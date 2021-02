L'Oroscopo di domani 23 febbraio riprende con nuove predizioni astrali su amore e lavoro, quest'oggi improntate sulla giornata di martedì. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti del 23 febbraio? Come sempre, a fare la differenza tra i vari simboli rappresentanti lo zodiaco è l'Astrologia, applicata alla normale vita quotidiana. Questa parte della settimana iniziata da poco vede in primo piano il segno del Cancro, super-favorito con cinque stelle in amore. Il generoso simbolo di Acqua potrà contare ancora pienamente della presenza nel proprio segno della Luna: questo prossimo mercoledì l'Astro della Terra transiterà nel segno del Leone.

Invece vi sono probabili problemi in vista per due segni: giù il Toro e l'Ariete, simboli ritenuti sulla carta rispettivamente in periodo 'sottotono' e da 'ko'. Nel contesto intanto, secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni astrologiche del 23 febbraio, a non avere nulla da rimpiangere questo martedì senz'altro saranno gli amici nati sotto il buon segno del Leone: il segno di Fuoco è pronto già da adesso a gongolare, in previsione dell'arrivo di una meravigliosa Luna nel segno.

Previsioni zodiacali 23 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 23 febbraio al segno dell'Ariete preannuncia l'arrivo di un martedì valutato con le due stelline dei frangenti da "ko". Quasi sicuramente la seconda giornata dell'attuale settimana sarà tediosa, in alcuni casi sfiorerà punte di stress difficili da contenere.

In amore, tra le mura domestiche specialmente, ci potrebbe essere aria di conflitto: una parola di troppo, un segreto malcelato e calerà il gelo tra i componenti della coppia. Si tratterà tuttavia di una situazione temporanea, quindi non tenete troppo il broncio e non isolatevi. Cercate anzi di trovare il modo per ripristinare quanto prima l'armonia e il buon dialogo.

Single, il giorno vi riserverà più spine che rose, d'altra parte la cosa non vi preoccuperà più di tanto, abituati come siete a raccogliere ogni sfida. Qualunque sia la vostra condizione, avvertirete una sorda insofferenza per qualcosa che vi impedirà di esprimervi come vorreste. In ambito professionale vi sentirete un po' confusi dalle novità o dai cambiamenti.

Fate quindi mente locale e poi intervenite per migliorare la situazione.

Toro: ★★★. Le previsioni astrologiche di martedì indicano una giornata dai toni grigi, quelli per intenderci riservati ai frangenti "sottotono". In amore ci potrebbero essere delle polemiche in vista con il partner. Per risolvere qualsiasi questione sentimentale avrete bisogno di tranquillità e tanta serenità. Quindi fareste meglio a riflettere bene prima di dire o fare qualsiasi cosa. Di certo ne andrà la vostra pace quotidiana. Single, non si può dire che questo giorno rappresenti il meglio per voi. Come sempre, quando Venere risulta opposta al pianeta di settore, in questo caso a Marte, sarete costretti a prendere atto della realtà. Dunque, sappiatelo, non potrete fare come volete.

Sicché sarà probabile che vi sentiate scontenti e insoddisfatti, anche se non saprete bene il perché. Nel lavoro intanto, giornata non troppo facile dal punto di vista professionale. Dovrete affrontare qualche ostacolo o qualche rallentamento, in particolare per chi fosse in attesa di una conferma o di una proposta. Servirà pazientare ancora un po'.

Gemelli: ★★★★. Giornata valutata con le solite quattro stelline relative ai frangenti di routine. In generale pertanto troverete ad attendervi "la solita minestra!": calma, meglio questo che altro non trovate? In amore, giornata tutta o quasi all'insegna della distensione e del buon dialogo. Sentirete più che mai il bisogno di coccole e di stimoli da parte del partner: le stelle provvederanno affinché possa essere una giornata ricca di influenze stimolanti in modo da andare a briglia sciolta: preparatevi a liberare tutta la vostra fantasia.

