L'Oroscopo di domani lunedì 8 febbraio è pronto con le previsioni astrali riguardanti la ripartenza della nuova settimana. Ad essere valutati in questa sede, come sempre in questo contesto, i soli simboli compresi nella prima tranche dello zodiaco. Ansiosi di scoprire quale sarà il segno prescelto dalle stelle? Bene, allora vi diciamo subito che, tra gli appartenenti ai sei simboli astrali in analisi, ad essere additato come il segno più fortunato del giorno sarà Gemelli, indicato al "top del giorno". A seguire a ruota, ovviamente interessati da una giornata certamente soddisfacente sia in amore che nel lavoro, Toro e Cancro entrambi pronosticati in periodo a cinque stelle.

Di contro, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni astrologiche del 8 febbraio, ad avere poca reattività nel frangente con l'efficienza generale abbastanza latitante, probabilmente coloro nativi del Leone. Andiamo ai dettagli in modo da approfondire l'oroscopo segno per segno.

Previsioni zodiacali 8 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 8 febbraio al segno dell'Ariete preannuncia una giornata limpida, abbastanza lineare e positiva in generale, ovviamente non da vivere in modo assolutamente spensierato. Infatti il periodo è stato valutato con le quattro stelline della normalità, quindi regolatevi di conseguenza, ok? In amore, vivrete dei momenti molto positivi con le persone che amate, la pace interiore vi darà tanta sicurezza in più e vitalità a lungo termine.

Tutto il resto non andrà che di meglio in meglio, rendendo la giornata perfetta. Single, grazie agli influssi positivi della Luna i rapporti famigliari si andranno semplificando sempre di più: sarete finalmente liberi da antichi condizionamenti, da vecchie ruggini o da attriti con i parenti e pronti a ritrovare una rinnovata armonia di gruppo. Nel lavoro, ci sarà un aumento dell'ottimismo e rialzo dello spirito d'iniziativa.

Le vostre idee ed intuizioni lieviteranno, quindi cercate di sfruttarle al meglio per andare dritti verso il successo.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì annunciano una giornata a cinque stelle, quindi più che ottima. Oseremmo dire quasi al limite della perfezione. Il periodo oltre ad essere estremamente piacevole nelle affettività in generale, senz'altro regalerà piccoli colpetti di buona fortuna in molti altri settori.

In amore, sarete pieni di fascino ed il sentimento sarà il protagonista assoluto di una giornata indimenticabile. Anche in coppia si respirerà un'atmosfera romantica, con Venere pronta a sussurrare all'orecchio suggestioni di ogni genere. Non potete pertanto lamentarvi, il partner sarà pazzo di voi e la vostra dolcezza alimenterà le sue fantasie. Single, grazie all'influenza lunare, il vostro fascino ammalierà chiunque: giocate bene le vostre carte e potrete ottenere quello che più desiderate. Nel lavoro, godrete una giornata positiva; le cose fileranno per il verso giusto e ad accogliere le vostre idee troverete un ambiente caloroso. Intraprendenti e decisi, approfittate di questo giorno per dimostrate che volendo, siete inarrestabili nelle vostre iniziative.

Gemelli: 'top del giorno'. Partirà molto bene il frangente riguardante la parte iniziale della corrente settimana. Ottimo inizio e un altrettanto generoso buon fine periodo. Le influenze astrali offerte dalla Luna nel segno del Capricorno saranno davvero positive, non solo in campo sentimentale ma anche in molti comparti relativi all'attuale quotidianità. In amore, la giornata si aprirà con una Luna molto attenta alle vostre esigenze e pronta ad assecondare le vostre richieste. Iniziate ad organizzare il prossimo weekend, perché avrete voglia di preparare qualcosa di carino per il vostro partner in modo da trascorrere dei momenti sereni solamente voi due. Single, la presenza di astri in aspetto favorevole sarà un vero e proprio toccasana per l’amore.

