L'Oroscopo di domani 1° marzo è pronto a svelare come sarà il primo giorno della settimana. Sarà o no una giornata fortunata? Senza dubbio sì, anche se solamente per alcuni segni prescelti dalle stelle. Vediamo di dare subito una risposta precisa andando a mettere in chiaro i simboli migliori e peggiori di questo inizio mese. Intanto ricordiamo che ad essere testati in esclusiva in questa sede saranno i primi sei segni dello Zodiaco. Dunque, occhi e attenzione puntata tutta su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In merito alla sestina sotto analisi in questa sede, solo uno svetta su tutti gli altri: Gemelli, valutato nel frangente al "top del giorno".

Invece, seppur con minimo scarto, a gongolare insieme al predetto segno di Aria saranno senz'altro coloro nativi dell'Ariete e del Toro, super-favoriti in amore e nel lavoro, entrambi meritatamente considerati in giornata a cinque stelle.

Sotto le attese il periodo in analisi, secondo quanto anticipato dalle previsioni astrologiche del 1° marzo, per il Leone: lo sfortunato segno di Fuoco avrà problemi dalla coppia Mercurio-Urano, ambedue speculari negativi al 75% e nel frangente, tra loro, ancora in pessima quadratura. In questo caso sarà richiesta una maggiore attenzione alle esigenze delle persona con le quali si andrà ad interagire. Per qualcuno poi potrebbe essere addirittura un periodo di ripicche o ripensamenti, quindi da tenere in considerazione.

Previsioni zodiacali 1° marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 1° marzo all'Ariete indica la possibilità che possa essere in rialzo la parte sentimentale così da maturare un bellissimo lunedì. In molti vi sentirete in armonia con voi stessi e con tutto ciò che vi circonda, tolleranti e di buon umore. In amore, la vostra franchezza vi ripagherà permettendovi di aumentare la stima di chi vi ama o vi circonda.

Sarete al top della forma fisica e mentale. In molti casi capirete finalmente di avere molti più valori in comune con il vostro partner di quanto pensiate: imparerete a tenere a bada l'impulsività, semplicemente affrontando le discussioni da una nuova (diversa) prospettiva. Single, una persona del Toro o del Sagittario presto irromperà nella vostra quotidianità, forse regalandovi un periodo davvero speciale.

Sicuramente le ragioni del cuore balzeranno in primo piano, fugando almeno per ora vecchi dubbi o insoddisfazioni varie. Nel lavoro, la giornata inizierà bene per tutto ciò che riguarderà contatti, collaborazioni e relazioni interpersonali. Con i colleghi sarete socievoli e convincenti, quindi sfruttate la giornata per rafforzare i rapporti o per incrementare gli affari.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì preannunciano una giornata tutta all'insegna della buona fortuna. In campo sentimentale dunque, il desiderio e la passione inizieranno a farsi strada sempre di più: sarà molto bello lasciarsi trascinare dagli entusiasmi, a patto di non perdere di vista "certe precauzioni". Le stelle delineano una situazione promettente per coloro con problemi di coppia da risolvere.

In generale comunque l'atmosfera sarà movimentata e forse dovrete aumentare i vostri sforzi per affermare eventuali opinioni. La vostra calma naturale vi aiuterà. Sarete così a vostro agio con voi stessi ed in sintonia con il vostro corpo: così facendo sarete felici voi e di riflesso anche il vostro partner. Single, l'alba di un nuovo amore potrebbe essere alle porte e voi sarete pronti a viverlo con grande trasporto e sincerità. Fate tesoro delle esperienze passate cercando di essere sempre voi stessi. Sappiate che l'elemento imprescindibile per vivere serenamente una nuova relazione è quello di essere sinceri, sempre. Nel lavoro, potrebbero arrivare delle ventate di novità. Creativi e socievoli più che mai, avrete l'opportunità di avanzare proposte, trovare soluzioni o proporre variazioni.

Gemelli: 'top del giorno'. Lunedì armatevi di tanta pazienza e mettete in conto il dover tirare fuori tutta la buona volontà di cui solo voi del segno siete capaci. In media il periodo non sarà negativo però, visto il frangente, non sarà il caso di allentare la concentrazione. In amore, il cielo d'inizio settimana sarà di un limpido azzurro per tanti del segno. Avrete una grande voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta intorno la gioia di vivere che vi pervaderà. Le coppie più mature vivranno una giornata di splendide intese; mentre le altre si regaleranno tante coccole. Single, con Venere come amica fidata, l'amore sarà la vostra gioia di vivere, sarà la vostra fonte di ottimismo, di coraggio e di tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta.

