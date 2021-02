L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 febbraio riprende in questa sede mettendo in chiaro quali saranno i giorni fortunati e quelli ''no'', in esclusiva per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ad essere messi sotto analisi gli ultimi sette giorni di questo mese, valutati con le stelle e il voto in pagella a corredo di ogni singolo segno. Prima di iniziare a valutare approfonditamente l'Astrologia settimanale, d'obbligo svelare chi tra i sei simboli sotto analisi nel contesto risulta il migliore in assoluto: Bilancia (voto 8), super-favorito da un'ottima Luna nel segno in arrivo domenica 28 febbraio.

Invece ad avere un piccolo stop in questa parte conclusiva di febbraio saranno coloro appartenenti al Sagittario (voto 5).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni astrologiche della settimana da lunedì 22 a domenica 28 febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Secondo l'attuale carta astrologica, il periodo regalerà interessanti possibilità in diversi settori a molti del segno. Le giornate comprese nella parte centrale e finale, nel frangente analizzato, non daranno assolutamente pensiero, anzi. Specialmente il weekend non mancherà di lasciare al massimo l'umore generale. Domenica poi, grazie all'arrivo della Luna, in amore tantissimi troveranno nuove passioni e tanta felicità.

Non si può affermare lo stesso invece per la parte iniziale della settimana, con un lunedì e il conseguente martedì indicati rispettivamente 'sottotono' e con il 'ko'. Curiosi di scoprire il resto della scaletta?

Le stelline interessanti i sette giorni di prossima venuta:

Top del giorno domenica 28 febbraio - Luna nel segno;

★★★★★ giovedì 25, venerdì 26, sabato 27;

★★★★ mercoledì 24 febbraio;

★★★ lunedì 22 febbraio;

★★ martedì 23 febbraio 2021.

♏ Scorpione: voto 6.

Il periodo esaminato cosa potrebbe riservare a voi nativi? Domanda scontata alla quale cercheremo di dare risposta affidabile. Intanto diciamo con una certa sicurezza che molti del segno non avranno eccessivi problemi da risolvere. Ovviamente il ruolo fondamentale lo giocherà l'ascendente personale, l'unico insieme alla qualità delle effemeridi relative al segno di nascita a fare la differenza.

In questo caso, come si nota nella scaletta sottostante, solo due saranno le giornate altamente fortunate. Proprio su queste due dovrete intessere le vostre intenzioni più importanti, lasciando tutto il resto ai giorni mediamente positivi (lunedì 22, giovedì 25, venerdì 26). Diamo pure il via alle consultazioni.

La settimana vista con l'occhio delle stelle:

★★★★★ martedì 23, mercoledì 24;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25, venerdì 26;

★★★ domenica 28 febbraio;

★★ sabato 27 febbraio 2021.

♐ Sagittario: voto 5. Settimana molto scarsa in termini di positività, purtroppo per molti di voi nativi. Come spesso indicato nei nostri report astrologici, mai darsi per vinti: anche se una situazione viene annunciata come negativa, grazie al proprio ascendente (ovviamente che rientri in zona alta in classifica) le probabilità che possa avverarsi scendono in percentuale.

La parte centrale del periodo intanto, non sarà delle più facili: prevista con due giornate una peggiore dell'altra, almeno sulla carta astrale a nostra disposizione. In questo contesto quindi, parlando di giovedì e venerdì, il consiglio è quello di fare poco o nulla, e quel poco metterlo in gioco possibilmente nei giorni valutati ottimi o buoni. Prendete pure nota.

La classifica da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 22 febbraio;

★★★★ martedì 23, sabato 27, domenica 28;

★★★ giovedì 25, venerdì 26;

★★ mercoledì 24 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Settimana prevista sulla buona sufficienza, senza troppi traumi da sopportare. Diciamo pure che non andrete nemmeno sul velluto ma non per questo dovete abbattervi: consolatevi con chi sta peggio e guardate al nuovo mese con maggior fiducia: le stelle difficilmente tradiscono.

