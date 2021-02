L'Oroscopo del 16 febbraio è pronto a dare conto a coloro che hanno un sogno nel cassetto attraverso le previsioni di martedì. Dunque, focus sui comparti amore e lavoro quest'oggi sotto la positiva protezione di una meravigliosa Luna, da domenica 14 posizionata nel comparto dell'Ariete. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in questa parte della settimana coincidente in calendario con la giornata di martedì?

In merito ai segni sotto analisi in questo contesto, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere campo libero saranno di certo coloro che appartengono a Toro e Vergine.

Entrambi avranno astri particolarmente a favore, per questo sono stati classificati con le cinque stelline della buona fortuna. Previsti una spanna più in basso, comunque con periodo non male classificato abbastanza positivamente, gli amici nativi in Ariete, Gemelli e Cancro, preventivati con le quattro stelle della normalità.

Invece non sarà certamente di buon auspicio il periodo per i nativi in Leone: secondo quanto espresso dalle previsioni astrologiche del 16 febbraio, i nati nel suddetto segno di Fuoco saranno costretti a stare sul chi va là a causa di astri particolarmente avversi, responsabili di una giornata sottotono. Pronti a scoprire maggiori dettagli?

Previsioni zodiacali del 16 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 16 febbraio al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un martedì abbastanza buono, valutato con le quattro stelline della scontata quotidianità.

In molte situazioni vi sentirete un po' vulnerabili ma non abbiate paura, nessuna conseguenza negativa vi aspetta e quasi tutto sarà risolto senza troppa fatica. La fortuna vi assisterà soprattutto in amore: gli influssi armonici della Luna consentiranno di varcare ogni orizzonte possibile e, finché seguirete il vostro istinto, non potrete sbagliare.

Renderete felici voi stessi nonché la persona al vostro fianco. Single, vi sembrerà di essere al posto giusto nel momento giusto, proprio come le orbite dei pianeti affini: potrebbe essere proprio così! Vi aspetta una giornata estremamente piacevole e rilassante, non farete che sorridere aspettando che il quadro si completi: l'arrivo della persona giusta.

Nel lavoro, un'idea geniale e creativa potrebbe aprire nuove porte. È possibile che, grazie alla presenza della Luna nel segno, decidiate di cambiare aria, magari di trasferirvi per inseguire un vostro sogno professionale.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano un'ottima giornata, senz'altro da considerare senza troppi problemi da risolvere. In attesa che arrivi nel settore una meravigliosa Luna in Toro, gli astri favoriranno ugualmente tanta buona fortuna da sfruttare in diversi campi della quotidianità. In amore, dei due pianeti presenti nel vostro segno, solo Marte contribuirà a farvi tirare fuori ogni sfaccettatura del vostro carattere, così brillante e positivo. In arrivo ci potrebbero essere diverse sorprese, sia da ricevere sia da organizzare per la persona che amate.

Single, non avrete nessuna voglia di (ri)mettervi in moto, così resterete in casa vostra, belli e tranquilli: sarete re o regine placidamente adagiati nella vostra poltrona e nessuno vi disturberà: relax al massimo. Nel lavoro, oltre ad essere eccezionalmente pratici, vi mostrerete intraprendenti, abili nel maneggio del denaro e grintosi in modo sorprendente. Dalle idee passerete all'azione senza timori e senza dubbi. Questo potrà spiazzare avversari e concorrenti, oltre a dare un vantaggio inaspettato nei confronti dei vostri colleghi.

Gemelli: ★★★★. Periodo decisamente in linea con la più scontata delle routine. Nulla di nuovo si intravede all'orizzonte per voi nativi se non la solita "minestra riscaldata": dispiaciuti? Tranquilli e rilassati, sappiate che c'è chi sta messo peggio di voi.

