L'oroscopo della giornata di sabato 13 febbraio prevede qualche pensiero in meno per la testa per i nativi Cancro, e più voglia di vivere bei momenti insieme al partner approfittando della Luna favorevole, mentre Toro avrà Urano, Marte e l'astro argenteo dalla sua parte per cercare di risalire la china in amore e al lavoro. Un ottimo Nettuno nel segno dei Pesci darà una marcia in più alla propria relazione, mentre Gemelli avrà modo di affinare le proprie tecniche per ottenere di più sull'aspetto lavorativo. Scopriamo nel dettaglio le previsioni di sabato 13 febbraio.

Previsioni di sabato 13 febbraio segno per segno

Ariete: fine settimana abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, con Venere in sestile dal segno dell'Acquario che terrà l'atmosfera tra voi e il partner abbastanza romantica. Se foste single non vi darete limiti e vi divertirete molto con chi amate. Nel lavoro vi piacerebbe molto prendervi una pausa, poter staccare la spina per un po’, ma purtroppo il dovere chiama e voi dovrete rispondere alla chiamata. Voto - 7,5

Toro: questo periodo si prospetta positivo per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo. Certo, ci sono pianeti come Venere, Giove e Mercurio in opposizione, ma potrete contare su Marte, su Urano e soprattutto sulla Luna, che in questo weekend d'amore sarà molto importante per la vostra relazione di coppia.

Se foste single potreste riuscire ad attirare l'attenzione verso una persona in particolare. Nel lavoro le energie non mancheranno, ciò nonostante non turbatevi se alcune cose non andranno come previsto. Voto - 7+

Gemelli: forse qualche piccola incomprensione potrebbe anche esserci nel vostro rapporto secondo l'oroscopo della giornata di sabato 13 febbraio, ciò nonostante ricordatevi che avete Venere dalla vostra parte, dunque non smettete mai di dimostrare quanto amate il partner.

Se foste single non abbiate paura di avvicinarvi alla persona che vi piace. In ambito lavorativo invece cercherete di perfezionare le vostre idee e i vostri progetti affinché siano più efficaci. Voto - 7,5

Cancro: previsioni astrali che vi vedranno più spensierati grazie ad un cielo che vi assiste. In amore voi single potrete permettervi di rilassarvi e non pensare ad altro, anche se nulla vieta di provare a cercare l'amore, soprattutto con questa bella Luna.

Se avete una relazione stabile questo è il momento adatto per esaltarla al meglio. In ambito lavorativo sviluppate le vostre con calma se volete abbiano successo. Voto - 8-

Leone: provare a cercare l'amore potrebbe non essere una vostra priorità al momento secondo l'oroscopo, ciò nonostante anche se questo cielo è un po’ buio, un po’ di luce potreste trovarla, e potrebbe essere proprio l'amore a cercare voi, anziché il contrario. Se avete una relazione stabile invece provate ad affrontare i problemi di coppia e risolverli. In ambito lavorativo dovrete assolutamente reagire per cercare di recuperare, dunque a prescindere dalla situazione, datevi da fare. Voto - 6

Vergine: configurazione astrale che vedrà la Luna in opposizione per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista sentimentale potrebbe rappresentare un problema, per cui meglio non agire d'impulso con il partner e parlare con cautela. Se foste single potreste essere piuttosto agitati. Nel lavoro Marte vi terrà attivi, tuttavia dovrete cercare di gestire bene lo stress, ma soprattutto le scadenze. Voto - 7-

Bilancia: oroscopo del 13 febbraio che vi vedrà alle prese con il partner per accendere di passione questo fine settimana d'amore. Ci sarà ancora Venere dalla vostra parte, e sarà più che sufficiente per apparire affascinanti agli occhi del partner. Voi single cercate di essere più sciolti, trattenetevi di meno se volete conquistare l'amore della vostra vita. In ambito lavorativo inventiva ed energie non mancheranno, e saranno più che sufficienti per mettere a segno più di un successo.

Voto - 8

Scorpione: il periodo non sarà così male per voi nativi del segno, con la Luna che si troverà in buon aspetto dal segno dei Pesci. In amore forse ci sarà ancora qualche dubbio, ma se volete, siete ancora in tempo per far scattare la passione tra voi e il partner, o con la vostra potenziale anima gemella qualora siate single. In ambito lavorativo forse la stanchezza si farà sentire per via di Marte opposto, ma sarete abbastanza soddisfatti dei progetti che avete portato a termine. Voto - 7

Sagittario: non è la giornata che vi aspettavate probabilmente, considerata la Luna negativa. In amore potrebbe mancare quella spinta che caratterizza la vostra relazione, forse per via di qualche imprevisto, ma con Venere al vostro fianco avrete comunque buone possibilità di vivere felici con il partner.

Se foste single siate pazienti, e anche voi avrete una relazione tutta per voi. Nel lavoro le stelle non vi aiuteranno particolarmente, ma l'impegno da parte vostra di sicuro non mancherà. Voto - 7,5

Capricorno: sfera sentimentale piuttosto convincente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo del 13 febbraio, merito anche della Luna in buona posizione. Sarà abbastanza piacevole dunque stare insieme al partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se foste single l'amore potrebbe finalmente entrare nella vostra vita. Nel lavoro ancora poche novità di rilievo, ma in quel che farete sarete molto bravi. Voto - 8-

Acquario: ottimo per voi nativi del segno in questa giornata di sabato. Secondo l'oroscopo, dal punto di vista sentimentale ci sarà Venere in congiunzione che non vi farà mancare il romanticismo tra voi e la vostra anima gemella.

Se foste single approfittate di questo periodo se volete davvero innamorarvi. In ambito lavorativo la vostra immaginazione vi permetterà di risolvere piccoli problemi in maniera assai originale. Voto - 8

Pesci: oroscopo di sabato che vedrà ancora una bella Luna affacciarsi nel vostro cielo, oltre ad un grandioso Nettuno. Dal punto di vista sentimentale dunque nulla da dire, considerato che godrete di un'intesa di coppia eccellente, il vostro cuore saprà cosa fare per rendere felice il partner. Se foste single questa giornata scorrerà via in maniera molto piacevole. Nel lavoro ci saranno nuovi progetti in cantiere, che però richiederanno un po’ di tempo prima di essere ultimati. Voto - 8