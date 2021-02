Venere, il pianeta dell'amore, assume caratteristiche diverse a seconda del segno in cui transita durante l'anno. Fino al 25 febbraio 2021 esso si troverà nel segno dell'Acquario e in questa posizione ci parla per tutti di tanta voglia di libertà e di indipendenza, di vivere il legame d'amore in modo soft e senza condizionamenti. In campo lavorativo favorisce le professioni in proprio.

Approfondiamo, quindi, quali sono gli effetti per l'Oroscopo di tutti gli altri segni quando Venere si trova in Acquario.

Venere in Acquario: l'amore vuole essere libero

La prima caratteristica che assume Venere in transito in Acquario è quella di voler vivere l'amore in modo assolutamente libero e poco passionale.

Il legame di coppia di tipo tradizionale non è quello adatto a questa Venere che, infatti, non sopporta le riunioni di famiglia e, soprattutto, quel modo di vivere l'amore fatto di coccole, di baci, di attenzioni su tutto.

Inoltre Venere, se si trova in posizione critica, può indicare la possibilità di un divorzio e, in linea generale, ci parla un rapporto di coppia fuori dalle regole.

Per i Segni di Fuoco c'è tanta voglia di agire

Ariete - Il transito di Venere in Acquario per l'Ariete è una boccata di aria pura. Porta novità nel campo delle amicizie e con il partner c'è una gran voglia di comunicare tutto quello che passa per la testa! Dal punto di vista lavorativo può favorire la conoscenza di persone influenti che possono dare una mano per attuare nuovi progetti.

Leone - Questa Venere mette l'accento sul rapporto di coppia e favorisce in modo particolare quelli che hanno un legame fisso da molto tempo. Per i single può indicare il momento in cui un rapporto di amicizia sentimentale diventa qualcosa di più importante. Dal punto di vista lavorativo, è favorita la formazione di una società.

Sagittario - Il transito di Venere in Acquario porta un pizzico di fascino in più e accentua la voglia di comunicare e di viaggiare.

Chi è in coppia può vivere il rapporto senza regole e in modo molto amichevole, senza drammi e gelosie. Per il lavoro favorisce quelli che svolgono un'attività legata alla comunicazione.

Venere in Acquario fa brillare i Segni d'Aria

Gemelli - Il transito di Venere in Acquario è super favorevole e porta tanta passionalità e anche tanta originalità nel vivere il rapporto.

Per chi è single, può portare l'occasione di un'avventura o l'inizio di un flirt con qualcuno che vive lontano. Sul lavoro, invece, favorisce chi svolge un lavoro legato alle traduzioni o all'editoria.

Bilancia - Questa Venere porta ancora più attenzione alla cura del corpo e del look. E' un transito che, inoltre, dona più passionalità e calore verso il prossimo: i parenti, gli amici, i colleghi. Dal punto di vista lavorativo, favorisce le attività creative.

Acquario - Questo transito di Venere porta ribellione in amore e accentua l'allergia ai legami tradizionali. C'è, insomma, tanta voglia di fuggire e anche di chiudere un rapporto considerato troppo pesante. Le novità più importanti possono, però, verificarsi in campo lavorativo e economico: potrebbe esserci qualche entrata in più.

I Segni di Terra vanno in crisi in amore

Toro - Venere in Acquario porta gelosia nella coppia, ma sul lavoro può essere molto utile e può aiutare a raggiungere un traguardo importante. E', però, necessario frenare la voglia di comandare sempre su tutto e su tutti, perché molti potrebbero non essere d'accordo e contestare questo modo di fare.

Vergine - Viene accentuata la freddezza e il distacco nei sentimenti, c'è, quindi, ancora maggiore riservatezza e chiusura nei confronti del partner e degli amici. Il lavoro, però, è super favorito, in particolare per chi ha un'attività commerciale o per chi lavora in campo tecnologico.

Capricorno - Questo transito porta sicuramente movimento in campo economico, si prevedono entrate, ma anche parecchie uscite: bisogna, quindi, gestire i conti con ancora più attenzione.

In amore sono favoriti i rapporti stabili e i contatti con i parenti più stretti, ma c'è davvero pochissima passionalità nell'aria.