Cosa hanno in serbo gli astri per l’Oroscopo di lunedì 22 febbraio? Sotto l’influenza della Luna in Cancro, queste 24 ore porteranno a confronti, riflessioni ed anche dichiarazioni. Ciò che era stato messo da parte, in questa giornata ritornerà a galla. Quando la Luna è in Cancro, nel suo naturale domicilio, bisogna aspettarsi di tutto e di più.

Fatta questa premessa, approfondiamo le previsioni delle stelle e la relativa classifica.

Oroscopo 22 febbraio 2021, i quattro segni ‘giù’ del giorno

Capricorno (12° in classifica) - Con la Luna in opposizione bisognerà camminare in punta di piedi. Vi sentirete irascibili, nervosi e apatici: tutto ciò rischierà di avere sgradite conseguenze in famiglia, nel lavoro e/o in amore.

Tornerete a "brancolare nel buio", forse a causa di una spiacevole notizia destinata a smuovere le acque attorno a voi. Sarà bene cercare di mettere un po’ di denaro da parte.

Toro (11° in classifica) - Questo lunedì, secondo l’oroscopo del Toro, sarà sottotono. Ci sono stati degli eventi che vi sono piovuti addosso lasciandovi spiazzati. Anche se in queste 24 ore non sarete in ottima forma, cercherete di studiare un modo per venir fuori da un certo spinoso problema. Un confronto o un brain-storming con le persone appropriate, vi sarà di grande utilità. Soldi in uscita, forse a causa di una certa spesa imprevista.

Acquario (10° in classifica) - Il vostro picco dell’attenzione risulterà piuttosto scarso, perciò sarete rallentati in tutto. Dal lavoro alle questioni di casa, dalla famiglia ai soldi, state attraversando un difficile momento in cui faticate a venirne fuori.

A volte è necessario fare un passo indietro per poterne poi compiere dieci in avanti. Avete necessariamente bisogno di una vacanza o di una pausa di riflessione. Non sottovalutate i segnali che il vostro corpo vi sta mandando ultimamente.

Sagittario (9° in classifica) - La fiamma dell’amore risulta un po’ fiacca, forse ci sono state delle discussioni, delle dimenticanze o delle rimostranze.

Comunque sia, in giornata rischierete proprio di tirare fuori tutto il risentimento, per cui non saranno da escludersi pesanti litigi. All’interno del lavoro, specie se svolgete un mestiere creativo o che richiede un’alta performance mentale, sarete rallentati e rischierete di mandare tutto in fumo. Attenzione alla guida, ai fornelli e all’alimentazione.

Previsioni astrali 22 febbraio, i segni nella media

Vergine (8° in classifica) - Lunedì interessante per mettersi a dieta o per iniziare un percorso salutare. Il vostro corpo, che è stato a lungo trascurato, necessita di un cambio di marcia. Dunque, via libera a cibi di stagione, ma non dimenticate di idratare a sufficienza il vostro organismo. In queste 24 ore comincerete a sentirvi un pochino meglio, specie se siete stati ammalati o avete sofferto di dolori articolari. Tornerà il sereno all’interno dell’ambiente domestico, ma anche con qualche collega o amico/a. Economia così così, vi occorre una certa somma di denaro per un acquisto o saldare un debito.

Ariete (7° in classifica) - L’oroscopo dell’Ariete del 22 febbraio invita a fare piazza pulita di ogni cosa mal funzionante.

Non potete continuare a trascinarvi dietro tutte quelle zavorre o le responsabilità altrui. Non è facile essere un genitore, ma bisogna saper dire di no all’occorrenza. Chi è single, in queste 24 ore sarà più propenso a tuffarsi in nuove conoscenze, specie in chat. Chi studia, in questo frangente di vita si sente un po’ insicuro e vorrebbe sentirsi rassicurato.

Leone (6° in classifica) - Questo lunedì spalancherà le porte delle migliori occasioni, ma dovrete uscire di casa o per lo meno andarle a cercare. Niente piove dal cielo, soltanto un duro lavoro porta a notevoli risultati e soddisfazioni. Bandite le distrazioni, ricavate uno spazio esclusivamente vostro e mettete delle regole/paletti. Chi ha dei figli minorenni e lavora da remoto, sembra avere qualche difficoltà a gestire il tutto, ma in queste 24 ore avrete molta forza e ve la caverete.

Tuttavia, pensate ad una soluzione duratura e più efficiente, non esitate sulla qualità.

Bilancia (5° in classifica) - L’oroscopo della Bilancia si presenta molto equilibrato e soprattutto pacifico. Sarà la giornata giusta per fare ricerche, studi, riparazioni o per cambiare il proprio look. I cambiamenti verificatisi di recente potrebbero avervi complicato un pochino le cose, ma siete un segno pieno di risorse e saprete cavarvela benissimo. In famiglia qualcosa andrà sistemato, in queste 24 ore risulterete comunicativi e più diplomatici che mai.

Classifica e oroscopo dei quattro segni ‘su’ del lunedì

Gemelli (4° in classifica) - Sarà il caso di limitare le spese, perché sono in arrivo complicazioni generali. Comunque sia, l’oroscopo dei Gemelli riserva qualcosa di importante e soprattutto profumato.

Avrete modo di fare una revisione generale e di sistemare i conti. Un debito o una certa spesa verrà saldata e lasciata alle spalle. In famiglia ci saranno delle decisioni da prendere, ma attenzione a non agire in modo sciocco e impulsivo. Fidatevi di chi ha esperienza e professionalità.

Pesci (3° in classifica) - Aspettatevi 24 ore di fantasia, creatività ed emozioni. Qualcuno potrebbe sorprendervi in questi giorni. Sarà un lunedì tranquillo e meno caotico del solito, quindi potrete fare tutto con calma.

Scorpione (2° in classifica) - Sarà una giornata fortunata e di lieti risvolti. Qualcosa o qualcuno vi sorprenderà. Potreste ricevere un elogio o un complimento. I tempi sono cambiati, si può dire che state vivendo in un’altra era: adeguatevi e rinnovatevi.

Tutto bene in famiglia e nell’amore di coppia, ma attenzione a non eccedere con la caffeina.

Cancro (1° in classifica) - L‘oroscopo si presenta vincente grazie alla Luna che si troverà nel vostro domicilio. Avrete modo di trarre vantaggi da questa giornata. C’è qualche nativo under 40 che si sta prendendo cura dei genitori anziani o dei figli piccoli, ebbene le stelle invitano ad essere indulgenti ma non troppo permissivi. Soldi in arrivo, ma anche in uscita. Chi ha superato i 60 anni dovrà cercare di darsi una calmata e di essere meno impulsivo e irragionevole: non conviene rischiare troppo di questi tempi. Le previsioni astrali annunciano una svolta nel mese di marzo.