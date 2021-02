L'Oroscopo del giorno 1° marzo porta in primo piano la classifica stelline e le previsioni riguardanti l'imminente inizio mese. Si segnala in netta ripresa il comparto sentimentale per due segni: Bilancia e Acquario, mentre promette molto bene il comparto lavorativo per gli amici dello Scorpione. A proposito di segni, vogliamo ricordare che sotto osservazione da parte dell'Astrologia, in questo contesto, gli ultimi sei simboli zodiacali, valutati come sempre nei comparti relativi ai sentimenti e alle attività quotidiane.

Senz'altro tanti saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stato valutato questo primo giorno della settimana e del mese, non è così?

Certamente, quindi iniziamo pure a dare voce alle previsioni zodiacali di lunedì: ansiosi di togliere il velo all'oroscopo del giorno su amore e lavoro? Come sempre ricordiamo che a fine predizioni troverete la classifica finale completa, valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 1° di marzo

Bilancia: ★★★★★. Questo lunedì sarà perfettamente in linea con quanto da voi messo in agenda. Quindi ottime prospettive anche per quanto riguarda la partenza della nuova settimana nonché del nuovo mese. In amore si preannuncia una decisa ripresa sia in coppia che per i single. Nessuna nuvola si addenserà sulla vostra storia: diciamo pure che in massima parte andrà tutto alla grande, come da voi desiderato. In tantissimi trascorrerete delle piacevoli ore in compagnia della persona a cui tenete maggiormente.

Una piccola sorpresa potrebbe allietare l'inizio o la fine della serata: curiosi? Single, dopo le vicissitudini vissute giorni addietro da alcuni di voi, potrete meritatamente godere di una giornata spensierata e a favore. Poche le incombenze a cui mettere fine e quelle poche saranno molto alla vostra portata. Nel lavoro, invece, poche novità: sarete motivati a svolgere i vostri compiti a ritmo sostenuto ma senza sentirne il peso.

Scorpione: ★★★★. Si prevede abbastanza buono questo lunedì d'inizio settimana, specialmente per coloro con gravosi impegni sul groppone. Diciamo che la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. In amore, l'avvicinarsi della Luna al vostro comparto con sullo sfondo l'ottimo rapporto in essere tra quest'ultima e il trio Giove, Mercurio e Saturno, renderanno più vivi i rapporti sentimentali e di amicizia.

In coppia, possibilità di rimediare a piccoli problemi dovuti ad incompatibilità di carattere. Se single invece, tenete d'occhio la vostra voglia di trasgredire cercando di puntate invece sugli affetti consolidati: se volete portare avanti qualcosa di concreto sarà questa la strada da seguire. Nel lavoro invece, questa giornata promette ottime opportunità soprattutto nella vostra vita professionale. Non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere ma di piccoli passi che potrebbero portare, se non subito, molto presto sicuramente lontano.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 1° marzo al Sagittario indica che la parte iniziale della settimana possa essere, se non eccelsa, abbastanza positiva. In definitiva il periodo potrebbe essere buono per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia.

In amore, vi converrà agire sempre con il senno del poi: visto che il periodo non sarà troppo esaltante riguardo i sentimenti, il consiglio è di evitare stizzosità tra voi ed il partner. Per quanto riguarda la coppia, oggi e domani vi sarà negato di scherzare col fuoco: a buon intenditor, poche parole! Single, chiarirete una volta per tutte la vostra situazione sentimentale con chi sapete. Cercate di chiudere con il passato e iniziate a puntare tutto sul futuro, possibilmente trasparente e privo di ostacoli. Nel lavoro infine, le attuali congiunzioni astrali renderanno ottime le attività intellettuali. Avrete buona concentrazione e una memoria invidiabile.

Oroscopo e stelle di lunedì 1° marzo

Capricorno: ★★. Giornata d'inizio settimana burrascosa, nulla di buono si prevede all'orizzonte.

