Le previsioni del weekend partono dal passaggio del Sole nel segno dei Pesci, mentre la Luna transita nei Gemelli. Si prevede per tutti un fine settimana con possibili e brevi spostamenti, ma soprattutto con tante telefonate e tanta attività di comunicazione. Mercurio tornerà, tra l'altro, in moto diretto e questo vuol dire che piccoli (o grandi) problemi pratici, che ci sono stati fino a questo momento, andranno a diminuire. Il Sole nei Pesci apre, inoltre, un periodo in cui tutti si sentiranno più sognatori. Vediamo ora cosa dice l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco.

Previsioni per il fine settimana: il Toro fa shopping e i Gemelli svuotano l'armadio

Ariete - Le previsioni per il fine settimana vi vedono ancora protagonisti. Sarete, in particolare, favoriti sabato 19 e domenica 20 da un'allegrissima Luna nei Gemelli. Molti di voi avranno modo di vedere o di sentire gli amici e per tutti ci sarà la sensazione che la pigrizia di questo periodo stia per terminare.

Toro - Il Sole nei Pesci tenterà di ammorbidire alcune situazioni spigolose che state vivendo sia sul lavoro che nella vita privata. Questa nuova posizione non potrà, certo, fare miracoli in soli tre giorni, ma le previsioni parlano di un fine settimana all'insegna della praticità, ossia di qualcosa che per voi è davvero il massimo! E alcuni di voi trascorreranno le saranno giornate in casa facendo shopping online.

Gemelli - Le previsioni per voi Gemelli dicono che questo weekend sarà positivo, grazie ai tanti pianeti in Acquario e alla Luna che sarà nel vostro segno. Approfittate di queste giornate per fare tutto quello che avete in mente da tempo: svuotare l'armadio e i cassetti da ciò che non vi piace più, dedicarvi a coccolare il partner con un massaggio, farvi tisane, maschere, leggere e tanto altro.

Cancro - Bella la nuova posizione del Sole nel segno amico dei Pesci! Vi permetterà di ritrovare un po' di dolcezza, di essere anche più morbidi nel valutare qualche situazione esterna. Il fine settimana per voi sarà positivo e cioè senza troppi traumi o problematiche pratiche e avrete voglia di meditare.

Oroscopo del weekend: Vergine inquieta e lo Scorpione migliora

Leone - Il Sole nei Pesci è, da un lato, una buona notizia, ma, dall'altro lato, potrebbe farvi sentire ancora più isolati dal resto: amici, famiglia, partner. Le previsioni, grazie alla Luna super favorevole, vi consigliano di approfittare di queste giornate per fare una pianificazione o pensare a nuovi progetti da mettere in pratica.

Vergine - Per voi della Vergine il weekend non sarà molto rilassante. Il Sole nella sua nuova posizione e la Luna che transiterà nei Gemelli ci parlando di qualche complicazione, anche se sarà soprattutto legata al vostro umore. Siete sempre tanti impegnati sul lavoro che a volte passare qualche giornata a casa o senza impegni vi rende addirittura tristi: recuperate il buonumore, magari con un po' di musica.

Bilancia - La Luna sarà assolutamente positiva per voi e questo vi consentirà di gestire bene qualche emozione particolare che state vivendo in questo periodo e che riguarda l'amore. Siete, infatti, in un periodo in cui alcune situazioni vi rendono un poco insofferenti. Il fine settimana, comunque, sarà ok, anche se ancora non avete recuperato tutte le energie.

Scorpione - Buone notizie per voi. Le previsioni diventano più favorevoli grazie al passaggio del Sole nel Segno amico dei Pesci. Recupererete non solo il vostro fascino, ma vi sentirete leggermente più dinamici. Le problematiche sentimentali per alcuni di voi, certo, resteranno, ma almeno, da adesso, avrete una visione più lucida su cosa fare.

Previsioni ottime per gli Acquario artisti

Sagittario - Sole e Luna non sono in posizione ottimale e renderanno il weekend critico, in particolare a quelli di voi della prima decade. Le previsioni, però, non parlano di grandi problemi o grandi sfide da affrontare, magari si tratta solo di trovare un po' di equilibrio e di non esagerare, ad esempio, a tavola.

Capricorno - La nuova posizione del Sole nei Pesci vi aiuterà moltissimo nella comunicazione sia con il partner che con amici o famigliari. In linea generale, sarà un weekend forse un po' noioso, magari potreste dedicarvi a qualche lavoretto da fare in casa.

Acquario - Il Sole esce dal vostro Segno e, visto il suo aspetto negativo con Marte in Toro, questa è una bella notizia per voi. Le previsioni parlano di un fine settimana all'insegna della creatività, molto proficuo per chi di voi si dedica alla pittura o all'arte in genere.

Pesci - Da un lato, il Sole vi porta energia e calore, ma dall'altro lato la Luna vi stuzzica e vi rende leggermente nevrotici. Le previsioni per voi parlando di una stabilità che non c'è e che dovrete trovare rispetto a voi stessi, ma anche rispetto a qualche questione famigliare.