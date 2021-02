Giovedì 18 febbraio troveremo sul piano astrologico la Luna, Urano e Marte sostare nel segno del Toro, nel frattempo Nettuno stazionerà sui gradi dei Pesci. Plutone permarrà in Capricorno, così come Giove, Saturno, Mercurio, il Sole e Venere proseguiranno il domicilio in Acquario. In ultimo, il Nodo Lunare continuerà la sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Bilancia, meno roseo per Capricorno e Scorpione.

Sul podio

1° posto Cancro: amore top. Semaforo acceso sul verde per le faccende di cuore di casa Cancro, coi nativi che dimostreranno presumibilmente il loro affetto all'amato bene con estrema naturalezza, essendo ricambiati col medesimo trasporto emotivo.

2° posto Bilancia: lavoro top. Le prime due decadi del segno della Bilancia avranno ottime chance questo giovedì di avere una marcia in più nel settore professionale, soprattutto per coloro che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui.

3° posto Acquario: ostinati. Pur potendo contare sul supporto amicale, in queste 24 ore i nati Acquario potrebbero ascoltare i consigli delle persone care ma agire ugualmente in totale autonomia, come si confà ad un segno Fisso.

I mezzani

4° posto Leone: pensierosi. Ovunque si trovino in questa giornata i nati sotto il segno del Leone, il loro mood avrà buone possibilità di essere introverso e riflessivo ma ciò, fortunatamente, non intralcerà il routinario incedere del giovedì.

5° posto Sagittario: focus amoroso.

Il terzo segno di Fuoco in queste 24 ore potrebbe spostare la propria attenzione sulle questioni sentimentali, interrogandosi sulla valenza della storia d'amore in essere e sul mutamento continuo (Mercurio retrogrado in Acquario) delle priorità affettive.

6° posto Gemelli: abitudini mutate. Giovedì dove il parterre planetario, Luna e Urano in primis, invoglieranno presumibilmente il primo segno d'Aria ad apportare delle piccole modifiche al loro quotidiano.

Così facendo, i nati Gemelli avranno modo di adattarsi pian piano ai cambiamenti che stanno avvenendo nel loro percorso esistenziale.

7° posto Ariete: intransigenti. Nel nido domestico i nati Ariete potrebbero peccare d'intransigenza, sia col partner che coi figli, imponendo la loro volontà senza ascoltare le opinioni a riguardo delle persone care.

8° posto Pesci: umore flop. Il tono umorale del dodicesimo segno zodiacale non sarà, con tutta probabilità, ai soliti livelli facendo optare molti nativi per ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

9° posto Toro: abbuffate. Il cibo questo giovedì potrebbe rappresentare la croce e delizia del primo segno di Terra, che parrà volersi concedere un pasto luculliano infischiandosene dei buoni principi alimentari.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: lavoro flop. Qualcosa sembrerà non andare per il verso giusto nelle faccende professionali di casa Vergine, ed i nativi potrebbero sfogare le loro frustrazioni in merito assumendo un comportamento indisponente verso i parigrado.

11° posto Capricorno: gelosi.

Malgrado non vi saranno motivazioni reali per esserlo, il terzo segno di Terra verrà pervaso presumibilmente dall'avverso sentimento della gelosia, con la prima decade particolarmente nervosa che si potrebbe lanciare in qualche scenata d sorta.

12° posto Scorpione: stand-by. Giovedì sarà una di quelle giornate dove i nati Scorpione vorranno dedicarsi esclusivamente alle attività che riescono a rigenerarli, come l'attività sportiva e/o il loro hobby prediletto.