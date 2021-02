L'oroscopo settimanale 15-21 febbraio è pronto a soddisfare le curiosità degli amanti dell'astrologia. La terza settimana di febbraio parte con il piede giusto? Siete curiosi di sapere quali novità e sorprese ci sono nel campo dedicato all'amore, al lavoro e alla salute? In ottima evidenza, le previsioni delle stelle relative alla settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 febbraio. I segni presi in considerazione sono: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 15-21 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – Ci sono tutte le premesse che questa settimana possa regalare delle giornate vivaci per il settore dedicato all’amore e perché sia perfetto ci vuole buona volontà da parte vostra. Se avete interrotto una storia burrascosa, gettate il passato alle spalle e rimettetevi in gioco: è arrivato il momento di lasciarsi andare alle nuove emozioni. Il lavoro prosegue alla grande, sembra che questo periodo offra nuove occasioni e qualche vantaggio. Buoni pronostici anche per il denaro. Nel campo della salute, vi sentite forti, pieni di grinta e determinati.

Toro – Qualunque sia stato il problema che ha appesantito il confronto con il partner, state pur certi che la soluzione arriva in questa terza settimana di febbraio: migliorerete la complicità, discuterete serenamente per pianificare il futuro.

Per alcuni nativi del Toro è arrivato il momento di voltare pagina, come si suole dire ‘Giorno nuovo, stanza nuova’. Fatelo senza rimpianti e presto troverete qualcosa di meglio, adatto alle vostre esigenze. Avete delle doti molto particolari e invidiate dai vostri colleghi, magari nei prossimi giorni potreste ricevere delle buone opportunità. Per la salute si prospetta una settimana sorridente, il vostro sorriso riscalda il cuore delle persone che vi stanno attorno.

Gemelli – Imprevisti domestici, doveri familiari, portafogli che piangono: la terza settimana si presenta proprio così. I problemi esterni sembrano voler distruggere i rapporti di coppia, di famiglia e di amicizia. Sforzatevi di non farvi mangiare dalla gelosia e state alla larga dai pettegolezzi, soprattutto di una persona che finge di esservi amica.

Il lavoro potrebbe ancora essere ostacolato da qualche ritardo o da qualche tensione accumulata nel 2020. Presto, però, le condizioni lavorative, professionali ed economiche miglioreranno e voi sarete pronti a ripartire. Energia e benessere fisico accompagnano questa settimana.

Cancro – Se avete dei progetti ambiziosi, delle dichiarazioni da fare alla persona che amate, oppure una passione da portare fino in fondo, muovetevi in questa settimana. State lontani dalle situazioni ambigue e non buttatevi a capofitto su un qualcosa senza aver riflettuto abbastanza. Insomma, dovete evitare le scelte dettate dall’impulso, altrimenti si rischia di commettere errori incancellabili. Se state cercando un nuovo impiego, portate avanti la ricerca, sapete benissimo che ‘chi cerca trova’.

Se, invece, sperate di cambiare ruolo, non perdete la speranza, prima o poi il vostro desiderio si avvererà. Potreste ricevere proposte interessanti, mai dire mai. Nel campo della salute e del benessere, affrontate questa settimana con un carico di vitalità, forza ed energia. Un occhio di riguardo verso gli acciacchi di stagione.

Previsioni astrologiche dal 15 al 21 febbraio: da Leone a Scorpione

Leone – In questa terza settimana di febbraio potreste aver il cuore in subbuglio ed essere affamati di coccole. Anche l’attrazione fisica potrebbe ricevere un grande impulso, soprattutto se di recente ci sono stati segnali di noia con il partner. Sul versante lavorativo, potrebbero esserci contrattempi o ritardi che potrebbero dipendere da un vostro errore o da una svista di una persona che lavora con voi.

Comunque, non preoccupatevi: continuate a percorrere la vostra strada, il traguardo è vicino. Se siete dei liberi professionisti potreste espandere il giro dei vostri affari. Nel settore della salute e del benessere, l'Oroscopo consiglia di prendervi più cura della vostra forma fisica e di fare attenzione a qualche fastidio fisico.

Vergine – Vi aspetta una settimana di progetti, dialoghi e di rompicapi. Potete discutere di eventuali questioni di famiglia e godere il tempo libero con il vostro partner. Evitate, però, equivoci o dubbi che girano nella vostra testa. Cercate di non dare troppo peso ai vostri pensieri pessimisti, concentratevi solo sul lato buono della vostra unione. In campo lavorativo, non mancano occasioni e qualche ritardo, fortunatamente risolvibile.