Preparatevi ad essere molto più dolci e generosi del solito. Anche il vostro fascino sarà in aumento e per quanto riguarda le conquiste, state sicuri che non mancheranno! Nel lavoro, in fatto d'intuizioni e sentimenti, darete il meglio di voi. Giocando bene le vostre carte senza strafare e senza aver fretta, promuoverete cambiamenti determinanti per il futuro.

Oroscopo e stelle di lunedì 1° marzo

Cancro: ★★★★. Una giornata buona per certi versi, per altri diciamo pure che non sarà all'altezza delle attese. Gli astri del momento tenderanno ad essere abbastanza discontinui, costringendovi in questo avvio di mese ad osservare un andamento con alti e bassi. In amore, la vostra vita affettiva sta per diventare sempre più intensa. La possibilità di essere più felici dipenderà però anche da voi e non solo dagli astri: perché certe magie accadano e rendano perfetto ogni rapporto si dovrà essere predisposti ad accogliere con umiltà anche le piccole dimostrazioni d'affetto.

Single, essere flessibili e organizzati significa essere in grado di trasformare un contrattempo in opportunità: siate dunque razionali nel prendere decisioni, trovate il modo di trarne comunque un vantaggio, sempre. Il tempo che prenderete per riflettere su cosa fare non è mai tempo perso: fatelo! Senz'altro regalerà belle sensazioni. Sul lavoro state diventando dei perfezionisti: vi adoperate moltissimo e il vostro impegno è veramente grande. Ogni tanto fate qualche piccola pausa, allentate la concentrazione: perché da una giusta distanza ogni situazione vi apparirà diversa e forse anche migliore.

Leone: ★★★. Il prossimo lunedì si preannuncia abbastanza movimentato (negativamente parlando) in quanto il periodo è stato valutato con le tre stelle relative al "sottotono".

Diciamo che la Dea bendata (leggasi effemeridi quotidiane) ha deciso di girare al largo dal vostro segno. Pertanto, le stelle non prevedono molti progressi. In amore, prendetevi tutto il tempo necessario: se doveste essere costretti a decidere per qualcosa di importante, non lasciatevi trascinare dalla fretta. L'ansia potrebbe portare fuori rotta oppure indurvi in errore. In qualche caso potreste persino rendere il partner molto irascibile e geloso. Single, l'audacia e il coraggio non mancheranno di certo. Comunque fate attenzione: sarebbe meglio per voi non inseguire quelle idee bizzarre che ogni tanto vi passano per la testa. Dedicate invece del tempo al riposo e al relax, soprattutto se avvertite stanchezza e malumore. Nel lavoro, alcuni pianeti vi remano contro, così il nervosismo sarà all'ordine del giorno.

E' probabile che abbiate qualche difficoltà a portare a termine i vostri impegni.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 1° marzo, predice l'arrivo di un giorno, se non proprio fantastico come molti di voi in cuor vostro senz’altro avreste sperato, sicuramente non da denigrare più di tanto. Diciamo che il periodo risulterà discreto e allineato sulla media sufficienza, a tutto tondo con le quattro stelline messe in preventivo al segno. In campo sentimentale, gli influssi della Luna in Bilancia si faranno ancora parzialmente sentire. In parte quindi gli astri vi aiuteranno a raggiungere un discreto stato di equilibrio con il vostro partner: saprete infatti chiarire alcuni equivoci che in passato avevano portato dei dissapori e rendere la vita a due più gioiosa.

Single, le congiunzioni astrali suggeriscono di fare pulizia e non stiamo parlando di polvere o vestiti, bensì di rapporti personali. Le relazioni sociali sono importanti, ma da eventuali comportamenti sleali (di alcuni amici) sarà bene prendere le distanze. Sappiate che le amicizie o le conoscenze servono ad arricchire le vostre giornate, non a far venire pensieri e grattacapi vari... Nel lavoro, nella giornata di avvio settimanale sarete dinamici ed euforici. Avrete l'impressione di poter fare tutto ed in effetti riuscirete nei vostri intenti ottenendo dei buoni risultati.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 1° marzo.