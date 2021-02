L'Oroscopo della settimana dal 22 al 28 febbraio 2021 è pronto a dare un senso, positivo o negativo che sia, ai prossimi sette giorni. In analisi in questa sede è la quarta e ultima settimana dell'attuale mese, valutata in base alla qualità delle effemeridi relative ai singoli segni, nel contesto appartenenti alla prima sestina zodiacale. Prima di analizzare in modo dettagliato questa ultima parte del mese ci preme evidenziare i segni 'al top' e quelli 'flop' della settimana. Tra i migliori in assoluto, sempre parlando in merito ai sei compresi dall'Ariete alla Vergine, troviamo senz'altro Vergine (voto 10), giustamente da considerare a massima fortuna.

Ottimo periodo anche per il Cancro (voto 9) inseguito a breve distanza dal Leone (voto 8). A fare da fanalino di coda, Gemelli (voto 6), comunque affatto in periodo negativo.

Andiamo ai dettagli analizzando le previsioni da lunedì 22 a domenica 28 febbraio, ovviamente dopo aver dato spazio ai prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

In attesa di dare meritato spazio all'oroscopo della settimana da lunedì 22 a domenica 28 febbraio, andremo a svelare i transiti lunari previsti nel periodo. Diciamo subito che in tutto saranno quattro i cambi di settore messi in agenda dall'Astro d'Argento. L'arrivo della Luna in Cancro, presente nel segno d'Acqua questo lunedì 22 febbraio, precisamente a partire dalle ore 04:52 della primissima mattina, darà inizio alla settimana.

Il secondo transito arriverà mercoledì 24 febbraio alle ore 13:22, dove osserveremo la Luna in Leone. A seguire, venerdì 26 febbraio, vedremo nel firmamento il formarsi della meravigliosa Luna in Vergine. La settimana infine potrà ritenersi chiusa, ovviamente riguardo i passaggi lunari, con la presenza della Luna in Bilancia previsto per domenica 28 febbraio.

Per dovere di cronaca, visto che non si tratta della Luna, ci preme dare notizia di un importante cambio di settore favorevole ai rapporti sentimentali: ansiosi di sapere quale sarà? Ebbene, giovedì 25 febbraio vedremo l'ingresso di Venere in Pesci, passaggio perfezionato a partire dalle ore 13:31 del primo pomeriggio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Settimana piacevole e anche con qualche buona giornata assai divertente. In questo caso l'Astrologia consiglia tanto relax, soprattutto insieme a chi si ama di più: cercate di cogliere le giornate migliori che il periodo offrirà. Iniziamo subito partendo ad elencare le giornate verso il basso della classifica: vediamole insieme. Il 23 febbraio, martedì, troverete sulla vostra strada solamente due misere stelline, purtroppo da 'ko', anticipata da quella di lunedì 22, quando vedrete arrivare la classica giornata 'sottotono', dunque con tre stelline. Invece potrete risalire i gradini verso l'alto giovedì 25 febbraio, trovando in seguito altre due giornate buone, il 26 e il 27, caratterizzate da cinque stelle stelle.

La scaletta da lunedì a domenica:

Top del giorno giovedì 25 febbraio;

giovedì 25 febbraio; ★★★★★ venerdì 26 e sabato 27;

★★★★ mercoledì 24 e domenica 28;

★★★ lunedì 22 febbraio;

★★ martedì 23 febbraio.

♉ Toro: voto 7. Una settimana in linea di massima più che discreta, a tratti tranquilla ma con alcuni frangenti poco affidabili. Vediamo il responso degli astri: il 27 febbraio arriverà una splendida 'top del giorno' anticipata da quella del 24 del mese, indicata a cinque stelle come quella di domenica 28 febbraio. Dunque, no problem per questo periodo appena svelato. Intanto il giorno 22, come pure quello di giovedì 25, saranno tutti valutati abbastanza buoni con quattro stelline. Discorso differente per martedì e venerdì, classificati rispettivamente con le tre stelle del sottotono e con le due stelline del ko: dispiaciuti?

