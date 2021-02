L’Oroscopo di lunedì 8 febbraio è pronto a svelare come andrà questa giornata che aprirà le porte a una nuova ed emozionante settimana. Partiamo evidenziando il cielo astrologico che ruoterà attorno alla Luna in Capricorno permettendo ai nati di questo segno di gioire. A gongolare, in queste 24 ore, sarà anche l'Acquario, mentre i nati della Vergine avranno un inizio settimana un po' rallentato. Approfondiamo ogni cosa attraverso le previsioni delle stelle, con annessa classifica.

Oroscopo lunedì 8 febbraio, i segni meno fortunati del giorni

Vergine (12° in classifica) - Lunedì che partirà con il freno a mano tirato.

Sono previste delle turbolenze che rischieranno di compromettere il vostro umore. Già a metà giornata vi sentirete talmente stanchi e duramente provati, che non vedrete l’ora di andare a dormire. Risultano esserci delle vecchie questioni che ancora oggi vi stanno dando del filo da torcere, ma entro la fine della settimana potrete lasciarvele definitivamente alle spalle.

Toro (11° in classifica) - Da un po’ di tempo a questa parte non navigate in buone acque. Ci sono dei momenti negativi e altri positivi, in realtà è tutta colpa dell’enorme caos che alberga dentro di voi. Questo si prospetta un lunedì complesso, dato che avrete delle questioni da sbrigare e sono anche previsti traffico e/o ritardi. Frenate le perplessità che potrebbero impedirvi di assaporare la vita.

Gemelli (10° in classifica) - Odiate i lunedì, ma questo sarà decisamente pesante. Potreste non sentirvi al 100% in forma, ma sarà bene cercare di non allarmarsi. In questo periodo le stelle suggeriscono di mantenere la calma e di lavorare su nuovi progetti destinati ad arricchirvi l’esistenza sul lungo termine. Entro il weekend vi ritroverete a vivere un momento romantico, specie se siete in coppia o state conoscendo una certa persona.

In famiglia occorrerà fare più gioco di squadra.

Cancro (9° in classifica) - La Luna in Capricorno porrà l’attenzione su alcune situazioni lavorative o economiche che vi stanno particolarmente a cuore. Potreste ritrovarvi a fare degli acquisti impegnativi o a dubitare di una persona che credevate onesta. In passato avete preso delle grosse cantonate, perciò adesso siete più guardinghi che mai.

In giornata fareste bene ad alzare la guardia, perché qualcuno potrebbe tentare di prendervi in giro. Entro la fine dell’estate vivrete nuove emozionanti avventure, inoltre, all’orizzonte si intravede un certo viaggio.

Previsioni astrali 8 febbraio: i quattro segni nella media

Scorpione (8° in classifica) - Occhi puntati sulla sfera lavorativa o familiare, perché le stelle parlano di una certa scossa. Sarà una giornata in “forse” dato che la Luna in Capricorno potrebbe regalare qualche sorpresina. Dentro di voi è in atto una lotta che state a tutti i costi cercando di vincere. Al momento, se pensate al vostro futuro, ci sono più incognite che certezze, ma le stelle invitano a tranquillizzarsi perché con l’arrivo della primavera tante cose torneranno al loro posto.

Bilancia (7° in classifica) - Le previsioni astrologiche dell’8 febbraio parlano di un avvio della settimana lento ma importante. Già al mattino avrete delle cose di cui occuparvi e rischierete di incappare in ritardi, imprevisti e malumori. Andrà molto meglio nel pomeriggio quando potrete lasciarvi andare e dedicarvi a voi stessi o alla persona a cui volete immensamente bene. In giornata ritagliatevi del tempo per un bel bagno caldo o un pediluvio rinfrancante, dimostrate al vostro corpo di amarlo prendendovene cura ogni singolo giorno.

Pesci (6° in classifica) - L’oroscopo di questa giornata vi vedrà riposare, specie se durante il weekend non avete fatto altro che lavorare o studiare. Potrete prendervi un po’ di tempo per fare tutto quello che in settimana non avete mai tempo di fare.

Sarete sorridenti, cordiali e generosi, ma evitate di dare troppo di voi stessi altrimenti finirete per scottarvi. Siete un segno pieno di sogni e questa sarà la giornata giusta per dare libero sfogo all’estro che possedete. Chi è genitore, potrebbe ricevere una certa notizia riguardante l’andamento scolastico del proprio figlio.

Ariete (5° in classifica) - Lunedì che si presenta importante sotto quegli aspetti che per voi in questo frangente contano molto. Dopo giorni e giorni di preoccupazioni e riflessioni varie, finalmente giungerete ad un punto di svolta. Sarà un’ottima giornata per rimettere in ordine la postazione di lavoro/studio o la casa, non permettete al caos di inghiottirvi. Potrebbe giungere una notizia interessante, dunque, tenete le orecchie bene aperte.

Classifica e oroscopo 8 febbraio: i quattro segni maggiormente fortunati

Acquario (4° in classifica) - Da quando è iniziato l’anno, avete avvertito una sorta di ventata positiva. Il peggio è passato, perciò a partire da questo lunedì tornerete a gongolare. Ritroverete il buon umore, l’ottimismo e la voglia di assaporare la vita in tutte le sue sfaccettature. Sarà la giornata giusta per seminare un nuovo raccolto. Chi ha dei figli o si prende cura dei genitori anziani, in giornata vivrà dei momenti memorabili. Bene gli affari di cuore, anche se per alcuni single la situazione risulta ancora incerta.

Leone (2° in classifica) - Lunedì interessante, l’oroscopo non esclude l’arrivo di novità essenzialmente interessanti. Qualcosa dentro e fuori di voi sembra destinato a trasformarsi.

In queste 24 ore tutto andrà a buon fine e potreste anche chiarire dei vecchi problemi familiari o burocratici. Qualcuno sta per traslocare o per iniziare un nuovo percorso di vita, magari riguardante la sfera lavorativa, amorosa o scolastica. Soldi in uscita.

Sagittario (2° in classifica) - L’oroscopo saluta la Luna che, in giornata, lascerà la vostra casa per transitare nel Capricorno. Tutto è bene quel che finisce bene, si chiude una porta e si apre un portone. Trascorrerete 24 ore niente male. Una situazione comica vi strapperà una bella risata e vi sentirete rinascere. La famiglia risulterà unita, inoltre sarete pronti a perdonare un torto e a voltare pagina. Se siete single, vi ritenete sfortunati, ma in realtà sono i vostri gusti a essere un po’ sbagliati: forse tendete ad escludere le brave persone e a cercare guai.

Capricorno (1° in classifica) - Giornata al top grazie alla Luna nel vostro segno che vi conferirà passione, creatività e nuovi stimoli. La voglia di fare risulterà elevata e questo costituirà un punto a vostro vantaggio. Da un po’ di tempo state navigando in zone tempestose, ma ormai si può affermare che il peggio è passato. Qualcuno, in queste 24 ore, potrebbe innamorarsi di voi e incominciare a corteggiarvi. Andranno bene anche quelle coppie in cui c’è rispetto, fiducia e spazio.