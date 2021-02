Ultimo giorno della settimana che sta per prendere il via per tutti i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 7 febbraio 2021, con i cambiamenti e le novità che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore questa giornata vi aiuterà nelle questioni importanti che erano rimaste bloccate. Attenzione soltanto a un po' di agitazione. Nel lavoro non vi sentite forti in questo periodo, alcuni vorrebbero fare cose diverse.

Toro: per i sentimenti, se ci sono delle complicazioni in una storia cercate di chiarire in queste ore. Nel lavoro alcuni non riescono a ottenere quanto desiderato, qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Gemelli: a livello sentimentale momento di energia, alcuni momenti di disagio verranno superati. Nel lavoro potreste essere indecisi su una scelta da fare.

Cancro: in amore, se ci sono state delle polemiche nelle scorse ore, in questa giornata potrebbero riacutizzarsi. Cercate di confrontarvi. A livello lavorativo lasciate da parte le cose che vi creano maggiore difficoltà.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale potrebbe non mancare un momento di agitazione in amore. Meglio lasciar trascorrere ancora del tempo. Nel lavoro ci sono alcune scelte importanti da fare.

Vergine: per i sentimenti non mancherà un momento di agitazione, meglio lasciare da parte le polemiche. Nel lavoro alcune questioni vanno amministrate con maggiore attenzione.

Previsioni e oroscopo del 7 febbraio 2021: la giornata dei segni

Bilancia: a livello amoroso, con la Luna favorevole potreste affrontare delle discussioni importanti. Attenzione solo al momento di calo in serata. A livello lavorativo è arrivato il momento di portare avanti le vostre idee.

Scorpione: sul piano amoroso meglio non essere troppo permalosi in questa giornata.

I rapporti dovranno essere gestiti al meglio. Nel lavoro gestite con cautela le spese.

Sagittario: in amore situazione astrologica che è dalla vostra parte. I single del segno potranno mettere a punto nuove conoscenze. Nel lavoro, se vi sentite a disagio meglio non azzardare in questa giornata.

Capricorno: a livello amoroso momento che potrebbe portare delle soddisfazioni.

Nel lavoro tutti i nuovi accordi dovranno essere gestiti con molta attenzione.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore diversi pianeti favorevoli aiutano in questa giornata. Se siete soli da tempo datevi da fare. Nel lavoro avrete nuove opportunità per realizzare nuovi progetti.

Pesci: in amore momento positivo, dovrete solo fare attenzione a qualche imprevisto. Nel lavoro non mancano nuove opportunità per superare diverse difficoltà del passato.