Single, finalmente state raggiungendo un vostro equilibrio personale, grazie alle favorevoli congiunzioni astrali. Ultimamente avete fatto un po' di selezione riuscendo a tenere separati gli affetti dai conoscenti. Consiglio: date importanza solo a chi veramente conta per voi, ok? Continuate così, non dispiacendovi se non darete più le stesse attenzioni a chi non merita. Nel lavoro, qualunque sia la partita che steste giocando, avrete la carta da buttare sul tavolo per raggiungere l'obiettivo. Giorno dunque positivo, costruttivo e frizzante nello stesso tempo, ideale per espandere il giro dei contatti, migliorare guadagni ed entrate.

Oroscopo e stelle di martedì 23 febbraio

Cancro: ★★★★★. Si prevede frizzante e a sprazzi anche abbastanza fortunata questa parte della settimana, con un martedì sicuramente da sfruttare come più riterrete opportuno.

Senz'altro avrete voglia di stare in mezzo alla gente, magari anche trovare nuovi interessi che possano regalarvi un insolito piacere. In amore, abbiate la massima fiducia nella persona amata: il rapporto sentimentale, lo sapete bene, è l'oasi in cui rifugiarsi quando si ha la sensazione di non essere capiti dal resto del mondo. Single, un sorridente giorno vi proporrà situazioni diverse e piacevolissime. Grazie alla Luna in aspetto positivo (nel segno), sarà un martedì improntato al buon umore, alla serenità nonché alla tranquillità: riuscirete a vedere e ad apprezzare l'aspetto migliore in ogni situazione. Nel lavoro invece, il giorno sarà scorrevole grazie ad un'insolita leggerezza. La comunicativa infatti sarà in primo piano, così come anche la curiosità e il desiderio di conoscere.

È il momento di premere il piede sull'acceleratore del successo: in alcuni casi crescerà il vostro fiuto negli affari.

Leone: ★★★★★. Partirà molto bene, se non benissimo, questo vostro martedì d'inizio settimana. La miglior cosa da fare sarà godere l'attimo, senza pensare a niente. In amore, se il buongiorno si vede dal mattino, sarà sicuramente una giornata fantastica. L'avvicinamento della Luna vi renderà complici ed amanti, nulla di meglio per iniziare la giornata. Comunicherete sul piano affettivo con una profondità che raramente avete provato in passato e tutto il rapporto con la vostra metà sarà particolarmente coinvolgente. Single, la Luna prossima all'ingresso nel settore, grazie ai suoi favorevoli influssi d'amore vi regalerà sorprese e una dolce conferma.

In questo periodo dimostrerete un'apertura emotiva positiva e costruttiva, non avrete assolutamente paura di esprimere quello che provate verso una persona a voi cara. Nel lavoro, la situazione sarà in netto progresso promettendo una conclusione di giornata all'insegna della soddisfazione. Migliorerà l'umore e lo stato d'animo sarà più disteso per tutti. Luna vi porterà nuovi interessi e soprattutto nuovi contatti, alcuni dei quali potranno essere anche molto interessanti.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 23 febbraio, indica che partirà abbastanza bene questa parte della settimana, buona per quanto concerne i sentimenti, gli affetti e in parte anche riguardo le amicizie. Energia e buona volontà non mancheranno, permettendovi di dedicare tempo e attenzioni dove sarà eventualmente richiesto.

In campo sentimentale, potreste vivere una giornata speciale grazie alla parziale positività del pianeta Venere: quest'ultimo avrà in serbo per voi nativi incredibili sorprese. Avrete tutto il fascino che vi occorre per sentirsi sicuri di se stessi, inoltre saprete essere dolci e sensuali con il vostro amore. Single, se vorrete togliervi delle piccole soddisfazioni, fatelo adesso! Dedicate un po' più di temo al vostro benessere fisico e mentale: perché allontanare lo stress dovrà essere il vostro imperativo in questo momento. Nel lavoro, per chiudere, diciamo che è giunto il momento di tirare le somme e controllare i risultati raggiunti. E se questi non fossero soddisfacenti avrete tempo, voglia ed energie per mettervi all'opera con zelo ed intraprendenza per migliorare la situazione.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 23 febbraio.