Pertanto, il fare buon viso a cattiva sorte sarà la cosa migliore da fare. In amore, finalmente l'atmosfera si prospetta più invitante. Per avere successo cercate di prevenire i desideri più intimi del vostro amore. Se agirete con criterio cercando di toccare i tasti giusti, di certo vi aspetta un'ottima intesa con un partner gentile e pronto ad esaudirvi in tutto. Single, sarà una giornata perfetta per dar forma ai sogni, realizzare un progetto grandioso oppure programmare una vacanza o approfondire un argomento nuovo. Potreste anche chiarire, una volta per tutte, un'incomprensione con una vostra amicizia o parente prossimo. Nel lavoro, se in precedenza vi è stata offerta una nuova opportunità, il vostro entusiasmo sarà alle stelle: prima di buttarvi a capofitto in questa interessante novità, concludete tutte le attività che avete iniziato.

Questo servirà a responsabilizzarvi per poi potervi meglio dedicare ad altro.

Oroscopo e stelle di martedì 16 febbraio

Cancro: ★★★★. In arrivo un giorno normale, quasi tutto improntato alla routine o alla ripetitività. Questa parte della settimana iniziata da poco senz'altro non porterà nulla di nuovo rispetto ai giorni precedenti. Intanto cercate di smussare gli angoli ad eventuali questione spigolose in corso con familiari, amici, colleghi e partner. Forse potrebbe essere questo il caso di fare un passo indietro, tanto per mantenere stabile un clima spesso abbastanza teso. In amore, la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione. Siate sinceri e non abbiate paura di dire sempre quello che provate.

Lasciate che sia il vostro cuore a guidarvi e non avrete nulla da temere verso chi amate. Single, vi sentirete più allegri e chiacchieroni del solito. Trarrete un particolare piacere dalla compagnia degli amici e delle persone a voi care: saprete sfoderare una simpatia travolgente. Nel lavoro, è il momento di entrare in azione ampliando le entrate oppure facendo investimenti oculati. Diciamo che è ora di porre le basi per il futuro, così come avete sempre sognato.

Leone: ★★★. In arrivo un martedì 16 febbraio un pochino sottotono per molti del segno. Valutata come negativa per via di congiunzioni astrali dissonanti, la giornata invita a rimandare eventuali discussioni in corso, altrimenti potrebbero esserci complicazioni maggiori. Consiglio: lasciate stare tutto e riposatevi, senza cercare di capire il perché di questa giornata storta, ok?

In amore si prevedono momenti di incertezza nel rapporto di coppia, causa contrasti della Luna con Plutone. Forse dovreste dedicare più tempo ed attenzioni alla persona amata e, se l'avete trascurata, cercate di rimediare subito. Single, ogni tanto capita di spingere con tutte le proprie forze una porta per aprirla, innervosendosi perché è troppo resistente, senza accorgersi che invece di spingere è necessario tirare... Ecco, potrebbe capitarvi proprio questo martedì, di impiegare le vostre energie in una direzione totalmente sbagliata, soprattutto in famiglia o nella sfera privata. Sul fronte lavorativo vi ritroverete davanti ad un bivio che (forse) finora non avete mai preso in considerazione: l'onere della scelta vi incuterà molto timore.

Se non riusciste a prendere una decisione da soli, fatevi supportare da un collega o da una persona fidata.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di martedì 16 febbraio prospetta un periodo davvero fortunato per voi del segno. Diciamo che questo buon periodo potrebbe anche continuare: ne riparleremo nel corso della prossima settimana. Forse prenderete delle decisioni abbastanza importanti, il ché vi aiuterà a coniugare più efficacemente l'attività lavorativa con la vita familiare. In campo sentimentale, sarà una giornata piacevolmente movimentata. Non succederanno grandi cose come anche non raggiungerete traguardi straordinari, ma di sicuro non vi annoierete: avrete le vostre brave, piccole soddisfazioni! Grazie alla stretta di mano tra la Luna e Venere, per voi speculari positivi all'80%, potrete chiarire un malinteso col partner o vivacizzare quei rapporti affettivi ultimamente un po' trascurati.

Single, sarete sereni e felici con astri armonici per la maggior parte di voi. Questi ultimi vi indirizzeranno verso una vita sociale felice: avrete così tanta grinta e voglia di fare, potendo realizzare in tutta tranquillità quei progetti a cui tenete di più. Nel lavoro, energia, benessere e fortuna vi sosterranno per tutto il giorno. Sarete talmente carichi e motivati da superare qualsiasi difficoltà, senza quasi accorgervene.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 16 febbraio.