Le vostre facoltà mentali sono al massimo e grazie alla vostra astuzia e lungimiranza riuscirete a spuntarla in qualsiasi situazione. La vostra forma fisica è al top, specialmente nei primi giorni della settimana. Nel weekend, invece, dovete cautelarvi da raffreddore e stress.

Bilancia – In questa settimana il nervosismo e le tensioni vi impediscono di iniziare un discorso sereno con il vostro partner. Se tenete davvero al vostro partner, sforzatevi di non mostrarvi troppo impulsivi. Lentamente, ritroverete sicurezza e, infine, anche passione e voglia di portare avanti la vostra relazione. Se svolgete un lavoro che richiede creatività, questa settimana vi offre la possibilità di distinguervi dalla concorrenza. È un periodo ottimo anche per iniziare nuove collaborazioni o concludere affari interessanti.

Le vostre forze potrebbero essere in calo, ma già da metà settimana inizierete a sentirvi meglio fino a raggiungere la perfetta forma.

Scorpione – In questa settimana dovete aprire di più il vostro cuore e parlare con sincerità al partner. Ciò che non dovete fare è esercitare il vostro senso critico verso la persona amata. La felicità vi aspetta, spetta solo a voi quale direzione prendere. Sul versante lavorativo, la vostra energia mentale potrebbe essere scarica. Appuntate ogni cosa che dovete fare e cercate di non dimenticare appuntamenti e scadenze. Solo così eviterete gaffe, errori e brutte figure. In campo economico, tenete gli occhi ben aperti. Punto debole della settimana è lo stress mentale, che potrebbe rovinare il sonno.

L'oroscopo da lunedì 15 a domenica 21 febbraio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana è importante fare luce in voi stessi e capire cosa non funziona e cosa vi manca, se avvertite una sensazione di vuoto. Dunque, vi attendono giornate abbastanza complicate, ma grazie agli amici e allo svago riuscirete a distrarvi e a rilassarvi. Il lavoro sembra andare bene, potreste ricevere delle buone occasioni e magari potreste accettarle, senza troppi ripensamenti. La situazione economica è in lenta ripresa. Per la salute, invece, si prospetta una settimana di alti e bassi ma ve la caverete egregiamente.

Capricorno – Settimana litigiosa per le coppie di lunga data, ci sono questioni familiari da risolvere. Se l’unione è fresca, questa settimana potreste essere morsi dalla gelosia.

Cercate di moderare i toni altrimenti finirete per discutere in maniera pesante. Settimana buona per chi è ancora alla ricerca di un buon impiego, affrontate con tranquillità eventuali colloqui. Anche per il denaro è un momento positivo, potete tranquillamente fare nuovi affari o investimenti fruttuosi. Gli impegni della giornata vi faranno arrivare in serata stressati. Dunque, l'oroscopo consiglia di essere prudenti e di prendervi più cura di voi stessi.

Acquario – Non preoccupatevi se la settimana inizia con disaccordi o insoddisfazioni, questi fastidi vogliono solo mettere alla prova la vostra pazienza e la vostra capacità di sopportazione. Solo con la prudenza ritroverete sintonia e serenità nel rapporto di coppia. I soldi sembrano non essere mai abbastanza e tra un problema di lavoro all’altro non riuscirete a concentrarvi come si deve sui vostri doveri.

Fermatevi, respirate a polmoni e ripartite con calma. È una settimana buona per cambiare ruolo o per affrontare un colloquio di lavoro. Stress e nervosismo potrebbero impedirvi di raggiungere una buona forma fisica. Non temete, presto recupererete energia e forza.

Pesci – In amore, questa settimana offre grandi soddisfazioni e una meravigliosa complicità, a patto che non riversate i problemi familiari, domestici o lavorativi nel rapporto di coppia. Se ci tenete alla vostra unione, non permettete a nessuno di intromettersi tra voi e il vostro partner. In campo lavorativo, siete molto bravi a motivare il vostro team di lavoro, ma da metà settimana potreste avere delle incertezze lavorative. Se così fosse, dovete trovare subito una soluzione per cancellare queste incertezze.

Abbiate più cura del vostro corpo, fate più attività motoria e non esagerate con il cibo.