Calma, la soluzione arriverà: seguiteci giorno per giorno, non vi deluderemo.

Il responso delle stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 27 febbraio;

sabato 27 febbraio; ★★★★★ mercoledì 24 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22 e giovedì 25;

★★★ martedì 23 febbraio;

★★ venerdì 26 febbraio.

♊ Gemelli: voto 6. Leggermente sottostimato il periodo, messo sotto da pianeti non troppo affabili. In generale assisterete ad periodo immerso nella più totale delle routine, con giorni ottimi e altri meno piacevoli. Intanto martedì 23, come anche venerdì 26 e sabato 27 febbraio, tutti valutati a quattro stelle. Uniche e sole giornate ottime, lunedì 22 e domenica 28, previste ampiamente favorevoli e classificate con le cinque stelle delle giornate al "top". Proseguendo, ecco arrivare quella relativa al periodo "sottotono": tre stelline giovedì 25 febbraio.

Concludiamo il percorso settimanale con il peggiore di tutti, il giorno 24 febbraio sarà da considerare solo con due stelline da "ko".

Le stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 22 e domenica 28;

★★★★ martedì 23, venerdì 26 e sabato 27;

★★★ giovedì 25 febbraio;

★★ mercoledì 24 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. L'oroscopo della settimana fino al 28 febbraio non troverà ostacoli insormontabili: tutto scorrerà con calma verso gli obbiettivi prefissati. Lunedì 22 febbraio aprirà i battenti in modo spettacolare, dando vita alla splendida giornata al top regalata dall'arrivo della Luna nel segno. Ancora, a seguire, cinque stelline arriveranno insieme alle giornate del 23, del 25 e del 26 del mese, intramezzati da una giornata discreta, quella di mercoledì.

Mediocri invece risulteranno, oltre all'appena citata di mercoledì, sicuramente quella di sabato, valutate entrambe a quattro stelle. Unico punto degno di attenzione, domenica 28 febbraio, valutata con solo tre stelline ed inevitabile sottotono.

Il riscontro settimanale:

Top del giorno lunedì 22 febbraio - Luna nel segno;

lunedì 22 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 23, giovedì 25 e venerdì 26;

★★★★ mercoledì 24 e sabato 27;

★★★ domenica 28 febbraio;

♌ Leone: voto 8. La settimana fino al 28 febbraio sarà più che positiva. L'oroscopo settimanale prevede inizialmente un andamento molto fortunato: lunedì 22 con quelle del 23 e del 25, andranno in direzione della più classica delle routine, tutte valutate con quattro buone stelline. Non poteva comunque mancare la "top del giorno", trasportata da una bellissima Luna in Leone in arrivo il 24 febbraio.

Il periodo continuerà a sfornare belle opportunità con la seguente giornata a quattro stelle: venerdì 26 febbraio. Appartenenti ad un'altra dimensione le restanti due giornate: sabato 27 e domenica 28 porteranno rispettivamente in dote tre stelle da sottotono e due stelline da ko.

La scala di valori espressa dalle stelle quotidiane:

Top del giorno mercoledì 24 febbraio - Luna nel segno;

mercoledì 24 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25;

★★★★ venerdì 26 febbraio;

★★★ sabato 27 febbraio;

★★ domenica 28 febbraio.

♍ Vergine: voto 10. Partirà sicuramente in sordina questa quarta e ultima settimana del mese. Poi però inizierà gradualmente a migliorare fino ad esplodere di positività. L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 febbraio intanto preannuncia mercoledì 24, sabato 27 e domenica 28 tutti valutati a cinque stelle.

Ma la sorpresa più bella la porterà venerdì 26 del mese, potenzialmente portatore d'amore e tanto sentimento: merito di una splendida Luna in Vergine e, di conseguenza, promotrice della vostra 'top del giorno'. In lieve flessione invece, le giornata classificate a quattro stelle corrispondenti a quelle di lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25: pazienza, non si può mica avere tutto dalla vita.

La classifica stelline per il segno della Vergine:

Top del giorno venerdì 26 febbraio - Luna nel segno;

venerdì 26 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 24, sabato 27 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25.

