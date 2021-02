L'Oroscopo settimanale è di nuovo insieme a noi, amici carissimi, pronto come sempre a parlare d'Astrologia, di stelle, di periodi positivi e di fortuna. Tema centrale nell'articolo di oggi le previsioni della settimana dal 1° al 7 di marzo messe in relazione ai sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Pronti a mettere le mani sul pensiero delle stelle? Bene, iniziamo pure con l'anticipare quali saranno i segni favoriti e quale sarà il voto in pagella. In primo piano la prima settimana di marzo, mese di preparativi in vista della primavera come anche di piani vacanza o di progetti iniziare.

Senz'altro a gongolare in questi primi sette giorni del nuovo mese saranno di certo quelli del Cancro (voto 8). Non andrà male nemmeno a quelli dei Gemelli (voto 7), come anche al Leone (voto 8) o a coloro della Vergine (voto 7), tutti alla pari valutati oltre la media positività. Si preannuncia invece un periodo sufficientemente stabile, secondo quanto espresso nelle previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica, per l'Ariete (voto 6) e per il Toro (voto 6).

Luna nei segni: transiti della settimana

Prepariamoci a scoprire cosa avranno in serbo gli astri nella settimana da lunedì 1 a domenica 7 marzo. Prima di iniziare ci preme mettere in evidenza i nuovi cambi di segno relativi alla Luna. In programma per questa settimana vi sono in tutto tre passaggi in altrettanti segni che andremo subito a mettere in chiaro.

Il primo passaggio sarà quello relativo alla Luna in Scorpione, in entrata nel segno d'Acqua già da questo martedì 2 marzo alle ore 21:38. Giovedì 4 marzo invece, alle ore 23:43, vedremo il formarsi della Luna in Sagittario. La settimana sarà da ritenersi chiusa con l'ingresso della Luna in Capricorno, prevista per domenica 7 marzo.

Parlando ancora di movimenti astrali, anche se non appartenenti alla Luna, c'è da svelare un transito molto interessante in Astrologia: la partenza di Marte dal Toro in direzione dei Gemelli, prevista per giovedì 4 marzo.

Tale passaggio favorirà senz'altro anche un segno di Fuoco: finalmente l'Ariete inizierà a respirare di nuovo visto l'allontanamento del pianeta rosso dal proprio comparto.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Settimana in parte difficile, certamente interessante per il solo atto che Marte lascerà il Toro per entrare in Gemelli, quindi sempre più lontano dal vostro comparto.

A parte gli alti e bassi previsti a metà del periodo, la parte iniziale come anche quella finale potrebbe portare più di qualche soddisfazione. Iniziamo subito ad elencare le giornate in cui sarete al centro dell'universo: lunedì 1 e sabato 6 marzo saranno entrambi a cinque stelle: avrete la fortuna dalla vostra. Nella norma invece il periodo in cui avrete le seguenti giornate a quattro stelle: martedì 2, venerdì 5 e domenica 7 marzo. Ben più al ribasso risulteranno le cosiddette giornate con tre stelle, evidenziate con la sigla del "sottotono": giovedì 4 marzo. Per concludere questa carrellata di valutazioni, la giornata peggiore di tutte: mercoledì 3, sarà purtroppo da considerare con il "ko" e con due sole stelle.

Il responso rilasciato dalle stelline:

★★★★★ lunedì 1 e sabato 6;

★★★★ martedì 2, venerdì 5 e domenica 7;

★★★ giovedì 4 marzo;

★★ mercoledì 3 marzo.

♉ Toro: voto 6.

Non riserverà grosse sorprese negative il periodo: la settimana dal 1° al 7 marzo, visto il cielo astrale non troppo a favore, sarà da vivere alla giornata. Senza dubbio il periodo inizierà con una splendida premessa: lunedì sarà da considerare a massima positività, indicato con cinque stelline fortunate. A seguire un'altra giornata altrettanto positiva, valutata dal nostro oroscopo con cinque stelle: domenica 7 marzo. Meritevoli di attenzione, pur non essendo al 100% negativi, le giornate di martedì 2, venerdì 5 e sabato 6, classificati tutti con quattro stelle. Fin qua poco da borbottare, giusto? Dubitiamo che riuscirete a non sbuffare tra poco: infatti stiamo per svelare le vostre giornate peggiori! Dunque, ecco il periodo meno peggio: mercoledì 3 sarà "sottotono", segnato con le solite tre stelline di rito.

Infine, servita la ciliegina: giovedì 4 potrete contare su un giro di boa settimanale classificato con solo due stelline da "ko".

Il report astrale da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 1 e domenica 7;

★★★★ martedì 2, venerdì 5 e sabato 6;

★★★ mercoledì 3 marzo;

★★ giovedì 4 marzo.

