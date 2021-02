L'Oroscopo settimanale dal 15 al 21 febbraio è pronto a mettere sul piedistallo della fortuna i segni migliori del periodo. A finire sotto la nostra lente astrale la terza settimana dell'attuale mese, analizzata giorno per giorno in relazione ai sei segni compresi nella sestina da Bilancia a Pesci. Naturalmente a fare da anello della bilancia tra positività e negatività sarà la qualità delle effemeridi. Sotto analisi e in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: pronti a scoprire come saranno i giorni da lunedì a domenica? Evento di spicco nel periodo osservato, l'ingresso del Sole in Pesci, ovviamente molto favorevole in primis per il segno d'Acqua appena citato e poi anche per qualche altro.

Visto la bontà dei rispettivi cieli astrali, tra i favoriti della settimana si evidenziano anche gli amici della Bilancia, favoriti in amore. .

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni della settimana segno per segno per le giornate da lunedì 15 a domenica 21 febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Settimana sicuramente oltre la media positività per voi del segno. In massima parte potrebbero arrivare persino momenti rilevanti in termini di fortuna, ovviamente non per tutti. In generale comunque vi aspetta un ottimo inizio e una ancor miglior centro periodo. Invece sarà da dimenticare la parte finale, valutata dall'oroscopo settimanale con tre e due stelline. Bene, il solito consiglio: occhi aperti, orecchie tese e andiamo a scoprire quali sono i giorni 'ok' e quelli da 'ko'.

La scaletta con le stelle giorno per giorno:

Top del giorno lunedì 15 febbraio;

lunedì 15 febbraio; ★★★★★ martedì 16, mercoledì 17, giovedì 18;

★★★★ venerdì 19 febbraio;

★★★ sabato 20 febbraio;

★★ domenica 21 febbraio 2021.

♏ Scorpione: voto 7: Valutato abbastanza bene gran parte del periodo, diciamo oltre la media sufficienza. Senz'altro qualcuno tra i sette giorni prossimi a venire non mancheranno di stupire positivamente: parliamo ovviamente dei tre giorni classificati come 'top'.

Tranquilli, usando un po' di scontata attenzione e molto buon senso certamente riavrete in cambio piacevoli soddisfazioni. Vediamo allora di dare spazio alla scaletta al completo in modo da poter valutare meglio la situazione generale.

La classifica a stelline della settimana per il segno dello Scorpione:

Top del giorno martedì 16 febbraio;

martedì 16 febbraio; ★★★★★ lunedì 15, mercoledì 17;

★★★★ giovedì 18, domenica 21;

★★★ venerdì 19 febbraio;

★★ sabato 20 febbraio 2021.

♐ Sagittario: voto 7.

Si preannuncia un periodo certamente stabile su molti lati, in primis su quello affettivo. Una attenta valutazione potrebbe essere richiesta per eventuali uscite di denaro soprattutto per quelle non messe in preventivo: Mercoledì e giovedì potrebbero maturare spese non previste oppure acquisti abbastanza importanti da fare con urgenza. Vediamo intanto quali saranno i giorni migliori per agire e quelli dove usare massima accortezza.

Le stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 20 febbraio;

sabato 20 febbraio; ★★★★★ lunedì 15, domenica 21;

★★★★ martedì 16, venerdì 19;

★★★ mercoledì 17 febbraio;

★★ giovedì 18 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Settimana decisamente poco impegnativa in termini di incombenze quotidiane o per alcune situazioni in evoluzione.

Di buono invece c'è che sarà abbastanza promettente in alcuni settori legati a rapporti interpersonali o di amicizia: potrebbero consolidarsi in meglio alcune conoscenze fatte da poco; altresì potreste ricevere una bella soddisfazione da una persona molto stimata. In media comunque il periodo avrà una sequenza fatta di alti e bassi, dunque non lineare: seguite i nostri consigli attraverso l'oroscopo rilasciato puntualmente ogni giorno.

Le stelline del giorno da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 21 febbraio;

domenica 21 febbraio; ★★★★★ venerdì 19, sabato 20;

★★★★ mercoledì 17, giovedì 18;

★★★ lunedì 15 febbraio;

★★ martedì 16 febbraio 2021.

♒ Acquario: voto 6. Con la partenza del Sole dal vostro segno verso quello dei Pesci, si preannuncia un periodo quasi tutto improntato sulla sufficienza.

Diciamo che non mancheranno momenti in grado di riservare belle sorprese, soprattutto giovedì e domenica, uniche giornate a cinque stelle. Non troppo a favore invece la parte iniziale del periodo con un lunedì preventivato con il 'ko'. Altro piccolo 'stop' da tenere in considerazione anche il secondo giorno, poi tutto in ordinaria amministrazione. Pronti a scoprire le stelline giornaliere?

La scala di valori attribuita dagli astri ai prossimi sette giorni:

★★★★★ giovedì 18, domenica 21;

★★★★ mercoledì 17, venerdì 19, sabato 20;

★★★ martedì 16 febbraio;

★★ lunedì 15 febbraio 2021.

♓ Pesci: voto 9. I prossimi sette giorni avranno un impatto certamente positivo sulla generale quotidianità. Evento di spicco nel periodo, l'ingresso nel segno di un performante Sole in Pesci, certamente di supporto e decisivo in molte questioni aperte, sia a livello personale che di ordinaria amministrazione.

A parte la fine del periodo con domenica evidenziata sottotono, i restanti giorni si annunciano ottimi e buoni, a seconda della qualità delle effemeridi. Per essere precisi conviene passare direttamente alla scaletta con le stelline settimanali poste nella tabella a seguire.

Il report settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 18 febbraio - Sole nel segno;

giovedì 18 febbraio - Sole nel segno; ★★★★★ martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19;

★★★★ lunedì 15 e sabato 20;

★★★ domenica 21 febbraio 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

In evidenza la nuova classifica della settimana impostata sul periodo che va da lunedì 15 a domenica 21 febbraio. Come da prassi la scaletta con le pagelle in questo contesto risulta essere valida per l'intero zodiaco. Ad avere l'onore di indossare la corona di segno al "top" questa settimana tocca ai Gemelli: pronti a scoprire come sono stati valutati tutti gli altri segni?

Certo che si, ovviamente, pertanto passiamo pure a visionare la scaletta al completo.

Le pagelle della settimana per tutti i dodici segni, dall'Ariete fino a Pesci:

1° posto - Gemelli, voto 10 segno al 'top della settimana';

2° posto - Toro e Pesci, voto 9;

3° posto - Bilancia, voto 8;

4° posto - Scorpione, Sagittario e Capricorno, voto 7;

5° posto - Ariete, Leone, Vergine e Acquario, voto 6;

6° posto - Cancro, voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 15 al 21 febbraio 2021 incentrato sulla terza settimana di questo mese è giunto a fine. In prossimo incontro con le previsioni settimanali riguarderà il lasso temporale dal 22 al 28 di febbraio.