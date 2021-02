Cosa hanno in serbo gli astri per l’Oroscopo di domani sabato 13 febbraio? La Luna sarà ancora nella casa dei Pesci e porterà gioia e armonia ad alcuni segni zodiacali che vivranno 24 ore importanti. Alla vigilia di San Valentino, gli innamorati avranno a che fare con il romanticismo. Per molti andranno via i dubbi e l’apatia provati nei giorni scorsi e largo alla voglia di tuffarsi in nuove avventure emozionanti.

Oroscopo 13 febbraio 2021, i quattro segni meno fortunati del sabato

Toro (12° in classifica) - Avete alle spalle un passato irrequieto e difficile, in queste 24 ore i vostri pensieri potrebbero rivangare proprio quei giorni duri e sofferenti.

Le stelle invitano a fare dei cambiamenti, il vostro corpo risulta molto stressato o stanco, avete indubbiamente bisogno di riposare. Chi studia farebbe bene ad approfondire certi aspetti perché si avvicina un test o un esame importantissimo.

Capricorno (11° in classifica) - Massima attenzione a questo sabato che si presenta fiacco e insidioso. Qualcosa o qualcuno potrebbe darvi del filo da torcere. Si prevedono litigi, code o ritardi, inoltre non saranno da escludersi mal di testa o dolori articolari. Una buona pizza o un dolcetto di Carnevale vi risolleverà il morale.

Leone (10° in classifica) - Non occorre fare troppi giri di parole, soprattutto in amore. In questo sabato avrete delle questioni di cui occuparvi e non potrete rimandare. Sarà bene stringere i denti ed arrivare a fine giornata completando ogni impegno/dovere, in modo tale da lasciarsi ogni cosa alle spalle in vista di alcuni giorni di assoluto riposo e divertimento.

Vergine (9° in classifica) - Giornata insidiosa, le previsioni astrologiche di questo 13 febbraio vi mettono in guardia dai soldi in uscita. Vi ritroverete ad effettuare alcuni acquisti e a rendervi conto di una certa cosa spiacevole. Cercate di non prendervela troppo e, prima di esprimere un giudizio, sforzatevi di comprendere le ragioni dell’altro.

Siete un segno aperto, perciò non chiudetevi in voi stessi.

Previsioni astrali 13 febbraio, i segni nella media del giorno

Ariete (8° in classifica) - Chi dovrà lavorare in questa giornata sarà alle prese anche con altre situazioni personali. L’amore, entro le prossime 48 ore, salirà sul piedistallo e sarà possibile vivere qualche emozione in più. Anche per i cuori solitari sono previsti batticuori e divertimento.

In giornata potreste ritrovarvi a fare le cose con maggior lentezza, ma va bene così. I vostri livelli di comprensione e socialità risulteranno alti.

Gemelli (7° in classifica) - Casa, famiglia, bollette, auto, alimenti, esigenze personali, non è facile sbarcare il lunario senza ritrovarsi con l’acqua alla gola. Questo sarà un sabato diverso e pieno di energie. L’amore sarà al centro dell’attenzione, specialmente se siete in coppia. Chi è innamorato di qualcuno/a, in giornata potrà farsi avanti e dichiararsi: via il dente via il dolore. In una certa situazione dovrete comportarvi in modo calmo e diplomatico.

Cancro (6° in classifica) - Alla vigilia di San Valentino potreste ritrovarvi a rimuginare su alcuni aspetti, forse riguardanti la vostra situazione sentimentale o il comportamento del partner.

Avrete a che fare con 24 ore importanti e soprattutto determinanti. Qualcuno si ritroverà a viaggiare, altri porteranno a conclusione il lavoro/studio e altri ancora si dedicheranno alla cura della propria persona. Da domenica a martedì avrete delle giornate intense e ricche di emozioni.

Sagittario (5° in classifica) - Possibili appuntamenti in questo sabato che permetterà di concludere qualcosa di importante. Chi lavora in proprio, avrà maggiori introiti e più ordini. Chi lavora alle dipendenze, invece, avrà a che fare con un collega che sotto sotto cova del sentimento profondo. Le coppie innamorate, in vista della domenica di San Valentino, dovranno prepararsi a vivere emozioni e ad accogliere sorprese.

Classifica e oroscopo dei quattro segni più fortunati della giornata

Acquario (4° in classifica) - L’oroscopo di domani 13 febbraio, vi vedrà di buon umore. La fortuna vi aiuterà ad affrontare queste 24 ore con il piglio giusto e risulterete carismatici, affascinanti e simpaticissimi. Tutto ciò vi favorirà all’interno delle relazioni sociali e d’amore. In famiglia l’armonia sarà elevata e potrete trascorrere del tempo di qualità assieme ai vostri affetti. Risate a volontà.

Scorpione (3° in classifica) - Questa che trascorrerete sarà una lietissima giornata. Si prevedono uscite, apertivi in compagnia, pizza, risate e preparativi per San Valentino. I giovani single preferiranno trascorrere la serata davanti ad una bella serie tv o immersi nelle pagine di un libro emozionante.

La fortuna vi aprirà nuovi orizzonti e farete dei progetti inediti e stimolanti. Ritroverete la voglia di vivere!

Bilancia (2° in classifica) - Siete in cerca di risposte, da tempo state cercando di dare una scossa alla vostra vita e questa scossa potrebbe arrivare proprio in queste 24 ore. Alle porte del San Valentino c’è chi se ne fregherà di tale evento e chi invece ultimerà i preparativi per poter trascorrere la giornata assieme alla persona amata. Pulizie o ristrutturazioni in corso, qualcuno si recherà dall’estetista o dal parrucchiere.

Pesci (1° in classifica) - L’oroscopo del 13 febbraio annuncia un sabato di grandi forze. Il vostro cuore palpiterà d’amore, specie se siete in una relazione compatta e duratura. Dopo una settimana carica di lavoro, impegni e vicende, non vedrete l’ora di staccare la spina e di dare inizio al vostro meritato riposo.

Appuntamenti imperdibili in vista: qualcuno o qualcosa potrebbe sorprendervi.