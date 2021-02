La classifica dell'Oroscopo di domani, venerdì 5 febbraio 2021,potrebbe portare dei rialzi per quel che riguarda i segni di terra, in particolare la Vergine, anche se ci sarà ancora molta strada da fare. Ci sarà una piccola riveduta per i segni di aria: l'Acquario perderà alcune posizioni, mentre i Gemelli sono determinati a trovare vantaggi lavorativi significativi.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

'Ottimo' per Toro

1° Sagittario: questa giornata sarà all'insegna della fortuna, della creatività sul lavoro e della passionalità in amore. Ci potrebbero essere delle svolte anche per quel che riguarda le amicizie.

2° Bilancia: in aggiunta a queste giornate così tranquille mentalmente, non potevano mancare quelle più vivaci. Sarà il caso della giornata di domani, in cui avrete a che fare con una amicizia che non vedevate da molto.

3° Scorpione: sicuramente in amore riscontrerete dei miglioramenti significativi, specialmente se ultimamente avete avuto a che fare con un litigio piuttosto importante. Ma ora ciò che conta è questa bellissima affinità di coppia.

4° Toro: per voi questo rialzo nella classifica riguarderà sostanzialmente il mondo del lavoro, perché ora gli affari procederanno più velocemente e con meno intoppi rispetto a qualche giorno fa. Continuate così.

Gemelli in ribasso

5° Acquario: se l'amore non avrà ribassi di sorta, sul lavoro potreste riscontrare una certa “disarmonia” che potrebbe essere piuttosto importante, specialmente per un progetto in essere che avrebbe potuto andare alla grande.

6° Gemelli: in questa classifica avete perso qualche posto, ma questo non significa che non avrete qualche vantaggio in più sul lavoro o nello studio. Semplicemente, vi siete lasciati un po' andare a causa della stanchezza.

7° Ariete: avrete qualche responsabilità a cui far fronte, che si tratti del lavoro oppure della cura della famiglia, ma sappiate che avrete sempre quella piccola marcia in più che si chiama testardaggine, che spesso aiuta.

8° Leone: essere meno intransigenti e più accondiscendenti vi aiuterà ad andare più d'accordo con i colleghi, ma anche con qualche membro della vostra famiglia. Fate del vostro meglio per mantenere questo bell'equilibrio che si è costituito.

Possibilità per Vergine

9° Capricorno: ci sarà una prima esperienza a cui dovrete far fronte, e purtroppo non sarà così facile per voi come prospettato in un primo momento.

Tenere duro e non mollare alla prima difficoltà sarà insito nel vostro carattere.

10° Vergine: ci sarà un rialzo significativo per quel che riguarda la sfera amorosa, con una riappacificazione che non risolverà le cose nell'immediato, ma darà alla vostra relazione quella possibilità in più che mancava.

11° Pesci: dovreste fare qualcosa per poter riprendere in mano le vostre sorti finanziarie, perché si sta verificando un calo drastico a cui dovrete porre rimedio. Ci sarà qualche contrasto con il partner sulla questione familiare.

12° Cancro: avrete degli insuccessi che potrebbero essere deleteri sia per la vostra carriera professionale, che per quel che concerne l'autostima, che in questo momento sta sensibilmente calando. Parlatene con qualcuno di sincero.