Sarà o non sarà una giornata segnata dal "ko"? Certamente, avere Urano posizionato in modo speculare negativo, in media del 90% e aggiungendoci poi che sempre lo stesso Urano sarà sotto quadratura da Saturno in Acquario, non è certo un bell'affare! In amore pertanto, il vostro partner penserà più a se stesso che alle vostre esigenze; dovrete correre ai ripari, magari riflettendo attentamente sul da farsi. Se questo modo di fare sarà per voi sarà accettabile, bene. Comunque sappiate che in futuro la cosa potrebbe ripetersi, allora perché non tenerlo a mente cercando di aggirare l'ostacolo? Single, l’amore non sempre è ricambiato e questo lunedì ve ne renderete amaramente conto. Forse non dovreste farvi altre illusioni: sappiamo tutti che in fondo siete dei sensibili romanticoni...

Nel lavoro questo lunedì, come anche martedì, dovete sforzarvi di fare buon viso a cattivo gioco. Sorridete agli imprevisti e alle incomprensioni che incontrerete: c'è aria di burrasca nei rapporti con colleghi e soci.

Acquario: ★★★★★. Il primo giorno di marzo si prevede vincente per voi del segno. In amore, la Luna in Bilancia, amica per via del trigono con i vostri Saturno, Mercurio e Giove (pianeti di settore), darà una bella spinta alle storie con problemi. Garantita una ripresa costante dei sentimenti con momenti di grande trasporto affettivo. In coppia riuscirete a realizzare con la persona amata una magica alchimia: una perfetta intesa renderà il periodo euforico e a tratti coinvolgente. Tutto il rapporto sentimentale sarà particolarmente coinvolgente e pieno di momenti felici (e davvero non è poco!).

Single, se avete l’esigenza di sperimentarvi in legami nuovi o di allargare la cerchia di amicizie: datevi da fare, senz'altro per la routine risulterà un cambiamento molto positivo. Potreste anche ricevere una telefonata inaspettata da una persona che non sentivate da tempo: ascoltatela, vedrete che novità avrà da dire e poi regolatevi di conseguenza. Nel lavoro infine, in questa giornata gli influssi planetari vi daranno una grande visione delle cose. Una profondità d'animo e un giusto senso decisionale vi permetteranno di affrontare eventuali difficoltà.

Pesci: ★★★. L'oroscopo di lunedì 1° marzo preannuncia a voi nativi una giornata non troppo a favore, soprattutto in termini di rapporti umani. Con un pizzico di fortuna (forse) vedrete muoversi qualcosa di positivo solo nella vostra vita lavorativa e/o professionale.

In amore invece, contrasti e discussioni con la persona amata potranno essere causati dallo stress: cercate di affrontare insieme eventuali problemi se volete risolverli. Un litigio con la persona del cuore potrebbe innescare una serie di tira e molla infiniti: calma, non sarà mica la fine del mondo! Voi sapete bene come fare pace, quindi metteteci un po' d'impegno e provateci, ok? Single, sarete animati da una forte attrazione per una persona amica, ma preferirete non rivelarla al mondo intero. Piuttosto, aspettate di essere certi del vostro sentimento e, nel caso non vi sentiste ancora pronti, prendete tempo. In giornata potrebbero emergere nuove esperienze capaci di migliorare la vostra persona. Nel lavoro, per chiudere, alcuni vostri progetti potrebbero essere ostacolati da iniziali difficoltà: non demordete!

Troverete sicuramente una buona soluzione.

Classifica 1° marzo, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 1° marzo è arrivata puntuale all'incontro quotidiano con voi lettori. In primo piano le stelline relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco. Curiosi di conoscere la posizione del vostro segno di nascita? Bene, partiamo dalla primo posto assoluto: in questo caso ad avere la corona della fortuna sarà Gemelli. In seconda posizione risulta essere una quartetto formato da Ariete, Toro, Bilancia e Acquario. Terza posizione ancora più affollata, tutta a favore di Cancro, Vergine, Scorpione e Sagittario. A coprire la penultima posizione, quest'oggi troviamo Leone e Pesci con sullo sfondo, in ultima posizione, il Capricorno.

Le stelline di lunedì 1° marzo: