È in arrivo un mese di marzo a dir poco interessante. L'Oroscopo della prima settimana di questo nuovo mese prevede giornate fortunate per i nati sotto al segno dell'Ariete, seguito a ruota da uno Scorpione decisamente entusiasta in ambito relazionale e sentimentale, pronto a donare tutto sé stesso per rendere felice la persona che ha al proprio fianco.

Il periodo in questione, ovvero quello compreso tra lunedì 1 e domenica 7 marzo 2021, si presenta non poco favorevole anche per i nativi dei Gemelli, mentre risulta essere piatto, se non addirittura negativo, per un Capricorno costretto a far ei conti con il proprio stato d'animo.

Di seguito, l'oroscopo dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto questo segno zodiacale affronteranno una settimana decisiva e non lontana dallo sguardo della fortuna. Si tratta di un segno di fuoco abbastanza testardo che è pronto a fare tutto il possibile pur di ottenere quello che desidera, andando alle volte anche contro alle regole. Chi è nato sotto al segno dell'Ariete riuscirà a mostrare i propri sentimenti senza timore.

Toro - con gli astri in opposizione, ai nativi del Toro non è consigliato spingersi oltre i propri limiti in questo periodo. L'oroscopo consiglia di salvaguardare i propri averi e la propria salute, evitando di mettersi in gioco in qualcosa di "troppo grande".

Confrontarsi con persone più esperte e chiedere il loro parere potrebbe essere l'unica cosa realmente saggia da fare per non perdere tutto.

Gemelli - l'oroscopo della prima settimana di marzo preannuncia l'arrivo di giornate interessanti per coloro nati sotto al segno dei Gemelli. La fortuna non li abbandonerà almeno fino all'arrivo del prossimo weekend e permetterà loro di mostrare un aspetto decisamente migliore di sé.

Segno energico nel complesso e favorito in amore.

Cancro - i nativi di questo segno zodiacale potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo e godersi il succo fresco che i frutti dell'amore riescono ad offrire. Venere ha deciso di avvolgere le prossime giornate per accompagnarle fino alla nascita di una nuova settimana, senza abbandonare neanche per un attimo questo segno zodiacale.

Leone - pronti ad accogliere una nuova carica di energie. Coloro nati sotto al segno del Leone saranno finalmente in grado di affrontare e superare senza troppe difficoltà i vari ostacoli che si presenteranno lungo il cammino. Attenzione a non abbandonare mai le persone care, poiché senza il loro aiuto non sarà possibile portare a compimento alcunché.

Vergine - attenzione alle varie discussioni che potrebbero nascere lungo il cammino con il partner. Qualche tensione e qualche battibecco potrebbero far accrescere lo stress all'interno di entrambi gli amanti, rendendo leggermente spinose le varie situazioni. Meglio stringere i denti ed attendere l'arrivo di un periodo migliore.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - ottimo periodo per il segno della Bilancia.

Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale è possibile ritrovarsi di fronte a situazioni intriganti e piacevoli, in grado di portare ad una celere evoluzione la propria persona ed i propri sentimenti. Il lavoro non porterà assolutamente a trascurare la vita sentimentale, nonostante i vari impegni che si presenteranno lungo il cammino.

Scorpione - un segno come questo non è solito cimentarsi in relazioni durature e, soprattutto, stabili, ma in questa prima settimana di marzo dovrà ricredersi e rivedere decisamente le proprie priorità. L'amore resterà nell'aria per tutto il periodo e seminerà i propri frutti lungo il percorso, riuscendo spesso a far maturare quegli Scorpioni solitamente troppo acerbi per determinate situazioni.

Sagittario - con Marte in opposizione non sarà possibile portare al compimento alcuni incarichi lasciati incompleti già durante la settimana appena trascorsa.

Un oroscopo migliore, purtroppo, non lo si può immaginare, considerando soprattutto l'attuale situazione generale. Meglio rimboccarsi le maniche e cogliere i pochi frutti che si presentano lungo il cammino.

Capricorno - settimana leggermente sottotono per i nativi del Capricorno, abituati a vivere le proprie giornate con qualche goccia di energia e felicità che potrebbe venire meno nei prossimi giorni. L'oroscopo di questo periodo consiglia vivamente di non fiondarsi a capofitto in una nuova esperienza, specialmente se non si è in grado di elaborare a dovere tutte le possibili opzioni.

Acquario - buone notizie in arrivo per i nati sotto al segno dell'Acquario. Occorre essere pronti ad aprire le orecchie e gli occhi, soprattutto se si vogliono cogliere a braccia aperte le varie opportunità che si presenteranno lungo il percorso scelto.

Mai demordere, anche se le difficoltà sembrano essere maggiori alle possibilità.

Pesci - chi è nato sotto al segno dei Pesci potrà finalmente godersi gli attimi di gioia e felicità che giungeranno nei prossimi giorni, specialmente dopo un periodo trascorso a porsi domande e rimuginare sui dubbi che da tempo attanagliano la mente. L'arrivo di una persona speciale, od anche solo la scoperta di un sentimento nuovo, porterà a raggiungere una nuova consapevolezza di sé.