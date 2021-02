È in arrivo un nuovo weekend per tutti i segni zodiacali. Approfondiamo come andrà in particolare la giornata di sabato 6 febbraio. Di seguito l'Oroscopo e le stelle sul lavoro, sulla salute e sull'amore dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrali della prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata potrete vivere delle situazioni davvero molto interessanti, non mancherà la sintonia con una persona speciale. Per quel che riguarda il lavoro non mancheranno delle buone idee.

Toro: giornata stancante per il segno. In campo amoroso, in particolare potrebbero nascere delle discussioni. Nel lavoro è possibile che arrivino dei nuovi incarichi.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale la giornata di sabato 6 febbraio sarà caratterizzata dalla Luna in opposizione. È possibile che sorgano dei lievi problemi a livello amoroso. Nel lavoro cercate di non perdere la concentrazione.

Cancro: in campo lavorativo è possibile che ci siano delle complicazioni, cercate di trovare le soluzioni al più presto. Per quel che riguarda il settore amoroso è possibile che ci siano dei nuovi incontri, non sottovalutateli.

Leone: giornata carica di agitazione per il segno, nel lavoro è comunque un momento particolarmente positivo. Per quel che riguarda il lato sentimentale, alcune indecisioni potrebbero crearvi delle problematiche.

Vergine: è meglio evitare situazioni che possano mettere in agitazione.

In questa giornata nel lavoro potreste prendervi una pausa. Con la Luna dissonante, il lato sentimentale va gestito al meglio.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale in questo fine settimana le coppie che hanno vissuto una battuta d'arresto, potrebbero proseguire il proprio rapporto. Nel lavoro sono possibili delle novità.

Scorpione: sarà meglio curare il lato fisico, specie se recentemente avete iniziato delle nuove attività. Nel lavoro presto arriverà una nuova energia, ci sono dei cambiamenti in corso. Per quel che riguarda il settore amoroso, chi ha iniziato una relazione da poco tempo deve pazientare.

Sagittario: in campo sentimentale, con diversi pianeti dalla vostra parte, dovrete credere di più in voi stessi e mantenere la calma.

Per quel che riguarda il lavoro portate avanti le vostre idee.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata del 6 febbraio sarà caratterizzata da una buona energia in campo lavorativo. Per quel che riguarda l'amore, siete determinati a ripartire.

Acquario: in campo lavorativo i nati sotto il penultimo segno zodiacale stanno vivendo un ottimo momento, potrete quindi ideare nuovi progetti. In amore sarà possibile vivere belle emozioni.

Pesci: in arrivo nuove opportunità in campo amoroso, anche se potreste sentirvi un po' agitati. È un buon momento a livello lavorativo per esprimere le vostre idee.