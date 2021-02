L'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 febbraio si presenta molto interessante. In linea generale si prevedono delle giornate intense e cariche di vitalità. Vivranno un San Valentino emozionante e stellare coloro che sono nati nel segno del Cancro e della Bilancia. Amore, lavoro, soldi, fortuna, incontri, famiglia, approfondiamo ogni cosa attraverso le seguenti previsioni degli astri.

L'oroscopo della settimana al 14 febbraio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - La settimana si presenta ricca di sorprese e di emozioni, avrete delle giornate intense e anche romantiche. Per le coppie sarà tutto ancora più speciale dato che il weekend sarà dedicato interamente all’amore e alla passione.

Una ventata di ispirazione vi pervaderà nelle prossime giornate, ma lunedì e martedì saranno le più pesanti e spinose da affrontare, specie per chi per lavoro/studio è costretto a viaggiare.

Toro - L’oroscopo di questa settimana sarà incentrato maggiormente sugli incontri di lavoro e sulle ricerche. Qualcosa si smuoverà per chi è disoccupato o è da tempo in attesa di validi riscontri. A gennaio avete trascorso più tempo a poltrire e a guardare la televisione, ma febbraio sarà il mese del riscatto. Le giornate migliori saranno quelle del weekend, soprattutto per le coppie innamorate, le quali avranno modo di sorprendersi e vivere nuove emozioni.

Gemelli - Occhio ai primi due giorni della settimana che si presenteranno tediose. Avrete a che fare con una certa indisposizione, forse mal di gola o mal di testa.

Tendete a soffrire di pressione e/o dolori articolari, perciò sarà bene essere prudenti. Le cose miglioreranno già da mercoledì mattina, ma soltanto nel weekend vivrete qualcosa di più, specialmente se siete in una relazione o state frequentando una persona interessante. Avrete un nuovo progetto da portare avanti.

Cancro - Saranno delle giornate cariche di impegni e lavoro/studio.

I cuori solitari stringeranno delle nuove amicizie che in futuro potrebbero evolversi in qualcosa di più profondo. Riceverete una proposta inaspettata e destinata a migliorare le vostre entrate, soprattutto se in questo periodo siete più focalizzati sulla vostra carriera che su altro. Non sottovalutate l’amore, specie se siete in una relazione da moltissimi anni.

Nel weekend qualcuno vi sorprenderà e vivrete delle emozioni intense, ma qualcuno potrebbe anche restare deluso.

Previsioni astrologiche dal Leone allo Scorpione

Leone - Le previsioni astrali della settimana si presentano positive. Avrete delle giornate effervescenti e piene di brio, il vostro spirito avventuriero verrà nutrito a dovere. L’energia non vi mancherà e questo vi permetterà di fare ordine all’interno dell’abitazione o del posto di lavoro. Ci saranno dei lavoretti di riparazione da effettuare e anche qualche sistemazione all’auto. Effettuerete molte compere, piccole ma frequenti. Con dei venti così favorevoli, potreste anche compiere un’azione decisiva. Weekend emozionante e passionale.

Vergine - Partirà magnificamente la nuova settimana che si concluderà con San Valentino.

Ci saranno molte cose da sistemare e l’atmosfera sarà elettrizzante. Attorno a voi ci sarà del gran fermento e l’amore potrebbe anche bussare alla vostra porta entro domenica. Nella vita, mai dire mai. Andrà tutto bene nel lavoro, nello studio, in famiglia, con la persona del cuore e con la vostra salute che recentemente è stata un po’ precaria. Pensate positivo e bandite ogni briciolo di negatività.

Bilancia - La seconda settimana di febbraio porterà aria fresca e novità. Si prevede una pioggia di emozioni, non saranno di certo delle giornate piatte! C’è chi uscirà con gli amici, chi si divertirà a fare shopping e chi andrà dal parrucchiere o dall’estetista per un rinnovamento del look. Via libera alle nuove conoscenze, agli incontri passionali e alle gite fuori porta.

Nel weekend, assieme alla persona del cuore, sarà organizzato qualcosa di speciale. Il vostro sarà un San Valentino di intensa emozione.

Scorpione - Mai come in questa settimana vi sentirete così bene. Delle situazioni cominceranno a sistemarsi e lentamente recupererete il vostro spazio personale. Sarà bene, però, tenersi a debita distanza dagli strapazzi e dai pettegolezzi che circoleranno sul web. Pensate di più al vostro benessere, prendete appuntamento dal parrucchiere o in una spa. A San Valentino le coppie si lasceranno andare alla passione. Una sorpresa potrebbe lasciarvi a bocca aperta. Potrebbero arrivare delle risposte o risultati.

Predizioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Dopo le tensioni dell’ultimo periodo, in settimana ritroverete svago.

Vi sentirete bene e questo vi permetterà di concentrarvi sulle questioni fondamentali. I panni sporchi si lavano in famiglia, perciò non permettete agli estranei di entrare nelle questioni private. Porterete a conclusione quei lavori arretrati e finalmente riuscirete a rimettervi in pari. I più giovani e gli innamorati dell’amore, trascorreranno un weekend e un San Valentino pieno di emozioni, passione e divertimento.

Capricorno - In settimana vi ritroverete a chiarire alcune questioni fondamentali. Tutti i nodi verranno al pettine ed anche sul piano economico otterrete respiro. I cuori solitari al momento preferiscono perdersi nelle trame avventurose delle serie tv, ma anche le coppie risultano un po’ distanti. San Valentino, però, permetterà alla fiamma della passione di riaccendersi.

Qualcuno potrebbe arrivare a un’importante conclusione e prendere una strada diversa da quella che sta attualmente percorrendo.

Acquario - In settimana non sempre le cose andranno lisce come l’olio, ma tutto sommato saranno delle buone giornate. Febbraio sarà un mese di svago e divertimento, ma sarà bene cercare di non esagerare troppo con i dolci e il caffè. Qualcuno si è messo a dieta, ma in settimana rischierà di cedere. Apprenderete una notizia curiosa che vi lascerà interdetti. Preparatevi a trascorrere un San Valentino interessante.

Pesci - L’oroscopo della settimana si presenta molto buono. I single e le coppie avranno delle serate molto intense, a base di tv e emozioni. La passione non mancherà, specie nel weekend. Qualcuno prenderà parte a un evento o ad una cenetta romantica, risulteranno favorite tutte quelle coppie che si amano.

Per quanto riguarda la famiglia, il lavoro o lo studio, tutto andrà avanti come al solito.