Parlando di periodi ottimi, nel vostro caso da tenere in considerazione sia lunedì che sabato, ottime giornata da dedicare alle cose di prim'ordine. Un attimino di concentrazione invece, evitando di esporsi senza reale motivo, mercoledì e giovedì: entrambi saranno sotto cattivi flussi astrali, pertanto da vivere con attenzione. Andiamo a mettere in chiaro il resto della situazione astrale valutata dalle stelline giorno per giorno.

La classifica:

★★★★★ lunedì 22, sabato 27;

★★★★ martedì 23, venerdì 26, domenica 28;

★★★ mercoledì 24 febbraio;

★★ giovedì 25 febbraio 2021.

♒ Acquario: voto 7. Settimana buona e in linea di massima poco stressante: pronti a gongolare? Logicamente si, a parte le due giornate agganciate alla fine del periodo: venerdì e sabato saranno le vostre giornate critiche, pertanto è consigliabile osservare un atteggiamento sveglio, magari evitando cose o situazioni posticipabili a data migliore.

Intanto l'Astrologia del periodo invita voi nativi a memorizzare i giorni migliori: martedì 23, mercoledì 24 e domenica 28 febbraio, certamente saranno da sfruttare nelle situazioni di una certa importanza. Pronti a scoprire quando poter agire e quando stare fermi? La risposta arriva dalle stelline giornaliere.

La scaletta di competenza dell'Acquario:

Top del giorno martedì 23 febbraio;

★★★★★ mercoledì 24, domenica 28;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25;

★★★ sabato 27 febbraio;

★★ venerdì 26 febbraio.

♓ Pesci: voto 6. Valutato sulla linea della media sufficienza, il periodo in arrivo prossimamente per tanti di voi nativi non riserverà certo grosse novità e nemmeno brutte sorprese. Da segnalare l'assenza della giornata al 'top' e il probabile arrivo di un pessimo lunedì e un meno peggio martedì, per il resto ordinaria amministrazione.

Unica consolazione, l'ingresso nel settore di una splendida Venere nel segno, presente all'interno del comparto giovedì 25 febbraio alle ore 13:11 del primissimo pomeriggio. Ansiosi di sapere come andranno i restanti giorni? Bene, a voi scoprire la valutazione completa relativa alla settimana entrante.

Le stelline quotidiane:

★★★★★ giovedì 25 (Venere nel segno), venerdì 26;

★★★★ mercoledì 24, sabato 27, domenica 28;

★★★ martedì 23 febbraio;

★★ lunedì 22 febbraio 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la classifica della settimana da lunedì 22 a domenica 28 febbraio, valida per l'intero comparto zodiacale. L'ultima settimana del mese di febbraio vedrà meritatamente inserito al primo posto il segno della Vergine.

In seconda posizione splende in tutta la sua bellezza un simbolo d'Acqua: il Cancro. Intanto sul podio di consolazione, ossia quello relativo alla terza posizione in scaletta, troveremo due segni molto speciali: il Leone e la Bilancia. Osservando il centro classifica, in quarta posizione notiamo Ariete, Toro e Acquario, terzetto valutato in periodo abbastanza buono. In attesa di tempi migliori invece, volendo soprattutto guardare questo penultimo posto come un bicchiere mezzo pieno, Gemelli, Scorpione, Capricorno e Pesci. Parlando di simboli astrali con previste difficoltà, in questa fase vediamo in ultima posizione il Sagittario: siamo certi e qua lo vogliamo sottolineare, il suddetto segno di Fuoco la prossima settimana troverà una graditissima sorpresa!

La classifica di questa settimana:

1° posto - Vergine ' top della settimana' , voto 10;

, voto 10; 2° posto - Cancro, voto 9;

3° posto - Leone e Bilancia, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro, Acquario, voto 7;

5° posto - Gemelli, Scorpione, Capricorno e Pesci, voto 6;

6° posto - Sagittario, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 22 al 28 febbraio 2021, dunque incentrato sulla quarta settimana di febbraio finisce qui. Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica stelline giornaliere riguardanti il periodo compreso tra il 1 e il 7 di marzo.