle nuove conoscenze. Andrà a gonfie vele anche l’amore di coppia, soprattutto se siete innamorati. A lavoro il capo, o un cliente, potrebbe complimentarsi con voi. Promozioni in vista.