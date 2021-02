Continua la prima settimana del secondo mese dell'anno. Approfondiamo come andrà in particolare la giornata di mercoledì 3 febbraio con l'Oroscopo e le stelle su amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche della prima sestina

Ariete: a livello sentimentale in questa giornata vi sentite confusi, in particolare in mattinata non saprete come affrontare alcune situazioni. Un recupero ci sarà nel pomeriggio. In campo lavorativo qualcuno desidera dei cambiamenti importanti.

Toro: in queste giornate vi sentite particolarmente stressati, situazione che si potrebbe riversare a livello sentimentale.

Cercate di trovare delle soluzioni se ci sono delle problematiche che vi turbano. A livello lavorativo la situazione non è semplice da gestire, bisogna risolvere alcune situazioni economiche.

Gemelli: per i nati sotto il terzo segno zodiacale questa giornata potrà essere utile per risolvere delle problematiche legate al campo amoroso. Nel lavoro non manca la creatività, ma attenzione a non accumulare troppe cose da fare.

Cancro: sono possibili polemiche in questa giornata, in particolare in campo sentimentale sarà meglio evitare dei conflitti. Per quel che riguarda il lato lavorativo vi sentite particolarmente nervosi, vorreste delle novità.

Leone: a livello professionale non mancano i buoni propositi, è possibile raggiungere delle opportunità, cercate di valutarle al meglio.

In amore avreste bisogno di maggiori certezze.

Vergine: sono possibili emozioni nuove in questa giornata di mercoledì 3 febbraio, non mancheranno opportunità. Nel lavoro potreste ricevere una proposta.

Astrologia per i segni della seconda sestina per la giornata del 3 febbraio

Bilancia: se ci sono delle questioni importanti da affrontare a livello sentimentale, sarà meglio aspettare le prossime giornate.

Per quello che riguarda il settore lavorativo è un momento di recupero, potrete affrontare alcune questioni irrisolte.

Scorpione: con la Luna nel segno la giornata inizia favorevolmente, cercate di non cedere alle polemiche. Per quel che riguarda il lato lavorativo, dopo una situazione di stress e ci sarà un recupero.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da una Luna in ottimo aspetto, insieme a Venere in transito positivo.

Bel momento per le emozioni. Nel lavoro è possibile che giungano delle buone notizie.

Capricorno: in campo amoroso in questa giornata vi sentite particolarmente confusi, potrebbero esserci dei cambiamenti. Nel lavoro è un momento di recupero, potrete iniziare a pensare a dei nuovi progetti.

Acquario: con Giove in transito vivrete un buon momento a livello sentimentale, sarà possibile pure ufficializzare qualcosa di importante. Per quel che riguarda il lato lavorativo sarà meglio organizzare chiaramente le finanze a propria disposizione.

Pesci: se ci sono delle situazioni amorose in sospeso, questo è il momento di agire. Per quel che riguarda il lato lavorativo alcune situazioni sono da recuperare.