♊ Gemelli: voto 7. Fine settimana da considerare come un piccolo incidente di percorso, visto il buon voto complessivo riservato dalle stelle a voi nativi. Ansiosi di sapere come saranno i prossimi sette giorni a venire? Non avendo assolutamente alcun dubbio sulla risposta affermativa, diamo subito il via alle valutazioni dell'oroscopo. Venerdì 5 marzo intanto non prendete impegni importanti, ok? Infatti vivrete il quarto giorno della settimana in maniera "sottotono", pertanto classificato solamente con tre stelle.

Visto che ci troviamo a parlare di periodi cosiddetti "no" converrà di certo svelare l'altra giornata negativa, unica e sola: sabato 6 marzo previsto con due stelline da "ko". Pazienza, anche perché i restanti giorni saranno solo positivi. Infatti giovedì e domenica marcheranno quattro stelle; ancora migliori risulteranno quelli del 2 e del 3 del mese, classificati al "top" con cinque stelle. Lunedì 1° marzo sarete al top del giorno.

La settimana analizzata dalle stelline quotidiane:

Top del giorno lunedì 1 marzo;

lunedì 1 marzo; ★★★★★ martedì 2 e mercoledì 3;

★★★★ giovedì 4 (Marte nel segno) e domenica 7;

★★★ venerdì 5 marzo;

★★ sabato 6 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana a tantissimi di voi nativi indica il periodo di prossimo arrivo senz'altro più che positivo.

La partenza si preannuncia frizzante e certamente fortunata visto che il giorno 3, mercoledì, porterà in dono un'ottima giornata al "top". Splendide le cinque stelline attribuite a martedì, giovedì e venerdì, anch'essi a massima positività. Non sentirete di certo la mancanza della voglia di fare viste le ottime performance stellari messe a disposizione dagli astri. Parlando invece di giornate a quattro stelle, buone di certo ma richiedenti una certa consapevolezza ed attenzione, i giorni del 2, del 4 e del 5 marzo. Invece, meno positivo sarà il prossimo sabato, valutato con tre stelle e relativo "sottotono". Per concludere, facciamolo pure "in bellezza": il giorno 7 marzo sarà da considerare molto impegnativo, con solo due stelle da "ko", tenetelo a mente, ok?

I prossimi sette giorni visti con l'occhio dell'Astrologia:

Top del giorno mercoledì 3 marzo;

mercoledì 3 marzo; ★★★★★ martedì 2, giovedì 4 e venerdì 5;

★★★★ lunedì 1 marzo;

★★★ sabato 6 marzo;

★★ domenica 7 marzo.

♌ Leone: voto 7. Per tutti voi del segno, i primi giorni di marzo saranno senz'altro da considerare negativi. Dopo un avvio un po' "zoppicante" che andremo subito ad evidenziare, la restante parte del periodo sarà decisamente all'insegna della positività in ogni comparto. I giorni peggiori? In primis quello con due stelle di martedì 2 marzo, valutato con il "ko", visto le effemeridi non proprio a vostro favore. Altrettanto poco positiva, anche se leggermente migliore di quella appena citata, lunedì, giornata preventivata con tre stelle e relativo "sottotono".

Da adesso potete iniziare a gongolare: il giorno 4, come il 7 sono da considerare a quattro stelle: certamente positive, ma da vivere con intelligenza ed attenzione. Vere e proprie giornate "top" saranno per voi quelle relative a mercoledì e sabato, considerate certamente più che fortunate grazie a cinque ottime stelline a corredo. La top, migliore in assoluto coinciderà con venerdì 5marzo.

Le stelline quotidiane da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 5 marzo;

venerdì 5 marzo; ★★★★★ mercoledì 3 e sabato 6;

★★★★ giovedì 4 e domenica 7;

★★★ lunedì 1 marzo;

★★ martedì 2 marzo.

♍ Vergine: voto 7. L'oroscopo della settimana considera i prossimi sette giorni a venire abbastanza positivi, visti logicamente nell'insieme. Come piace a voi del segno, inizieremo prima dalle notizie buone, così quelle cattive appariranno meno pesanti: le sette giornate di inizio marzo partiranno con una marcia ridotta visto che lunedì 1 come pure domenica 7 marzo sono previsti tutti a quattro stelle.

Invece sottoscritti a cinque stelle, entrambi molto efficaci ed anche abbastanza fortunati, sia martedì 2 che domenica 7, considerati stabili ed altamente performanti sia in amore che sul lavoro. Nulla di impossibile intanto da tenere presente nella giornata di sabato 6 marzo, la vostra giornata al top. Di diverso avviso intanto, giovedì 4, sottoscritto con tre stelle e relativo periodo "sottotono". Invece valutato con due stelline da "ko" venerdì 5.

Il report restituito dalle stelle dei prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 6 marzo;

sabato 6 marzo; ★★★★★ martedì 2 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1 e mercoledì 3;

★★★ giovedì 4 marzo;

★★ venerdì 5 marzo.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.