Il cielo della terza settimana di febbraio è molto dinamico, in particolare per quanto riguarda l'amore. L'Oroscopo è dominato dalla quadratura di Venere in Acquario e di Marte nel Toro. I due segni, infatti, concepiscono amore, sentimenti e rapporto di coppia in modo completamente differente. Il Toro è super tradizionalista, mentre per l'Acquario il vero amore è quello che non fa rima con legame, matrimonio, convivenza. Vediamo ora, segno per segno, quali sono le previsioni dal 15 al 21 febbraio.

Oroscopo della settimana: il Toro vuole chiudere con tutto e con tutti

Ariete - L'aspetto di quadratura tra Venere e Marte potrebbe portarvi qualche novità nel campo dei progetti lavorativi.

C'è qualcosa che dovrete valutare, in modo particolare a inizio settimana, quando la Luna transiterà nel vostro segno. In amore per voi è tutto, più o meno, nella norma.

Toro - L'oroscopo per voi parla di un periodo piuttosto critico da tempo e la settimana che sta arrivando potrebbe essere ancora più complicata. Le giornate da affrontare con tanta pazienza e con lo spirito giusto sono quelle del 18 e del 20 febbraio, quando una Luna nervosissima vi farà venire la voglia di tagliare davvero con tutto e con tutti, sia in amore che nel lavoro.

Gemelli - Il cielo per voi Gemelli è positivo. Ci sono, in effetti, poche difficoltà in questo periodo e potrete vivere le giornate in modo sereno e con la vostra solita allegria. In amore c'è anche voglia di essere ancora più originali e creativi.

Sul lavoro le cose procedono bene e risultano favorite le professioni che hanno a che fare con le lingue straniere, interpreti o traduttori.

Cancro - Marte nel Toro rende il vostro oroscopo particolarmente dinamico e vi suggerisce di stare in movimento, di agire, di prendere iniziative sia in amore che nel lavoro. Le giornate migliori per voi sono quelle centrali della settimana.

Settimana super impegnativa per il Leone

Leone - Il vostro oroscopo parla di una settimana che potrebbe essere davvero molto stimolante e produttiva, ma tutto dipenderà da voi e da come agirete. Molti pianeti sono in posizione critica per voi Leone e questo certamente non vi renderà facilissimo gestire il quotidiano. Dovrete, insomma, impegnarvi molto su tutti i fronti.

Le giornate migliori sono quelle di lunedì e martedì.

Vergine - Se non fosse per Marte in Toro, che animerà le vostre giornate e le vostre serate con il partner, la settimana passerebbe davvero in modo neutrale e senza troppi stimoli. I pianeti in Acquario vi rendono più "tecnici" e controllati che mai e molto del vostro tempo sarà impegnato sul fronte lavorativo. Nessuna novità, quindi, sul vostro orizzonte.

Bilancia - La quadratura tra Venere (il vostro pianeta-guida) e Marte potrebbe far esplodere la passione. Il punto è capire se vorrete dedicarvi, anima e corpo, al vostro partner ufficiale o a un nuovo amore clandestino. Saprete voi come regolarvi. Sul lavoro sono favorite ancora le professioni creative.

Oroscopo complicato per lo Scorpione e positivo per il Sagittario

Scorpione - Potrete riprendere a respirare un poco soltanto alla fine della settimana. Il vostro oroscopo, infatti, vede davvero molti pianeti in posizione difficile e questo potrebbe complicare ogni campo della vostra vita. Per i rapporti di lunga data in crisi (e sono molti in questo periodo), sarà obbligatorio fare attenzione alle giornate del 18 e del 19, quando ci sarà una Luna nervosissima e tanta voglia di discutere con il partner.

Sagittario - La settimana si apre con una Luna positiva e si chiude con una Luna in Gemelli che metterà l'accento sul rapporto di coppia. Venere vi è amica e il suo scontro con Marte non vi porterà nulla di grave. Sarete, come tutti gli altri segni, concentrati sulla vita pratica e l'unico inconveniente potrebbe essere un piccolo problema negli spostamenti per il giorno 18.

Capricorno - L'oroscopo di questa terza settimana di febbraio non porta cambiamenti rilevanti. C'è una gran voglia di stabilità e di concretezza che vi porta un Marte super tradizionalista. In linea generale, questa sarà la tipica settimana che comincia male e finisce bene.

Acquario - Nel vostro oroscopo ci sono tanti pianeti che stanno transitando nel vostro Segno. Questo vuol dire che avrete tantissimo da fare. Il 15 e il 16 sono in arrivo email, telefonate, notizie e molte di queste riguardano la vostra carriera professionale. A metà settimana va tenuta sotto controllo una certa vena polemica nei confronti del prossimo: dedicate il weekend sono a voi stessi.

Pesci - La novità per voi Pesci sta nell'ingresso del Sole nel vostro Segno a fine settimana che coinciderà con l'inizio di un periodo sicuramente migliore per la vostra forma e per il vostro umore.

In amore sono favoriti i rapporti "extra" e, in linea generale, sarete molto attratti da personalità magnetiche e fuori dal comune. Sul lavoro c'è qualche problematica da risolvere, in particolare per quelli di voi che lavorano nel campo dell'assistenza.