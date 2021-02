Secondo l'Oroscopo per la giornata di lunedì 8 febbraio ci saranno miglioramenti in classifica per quanto riguarda il Toro, l'Ariete e i Pesci. Ancora al "top" i segni d'Aria, fortunati sia in amore che sul lavoro, mentre rimarranno stabili i segni del Cancro e del Sagittario. A seguire le previsioni con classifica.

I primi posti

1° Acquario: sempre sulla cresta dell'onda, avrete a disposizione tanto tempo libero da utilizzare a vostro piacimento, anche con le persone a cui tenete, soprattutto partner e famiglia di origine.

2° Gemelli: inizio di settimana molto frizzante e vivace. Attenzione: la giornata potrebbe prendere una piega inaspettata, ciò riguarda soprattutto un'amicizia che finora è sempre rimasta tale.

3° Bilancia: la grinta lavorativa non vi mancherà, quindi potreste essere un punto di riferimento per qualcuno che si trova in grande difficoltà. L'autostima non farà che crescere, soprattutto sul lavoro.

4° Toro: rispetto a qualche giorno fa, sarete perfettamente risollevati da un periodo che vi ha tenuti “sotto scacco” per molto a lungo. Non esitate ad agire se avete a che fare con un progetto o un affare che promette molti guadagni.

Lavoro per Sagittario

5° Pesci: state lentamente uscendo da uno stato di profonda stanchezza, che non sempre avete smaltito nell'ultimo periodo. Ora sarete pronti anche per qualche sfida più difficile del solito, in qualsiasi campo ci sia bisogno del vostro intervento.

6° Ariete: sicuramente avrete più energie per affrontare determinate situazioni non esattamente semplici, dalla vostra ci saranno delle persone volenterose e sincere che potrebbero fare la differenza.

Evitate di essere troppo intransigenti.

7° Sagittario: avrete molto lavoro su cui contare e una serenità in campo familiare che vi permetterà di essere perennemente concentrati. Purtroppo la mole di lavoro sarà decisamente “tosta”.

8° Cancro: finalmente si respirerà un minimo di sintonia all'interno del contesto lavorativo e delle amicizie. Perlopiù potrete contrarre un affiatamento con una persona che prima non avevate considerato come eventuale amica.

Vergine in miglioramento

9° Vergine: ci sarà qualche piccolo miglioramento a livello umorale, già di per sé sufficiente per poter fare qualche affare che potrebbe consentirvi una svolta dal punto di vista professionale. In amore non tutto filerà liscio come l'olio.

10° Leone: quel poco di ottimismo che vi siete guadagnati sarà impiegato nella sfera professionale, mentre non ci saranno novità in amore, soprattutto per i single che vorrebbero voltare pagina.

11° Scorpione: la tensione in famiglia non avrà delle ripercussioni negative, ma potrebbe durare a lungo e non permettervi di avere una certa serenità anche sul piano lavorativo. Potreste entrare in conflitto con un'amicizia importante.

12° Capricorno: intransigenti. Avrete un diavolo per capello e proprio per questa poca disponibilità potreste scontravi con qualcuno. Qualche affare andrà perso durante il percorso lavorativo.