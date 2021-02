Domenica 28 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi della Vergine, nel frattempo Plutone risiederà nel segno del Capricorno. Il Sole, Nettuno e Venere proseguiranno il transito in Pesci, così come Giove, Saturno e Mercurio permarranno in Acquario. Infine, il Nodo Lunare continuerà la sosta in Gemelli come Marte assieme a Urano rimarranno stabili in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Vergine ed Acquario, meno roseo per Bilancia e Gemelli.

Sul podio

1° posto Vergine: stacanovisti. Nel settore lavorativo in questa domenica i nati Vergine, galvanizzati dal Plenilunio di sabato, parranno instancabili durante lo svolgimento delle mansioni routinarie, e tale stacanovismo verrà apprezzato anche dai capi più esigenti.

2° posto Acquario: intuitivi. Col duetto Marte-Urano quadrato aizzato dal Luminare notturno di Terra, la domenica dei nati Acquario potrebbe nascondere qualche insidia sul fronte professionale, che i nativi però riusciranno a prevenire ed aggirare abilmente grazie ad una spiccata intuitività.

3° posto Toro: romantici. Il mese chiuderà presumibilmente i battenti con una giornata dedita all'amore in casa Toro, specialmente per i nativi che vivono una storia sentimentale stabile, i quali saranno più che mai attenti a ogni desiderio ed esigenza del partner.

I mezzani

4° posto Capricorno: complimenti. Domenica in cui il quarto segno Cardinale avrà buone chance di rendersi conto dell'effettiva valenza di una figura professionale che lavora al suo fianco quotidianamente, e ciò gli permetterà di lanciarsi insolitamente in un complimento verso la stessa.

5° posto Scorpione: serata top. La giornata potrebbe non iniziare nel migliore dei modi sul versante relazionale, coi nati Scorpione che avranno poca voglia di stare ad ascoltare lamentele o maldicenze altrui. Dalle 20 circa, invece, la domenica diverrà probabilmente ben più distensiva, ed il secondo segno d'Acqua potrà godere appieno del piacere di trascorrere del tempo con la propria famiglia.

6° posto Leone: pensierosi. Sebbene il mood di casa Leone avrà buone chance di essere pensieroso nel giorno a loro dedicato, tale reiterata riflessività risulterà un toccasana per fare il punto delle situazione sentimentale, avendo più chiaro se continuare o meno la storia in essere.

7° posto Sagittario: strappi alla regola. La giornata conclusiva della settimana potrebbe spingere i nati Sagittario a concedersi uno strappo alla regola, che potrà riguardare la dieta (ad esempio opteranno per una cena luculliana), o a rinviare l'attività sportiva, preferendo guardare la loro serie tv preferita.

8° posto Cancro: step by step. Con un parterre planetario così caotico e poco benevolo nei loro confronti, il primo segno d'Acqua si renderà probabilmente conto che, per giungere a qualche risultato pratico, bisognerà procedere passo dopo passo.

9° posto Ariete: impazienti. La fretta è cattiva consigliera, come dice il proverbio, ma i nativi potrebbero dimenticarsene e provare a pigiare il piede sull'acceleratore, per giungere più in fretta verso il raggiungimento delle loro mete professionali questa domenica.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: nostalgici. La mente tornerà indietro nel tempo, ripescando vecchi amori che renderanno i nativi più nostalgici che mai, a causa del binomio Nettuno-Mercurio reso ancora più confusionario dagli influssi lunari.

11° posto Pesci: stand-by. Domenica ideale in casa Pesci per staccare la spina dalla quotidianità e mettere in discussione priorità e bisogni del momento, in modo da assorbire e pian piano metabolizzare le lezioni che il Plenilunio assieme al duetto Giove-Saturno d'Aria esigono impartire.

12° posto Gemelli: nervosi. Il primo segno d'Aria parrà avere un diavolo per capello in queste 24 ore, specialmente sul versante amoroso dove ogni manchevolezza del partner sarà un pretesto per dare il via a un litigio.