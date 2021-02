Le previsioni zodiacali per la prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 22 a domenica 28 febbraio rivelano buone notizie in arrivo per il segno zodiacale del Cancro, settimana positiva per lo Scorpione e per i Pesci mentre avremo delle difficoltà per il segno zodiacale del Toro, della Vergine e del Capricorno. Vediamo in dettaglio cosa ci riserverà l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale dal 22 al 28 febbraio, da Ariete a Cancro

Ariete: le giornate sembrano non passare e finite per annoiarvi molto se non cercate qualcosa che vi tenga impegnati soprattutto durante il vostro tempo libero.

Occupatevi di un nuovo hobby o al fai da te oppure rendetevi utili in casa: li troverete sicuramente qualcosa da fare.

Toro: dopo un inizio difficile c'è sempre una ripartenza soprattutto se si tratta di problemi sentimentali. L'anima gemella ha bisogno del suo tempo per essere trovata e voi dovete provare ad essere più pazienti. Per le coppie, invece, questa sarà una settimana decisamente da attenzionare soprattutto dal punto di vista comunicativo.

Gemelli: non prendetevi mai degli impegni che, poi, non potete mantenere, anche se gli altri si aspettano molto da voi. Sapete i vostri limiti e quando vi accorgete che non riuscite ad arrivarci, meglio lasciar perdere!

Cancro: la settimana in arrivo sarà sicuramente piena di buone iniziative soprattutto in ambito professionale.

Potrebbe arrivare quella notizia o quella chiamata che tanto aspettavate. Se ciò non accadesse, non scoraggiatevi, potrete sempre sperare nelle settimane successive.

Previsioni zodiacali della settimana dal 22 al 28 febbraio, da Leone a Sagittario

Leone: cercate di migliorare il vostro modo di porvi, soprattutto sul lavoro, fate particolare attenzione alle parole che utilizzate, questo vi aiuterà ad allacciare un miglior dialogo con chi conoscete da poco e magari creare un rapporto di sintonia con i vostri nuovi colleghi.

Vergine: questa potrebbe essere una settimana difficoltosa per la Vergine. Non riuscite a determinare la ragione di alcuni strani comportamenti da parte di una persona che conoscete. Questa sarà la settimana in cui dovrete affrontare e chiarire ogni divergenza con chi vi produce strani sospetti.

Bilancia: è importante trovare il giusto modo di spiegarsi quando volete lasciar intendere le vostre prossime mosse.

A volte siete un po' scontrosi o poco ragionevoli per cui, anche se dopo ci riflettete, rischiate di ferire anche chi fa parte della vostra famiglia.

Scorpione: non dubitate mai di chi non ha mai tradito la vostra fiducia, piuttosto insospettitevi di chi conoscete da poco. La settimana prossima sarà una settimana positiva per lo Scorpione: buone prospettive in arrivo in ambito professionale.

Sagittario: le difficoltà arrivano per tutti, l'importante è saperle affrontare nella maniera giusta e voi dovete ancora imparare molte cose a riguardo. Tuttavia avete un'ottima determinazione e sapete arrivare fino in fondo per raggiungere i vostri obiettivi.

Oroscopo dal 22 al 28 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: la settimana entrante potrebbe riservare qualche piccola difficoltà per i nati sotto il segno del Cancro.

Marte è in opposizione e questo potrebbe influire negativamente sul vostro umore e anche sulle vostre giornate. Nel fine settimana, fortunatamente, ci sarà un netto miglioramento.

Acquario: alcune volte siete insicuri ma non sempre. Anzi, il vostro carattere audace vi dà la giusta spinta per potervi buttare in imprese particolarmente ambiziose. Sognate ad occhi aperti ma rimanete con i piedi per terra: ogni cosa arriverà a suo tempo.

Pesci: settimana promettente per il segno zodiacale dei Pesci. La Luna sarà favorevole e questo vi garantirà un'ottima energia per affrontare le vostre giornate più grigie. Nel weekend godrete, invece, di serate rilassanti ed appaganti: perfette per ricaricarvi dopo una settimana piena di impegni.