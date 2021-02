L’Oroscopo di domani, giovedì 18 febbraio, è pronto a passare in rassegna l’intera giornata per ogni singolo segno zodiacale. Partiamo mettendo in risalto l’aspetto astrale, influenzato in prevalenza dalla Luna in Toro e dal Sole in Pesci. C’è chi sarà brioso e chi invece annoiato, queste 24 ore saranno piene di vicissitudini. Approfondiamo ogni dettaglio attraverso le previsioni delle stelle e annessa classifica.

Oroscopo giorno 18 febbraio: i 4 segni meno fortunati

Vergine (12° in classifica) - Il Sole in opposizione vi darà del filo da torcere, dunque preparatevi a battagliare per gran parte della giornata.

Una situazione in particolare rischierà di dilungarsi troppo a lungo e tutto questo vi prosciugherà le energie. Occhio alle articolazioni, specie se tendete a soffrirne.

Scorpione (11° In classifica) - Siete un segno pieno di entusiasmo per la vita, ma in queste 24 ore potreste anche sentirvi tutt’altro che vitali. Sarà bene seguire un equilibrato percorso di fitness e muoversi di più, specie se trascorrete più tempo seduti che in piedi. Cercate, in questo giovedì, di non partire subito in quarta.

Sagittario (10° in classifica) - Nelle prossime 24 ore avrete una bella matassa da sbrogliare. Il vostro corpo risulterà fuori forma e vi sentirete apatici e pigri. Tutto ciò rischierà di generare litigi in famiglia, tra colleghi o con il partner.

Una situazione vi sta tenendo con il fiato sospeso, bramate un briciolo di serenità e non sapete più che pesci prendere.

Ariete (9° in classifica) - Il vostro è un segno leader e che non ama le imposizioni, perciò in giornata rischierete di arrabbiarvi per una certa questione che riterrete scorretta. Con la Luna in Toro fareste bene a guardarvi alle spalle e a non prendere niente e nessuno sottogamba.

Sul far della sera la situazione migliorerà un pochino.

Previsioni astrali 18 febbraio, i segni mediamente stabili

Gemelli (8° in classifica) - Non guardate ciò che fanno gli altri, di questi tempi vince solo chi sa essere originale e non si omologa alla massa. Sarà un giovedì senza problemi pesanti, potreste anche annoiarvi. I single, entro la primavera, vedranno l’amore sbocciare.

Ponetevi dei nuovi obiettivi, anche piccini.

Leone (7° in classifica) - Ci sono delle situazioni che andranno studiate e approfondite e questa sarà la giornata più ispirata della settimana. Potreste anche arrivare a raggiungere un giusto compromesso, specie se con una certa persona c’è stata dell’incomprensione. Proteggete chi amate e provate a fidarvi di più anche se per voi è difficile farlo.

Bilancia (6° in classifica) - In giornata sarete più prudenti che mai e questo vi consentirà di arrivare a sera senza troppi problemi. Avrete modo di riflettere sulle azioni degli ultimi tempi oppure di pensare ad alcuni discorsi intrapresi con una persona a voi importante. Le stelle invitano a rivedere i conti, specialmente se c’è un certo acquisto o investimento che desiderate fare.

Capricorno (5° in classifica) - Giovedì molto buono, sarete maliziosi e seducenti e questo vi permetterà di farvi notare. Se siete single, entro marzo vivrete qualcosa di eccitante. Le coppie, invece, parleranno del più e del meno dato che queste 24 ore si presentano normali. Tutto bene anche in famiglia.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati

Cancro (4° in classifica) - Giornata vincente e piena di sprint, risulterete briosi. Avrete più libertà d’azione o per fare tutto quello che vi pare e piace. Ultimamente, però, c’è qualche nativo del Cancro che è stato poco bene o a sofferto di dolori articolari. Ebbene, in quest’ultimo caso le stelle annunciano una rivincita e una ripresa. Colpi di scena in arrivo, accadrà qualcosa di buono entro la prossima settimana!

Acquario (3° in classifica) - In giornata sarete disposti a mettervi alla prova e supererete ogni ostacolo perché sarà un giovedì benevolo nei vostri confronti.

Ogni discussione o problema potrà essere risolto e lasciato alle spalle. Sarete pronti a dire di “sì” alle nuove occasioni e avrete modo di uscire, ridere e entusiasmarvi.

Pesci (2° in classifica) - Il supporto del Sole vi riempie di energie per tutto il mese di febbraio e buona parte di marzo, perciò non avrete di che preoccuparvi. Aspettatevi un giovedì fortunato e sorridente in cui potrete osare di più. Emozioni, sorprese e tanto altro ancora si intravedono sul vostro orizzonte astrale e annunciano delle settimane positive e fortunate. I gesti contano più delle parole, perciò buttatevi e fatevi valere.

Toro (1° in classifica) - Sarete al top in queste 24 ore con la Luna a farvi da supporto. La fortuna sarà con voi e questo vi favorirà in tutte le cose.

Dal lavoro allo studio, dall’amore alla famiglia, dai soldi agli investimenti, dalla salute mentale a quella fisica, tutto ciò risulterà privilegiato e sarà bene approfittare a tutti i costi di questa positiva influenza astrale.