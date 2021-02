L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 febbraio 2021 è pronto a svelare le pagelle e le stelline dei prossimi sette giorni. Sotto analisi in questo contesto sarà la terza settimana dell'attuale mese relazionata nei confronti dei soli segni appartenenti alla prima sestina. Diciamo subito che il periodo andrà decisamente a favore di due segni: ad avere sette giorni davvero eccezionali saranno gli amici nativi in Gemelli (voto 10), quasi affiancati dagli altrettanto positivi amici del Toro (voto 9). Tutto sommato un discreto periodo, generalmente improntato sulla media sufficienza, per coloro dell'Ariete (voto 6), del Leone (voto 6) e della Vergine (voto 6).

Invece, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 15 a domenica 21 febbraio annunciano qualche difficoltà in più per coloro nativi nel segno del Cancro (voto 5), in questo caso sottoposti a turbolenze astrali abbastanza ostiche da tenere a bada.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di dare meritato spazio alle analisi astrologiche relative all'oroscopo della settimana da lunedì 15 a domenica 21 febbraio, sentiamo il dovere di segnalare i transiti della Luna messi in programma nel periodo indicato. Questa settimana saranno solamente due gli spostamenti dell'Astro d'Argento in altrettanti segni. Il primo transito sarà quello relativo alla Luna in Toro, presente nel segno di Terra mercoledì 17 febbraio alle ore 04:11. La dolce "musa dei poeti" in seguito, precisamente venerdì 19 febbraio alle ore 17:03, metterà in essere la formazione astrale relativa alla Luna in Gemelli.

Per concludere, anche se non si parla di Luna, ci preme mettere in evidenza un transito astrale di prim'ordine. In questo contesto vedremo entrare il Sole in Pesci nella giornata di giovedì alle ore 10:43.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La prossima settimana si prevede al limite della sufficienza, con poche o nessuna novità su cui puntare.

Diciamo che inizierete abbastanza bene la settimana, poi subirete una decisa flessione mercoledì e anche giovedì, risalendo nelle giornate a seguire. Tenete presente intanto che avrete massima fortuna nelle due giornate di lunedì e sabato: sfruttatele a dovere. Pronti a scoprire cosa vi riserveranno le stelle la prossima settimana? Per renderci conto di come saranno i prossimi sette giorni, pronta da consultare, la situazione stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 15 e sabato 20;

★★★★ martedì 16, venerdì 19 e domenica 21;

★★★ mercoledì 17 febbraio;

★★ giovedì 18 febbraio.

♉ Toro: voto 9.

La settimana dal 15 fino al 21 febbraio si prevede splendida nella quasi totalità della sua interezza. L'oroscopo settimanale annuncia solamente un giorno poco positivo: parliamo esattamente di domenica 21 febbraio, messo in preventivo come "sottotono". Poi i restanti giorni saranno tutti positivi: Mercoledì 17 febbraio arriverà una meravigliosa giornata al "top del giorno" portata da una bella Luna nel segno. Martedì. giovedì e venerdì altresì saranno tutte ottime, sottoscritte da cinque stelle super-fortunate.

Diamo spazio alla scaletta interessante i prossimi sette giorni:

Top del giorno mercoledì 17 febbraio - Luna nel segno;

mercoledì 17 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 16, giovedì 18 e venerdì 19;

★★★★ lunedì 15 e sabato 20;

★★★ domenica 21 febbraio.

♊ Gemelli: voto 10. Sette giorni decisamente interessanti, fonte di positività e fortuna.

A far fare sicuramente una bella figura in qualsiasi ambito, l'arrivo della Luna in Gemelli, venerdì 19 febbraio. Oltre che sulla giornata top potrete contare su altrettante ottime giornate davvero spettacolari: mercoledì, sabato e domenica avranno a corredo le cinque stelle della buona sorte. Invece una piccola riserva per le giornate a quattro stelle di lunedì, martedì e giovedì. Nulla da aggiungere, se non "beati voi!".

La classifica e le stelline relative ai prossimi sette giorni:

Top del giorno venerdì 19 febbraio - Luna nel segno;

venerdì 19 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 17, sabato 20 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15, martedì 16 e giovedì 18;

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. Abbastanza penalizzante il periodo, valutato dall'oroscopo della settimana con il voto dell'insufficienza.

In affanno la parte iniziale indicata tra alti e bassi. Decisamente peggio la parte finale con un weekend non proprio come nelle attese dei più. Tra le giornate indicate a massima positività invece, solo una: giovedì 18 febbraio sarà da considerare super- positiva. Andiamo a svelare il resto delle stelline giornaliere:

★★★★★ giovedì 18 febbraio;

★★★★ martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19;

★★★ lunedì 15 e sabato 20;

★★ domenica 21 febbraio.

♌ Leone: voto 6. In arrivo una settimana indicata dall'Astrologia sulla linea della media sufficienza. Buono il primo giorno con la parte finale della settimana davvero a massima positività. Qualcosa da sottolineare invece, parlando ovviamente di periodo non proprio positivo, per quanto riguarda la parte centrale del periodo, in questo caso interessata da noiosissimi alti e bassi.

Le due giornate migliori? Lunedì e venerdì, con giovedì, sabato e domenica a fare da cornice. Andiamo pure a confermare le stelline quotidiane con i giorni buoni, mediocri e meno buoni.

La scaletta:

★★★★★ lunedì 15 e venerdì 19;

★★★★ giovedì 18, sabato 20 e domenica 21;

★★★ martedì 16 febbraio;

★★ mercoledì 17 febbraio.

♍ Vergine: voto 6. La settimana dal 15 al 21 febbraio seppur indicata come sufficientemente positiva sarà all'insegna della noiosa routine. Fatto sta che, se presa con una certa dimestichezza, non dovrebbero esserci situazioni difficili da governare. In questo caso vi è richiesto solamente un piccolo sforzo durante il corso di giovedì e venerdì, le vostre spine nel fianco. Pronti a scoprire con quale "metro" sono state classificate le restanti giornate?

A voi il riepilogo relativo alle vostre stelline giornaliere:

★★★★★ martedì 16 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15, mercoledì 17 e sabato 20;

★★★ giovedì 18 febbraio;

★★ venerdì 19 febbraio.