Infatti potreste fare un incontro molto interessante, se non subito almeno a breve. Fate affidamento sulle vostre sensazioni, perché il vostro intuito sarà eccezionale ed infallibile. Nel lavoro, sarete in grado di fidarvi del vostro istinto per stabilire contatti favorevoli e produttivi in futuro. Il vostro spirito combattivo sarà proprio quello di cui avrete bisogno, mentre il dialogo con i superiori darà i suoi frutti.

Oroscopo e stelle di lunedì 8 febbraio

Cancro: ★★★★★. Una giornata ottima in ogni contesto con buone opportunità in arrivo per parecchi di voi nativi, certamente da non farsi sfuggire. L’impegno di cui saprete dare prova saranno apprezzati e certamente restituiranno buoni frutti. Avrete la giusta intraprendenza per trattare affari, osare investimenti, trovare nuove forme di guadagno.

Il vostro amore, altresì, verrà travolto da onde romantiche e passionali che vi renderanno felici ed appagati. Questo potrà costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia, specie se ultimamente avesse dato segni di cedimento. Single, il mattino vi troverà insolitamente effervescenti e frizzanti. Vi sveglierete eccezionalmente di buon umore, freschi e vitali e non potrete che sorridere a questo nuovo giorno senza problemi. La fiducia nel vostro lavoro sarà raddoppiata da un giorno all'altro. Questa pertanto potrebbe essere la giornata giusta per ottenere le gratificazioni che meritate o che da tanto tempo state aspettando.

Leone: ★★★. Questa parte della settimana non si annuncia affatto come avreste sperato, visto soprattutto la negatività restituita nel frangente dall'asse Urano-Saturno, tra loro in quadratura.

Purtroppo, lunedì è stato valutato con la sigla relativa ai periodi da "sottotono", per questo vi diciamo di avere massima concentrazione nelle cose o nelle situazioni. In amore, dovrete affrontare scompigli emozionali da parte del vostro partner. Non sarà necessariamente colpa vostra: non prendete tutto alla lettera perché in questi giorni chi avete accanto sarà un turbine di emozioni contraddittorie o di infiniti silenzi. Single, lo stress si farà sentire e potrebbe indurvi in errore, specie se doveste occuparvi di questioni di una certa complessità. Non fatevi prendere la mano dall'eccessiva sensibilità o finirete con il convincervi che tutti ce l'hanno con voi e che nessuno vi ama. Nel lavoro, dal punto di vista professionale il giorno si annuncia impegnativo su parecchi fronti.

La Luna metterà alla prova la pazienza e tenacia a suon di imprevisti e ritardi. Siate tolleranti con voi stessi e non pretendete la perfezione da ogni cosa.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 8 febbraio, mette sul piatto della bilancia una buona giornata. Ovviamente il periodo sarà da tenere in considerazione nel caso dovessero capitare momenti impegnativi o concitati. In generale però, tutto abbastanza bene sul fronte dell'ordinaria quotidianità. Un’iniziativa un filo rischiosa regalerà belle soddisfazioni (morali e finanziarie) a chi svolgesse un’attività autonoma o semi-indipendente. In campo sentimentale, i vostri ideali romantici saranno sempre più forti. Avete ragione a pensare che potreste raggiungere livelli di soddisfazione amorosa più alti, basterebbe solo esprimere il vostro vero sentimento al partner, cercando di renderlo partecipe ai vostri desideri più intimi.

Single, una bella Luna con i suoi influssi armonici vi spingerà ad uscire di casa ed a passare più tempo in compagnia degli amici (occhio sempre al "distanziamento"!). Non rimuginate troppo sul da farsi: intanto fatelo e basta, perché agire d’impulso vi aiuterà a superare alcune insicurezze di troppo ed a rilassarvi. Nel lavoro, avrete energie da vendere. Sfrutterete quest'ondata positiva per fare mille cose differenti, senza mai stancarvi e con degli ottimi risultati.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.