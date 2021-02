Inizia una nuova settimana per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di lunedì 15 febbraio 2021. Vediamo come cambia la situazione astrale dei segni a livello sentimentale, lavorativo e salutare. Di seguito le stelle dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo sentimentale vi sentite particolarmente agitati in questa giornata, se ci sono delle discussioni, sarà meglio agire con cautela. Nel lavoro potrebbero arrivare delle proposte.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di lunedì 15 febbraio sarà caratterizzata da nervosismo e stress in campo lavorativo.

In amore la situazione è migliorata rispetto alle settimane precedenti, potrebbero esserci occasioni di riavvicinamento con il partner.

Gemelli: in campo lavorativo possibili novità in arrivo, è possibile anche che qualcuno decida di riprendere progetti accantonati. In amore è un bel cielo per vivere belle emozioni.

Cancro: i nati sotto il quarto segno zodiacale in questa giornata potranno trovare soluzioni per organizzare al meglio la propria vita sentimentale. Nel lavoro possibili problematiche con i collaboratori, potreste arrivare a degli scontri.

Leone: in amore sarà una giornata complessa, cercate di prendervi i vostri tempi, senza affrettare le cose. Nel lavoro possibili nervosismi.

Vergine: in campo professionale situazione in recupero, sarà meglio con pazienza cercare di riequilibrare le cose.

Con Venere in opposizione presto la situazione sentimentale sarà complessa, dovrete fare delle scelte.

Astrologia dei segni zodiacali

Bilancia: Luna in opposizione, in amore sarà meglio fare le cose con maggiore calma per evitare discussioni. Nel lavoro vi sentite poco concentrati.

Scorpione: i nati sotto questo segno zodiacale in questa giornata di lunedì 15 febbraio con Venere contro vivranno dei momenti di discussione con il partner.

Qualcuno potrebbe desiderare un cambiamento nel lavoro, in arrivo delle buone opportunità che sarà meglio non farsi sfuggire.

Sagittario: Venere favorevole, con anche la Luna in ottimo aspetto regala momenti positivi per le questioni sentimentali. Favoriti anche in campo lavorativo, date sfogo alla vostra creatività.

Capricorno: nel lavoro è possibile che riceviate delle proposte, sarà meglio valutarle con calma.

In campo sentimentale con la Luna contraria potrebbero nascere delle divergenze importanti.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da situazioni interessanti per quel che riguarda il settore amoroso. Nel lavoro non perdete occasione che possono presentarsi.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da emozioni e nuovi incontri, è un momento infatti di recupero. Nel lavoro vi sentite intraprendenti.