L'Oroscopo di domani 27 febbraio preannuncia al "top del giorno" il segno del Toro. Dunque, periodo fortunato non solo per il Toro: sarà un ottimo inizio weekend per tutti i segni di Terra. Nel nostro caso, visto che andremo a trattare in esclusiva i simboli astrali relativi alla prima sestina, diciamo che a volare in alto saranno solamente tre segni: infatti ad aggiungersi al già anticipato Toro saranno Ariete e Vergine, entrambi favoriti in giornata a cinque stelle.

Invece, certamente non con gioia gli astri annunciano un periodo abbastanza difficile per gli amici nativi del Leone. Riguardo quest'ultimi, le previsioni astrologiche del 27 febbraio mettono in guardia dalla cattiva predisposizione astrale di Sole e Nettuno, entrambi speculari negativi al 80% e al tempo stesso sotto opposizione dalla Luna in Vergine.

Previsioni zodiacali 27 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 27 febbraio al segno dell'Ariete predice una giornata di fine settimana valutata a pieni voti: cinque le stelline della buona fortuna! Dunque un ottimo periodo, sicuramente di una certa importanza per ciò che interessa il comparto sentimentale e non solo. In amore, la presenza della Luna in Vergine vi farà sentire estremamente sereni e pronti a trascorrere una giornata super-positiva. Ci saranno diversi stimoli che vi spingeranno ad agire, ma la cosa più importante sarà la sensazione di benessere che vi pervaderà appieno, rendendo particolarmente stimolante il rapporto di coppia. Single, i prossimi incontri sono destinati a dare il via a storie intense e durature.

Grazie agli influssi armonici della Luna saprete dosare l'emotività in modo che non sia troppo debordante: potrete lasciarvi andare a momenti di assoluto relax. Nel lavoro, basterà insistere purché senza esagerare. Ogni porta che sembrava sbarrata nel passato si aprirà, per poi lasciar passare senza problemi. Raggiungere i risultati sperati non è mai stato così facile.

Toro: 'top del giorno'. Le previsioni astrologiche di sabato annunciano l'arrivo di un inizio weekend davvero magnifico, in ogni senso. Diciamo pure con notevole certezza che il periodo risulterà per i più semplicemente "col botto", grazie soprattutto a Luna, Sole e Venere in contemporaneo trigono a Urano. In amore, potrete essere finalmente sicuri di avere al vostro fianco una persona gentile, tenera e premurosa che vi ama immensamente.

La fedeltà ed il rispetto regneranno sovrani trascorrerete una serata dolcissima. Single, i pianeti amici faranno in modo che le vostre aspettative non vadano deluse. In certi momenti sarete quasi euforici perché avrete la netta e bella sensazione che le cose potranno finalmente andare nella maniera migliore per voi. Nel lavoro, un giorno luminoso vi attende grazie alle orbite dei pianeti maggiori. Dall'alba fino al tramonto vivrete con un'aurea protettiva tale da rendere armonioso tutto quello che vi circonda. In questo modo riuscirete a gestire tranquillamente e senza affanni i soliti intoppi sul lavoro.

Gemelli: ★★★★. Giornata buona ma dai risvolti scontati, valutata nelle predizioni del periodo come certamente poco impegnativa ma altrettanto poco interessante.

Insomma una via di mezzo tra una leggera tendenza alla positività e spunti di negatività del tutto inaspettati: per questo il periodo è stato valutato a quattro stelle. In amore, la vostra vera ricchezza in questo momento sarà la persona compagna della vostra vita: sappiate che potrete contare su chi avete a fianco, in qualunque momento. La sufficiente positività della Luna vi permetterà di tenere dei ritmi di vita meno serrati, quindi di dedicare più tempo al rapporto di coppia. Single, sono giorni che aspettate dei risultati e finalmente questo sabato potrebbero arrivare. Saranno comunque risultati inferiori alle attese, anche perché le vostre aspettative sono davvero troppo alte: chi si accontenta gode! Nel lavoro, saprete districarvi egregiamente in una questione complessa, perché prontezza ed intelligenza strategica vi sorreggeranno.

Favorevole la realizzazione di nuovi progetti, influendo positivamente sulla serenità interiore.

Oroscopo e stelle di sabato 27 febbraio

Cancro: ★★★★. Giornata discreta per quanto riguarda in primis le faccende sentimentali. Le stelle in parte favorevoli infatti promettono momenti abbastanza positivi in campo amoroso, sia sotto il profilo sentimentale che erotico. In amore, lasciate la porta aperta nei confronti dei sentimenti, perché chi vi ama sinceramente ha tutto il diritto di entrare nella vostra vita. Visto il frangente, cercate di prendere soltanto il meglio dalla vostra relazione e non puntate troppo a creare qualcosa di perfetto. Single, in campo amoroso vi sta succedendo qualcosa, ma non sapete bene cosa possa essere. Il fenomeno sarà ancora più evidente prossimamente: i sentimenti che nutrite per una persona, fino a questo momento considerato solo un amico, inizieranno lentamente a cambiare, indipendentemente dalla vostra volontà.

Questo vi meraviglia, inquietandovi allo stesso modo. Nel lavoro, non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrare meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se ne sarà veramente valsa la pena.

Leone: ★★★. Partirà "sottotono" questo vostro sabato di fine settimana, sì o no? Di sicuro sarà una giornata abbastanza fiacca: potrebbero riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi capaci di generare problemi su problemi. Probabile il dover tornare a (ri)discutere su decisioni già prese. In amore, se non siete soddisfatti di come vanno le cose tra voi e la persona amata, ricordate che tutto può essere migliorato: basta volerlo! Anche se la giornata iniziasse con qualche turbolenza o piccole difficoltà, non tutto filerà come previsto.

Comunque, con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno tra le mura domestiche. Single, sarà decisamente il momento di fare quadrato ed affrontare tutti insieme una questione familiare che dovrà essere risolta in via definitiva. La Luna vi contrasterà amplificando il vostro disagio, forse rendendovi più suscettibili del solito: quindi agite con prudenza e prestate attenzione a quello che direte. Nel lavoro, in questo giorno non vi sentirete al top ed il vostro umore non sarà dei migliori. Ma grazie ad alcuni colleghi riuscirete ad affrontare i problemi con uno spirito più leggero e rilassato.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 27 febbraio, preannuncia l'arrivo di una giornata apparentemente tranquilla.

Ovviamente l'intoppo potrebbe nascondersi dietro ogni angolo, quindi fate attenzione. In campo sentimentale, davanti a voi si prospetta una giornata meravigliosa, libera da affanni e pensieri. Mai quanto in questo periodo sentite di aver dentro una gran voglia di vivere, di avere intorno a voi gli affetti più cari... I familiari saranno ben lieti di vedere la felicità nei vostri occhi e saranno a loro volta felici di stare con voi: gioite! Single, vi aspetta una giornata tranquilla che però potrebbe rendervi inquieti anche se a volte la tranquillità vi annoia. In questo periodo avete bisogno di essere sempre attivi e in movimento, con la mente occupata. Avrete energia da vendere e una grande voglia di fare, ed è questo che più apprezzano le persone che vi circondano.

Nel lavoro, sarà un buon momento per impegnarsi. Se operate alle dipendenze altrui, cercate di fare di tutto per dimostrare di essere affidabili: appellatevi al vostro senso del dovere per essere assolutamente impeccabili nello svolgimento del vostro lavoro.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 27 febbraio.