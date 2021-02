L'oroscopo della giornata di mercoledì 17 febbraio prevede miglioramenti in amore per i nativi sotto il segno del Cancro, forti di una bella Luna in posizione favorevole, mentre per il Toro si aprirà un periodo fatto di ottimismo e serenità. Non si esclude qualche discussione per i nativi del Leone, a causa di Marte e della Luna negativi, mentre tanta energia caratterizzerà la giornata dei nativi Capricorno. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 17 febbraio 2021.

Previsioni oroscopo mercoledì 17 febbraio 2021 segno per segno

Ariete: anche se la Luna lascerà il vostro segno, il cielo potrebbe riservarvi ancora qualche sorpresa secondo l'oroscopo.

Venere infatti sarà ancora dalla vostra parte, e in amore non mancherà una buona complicità tra voi e il partner. Se siete single trovare del tempo per gli altri sarà appagante per voi. In ambito lavorativo questo potrebbe essere il momento adatto per concentrare le energie su un progetto ambizioso. Voto - 8+

Toro: si aprirà un periodo fatto di maggior serenità e ottimismo secondo l'oroscopo. Con la Luna e Marte favorevoli, dal punto di vista sentimentale vedrete che l'intesa di coppia migliorerà, anche se qualche novità in più non vi farebbe affatto male. Se siete single ci saranno forti emozioni nell'aria. Per quanto riguarda il lavoro andrete discretamente bene, ciò nonostante meglio non rispondere male ad un collega. Voto - 7+

Gemelli: di fantasia ne avrete tanta per riuscire a rendere felice il partner, e con questo cielo così splendente (anche se il meteo non sembra d'accordo), apprezzerete particolarmente la compagnia del partner, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single la vostra sfrontatezza potrebbe anche piacere. Nel lavoro sarete impavidi, e non vi fermerete davanti a nessun ostacolo pur di raggiungere l'obiettivo. Voto - 8,5

Cancro: godrete di una maggior complicità con la vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 17 febbraio. La Luna sarà in buon aspetto, e se di recente ci sono stati dei problemi, questo è il momento per parlarne.

Se siete single tra nuove e vecchie amicizie qualcuno potrebbe distinguersi ai vostri occhi. In ambito lavorativo essere ben organizzati sarà molto importante per voi per completare tutti i vostri incarichi. Voto - 7,5

Leone: previsioni astrali di mercoledì che peggioreranno a causa della Luna che smette di essere favorevole. In amore questa Venere opposta continuerà a portare incomprensioni di coppia che potrebbero diventare sempre più complesse da gestire.

Se siete single con la vostra superficialità difficilmente troverete qualcuno. Nel lavoro meglio non essere troppo aggressivi nei confronti dei colleghi. Voto - 5

Vergine: configurazione astrale che torna a vostro favore, dopo un periodo leggermente complicato dalla Luna. Adesso però tornerà a darvi una mano, e per quanto riguarda i sentimenti riuscirete nuovamente a prendervi cura del partner al meglio delle vostre possibilità. Se siete single potrebbe essere il momento di fare un passo in avanti. Nel lavoro i problemi sono fatti per essere superati, e considerato quanto sarete ambiziosi, potreste anche farcela. Voto - 8-

Bilancia: un po’ di stanchezza dal punto di vista sentimentale potrebbe farsi sentire secondo l'oroscopo del 17 febbraio.

Nulla di grave, ogni tanto una piccola pausa tutta per voi può far bene al vostro rapporto. Se siete single dovrete chiarire alcune incertezze nel vostro cuore. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Mercurio vi aiuteranno a tenervi attivi, ma attenzione perché la noia potrebbe assalirvi. Voto - 7-

Scorpione: se siete single con questo cielo così cupo, l'unica cosa che potrete fare è riflettere e trovare una soluzione ai vostri problemi. Se avete una relazione stabile, l'oroscopo vi consiglia di non essere troppo estroversi con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro non lasciatevi distrarre da progetti che sapete benissimo che non porteranno risultati. Voto - 6

Sagittario: giornata piuttosto piacevole da vivere per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Con Venere in sestile dal segno dell'Acquario, sul fronte sentimentale inonderete di felicità la vostra relazione di coppia, mentre voi single sarete più propensi a manifestare i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro i progetti che avete pianificato sembrano andare bene, ma bisognerà comunque rimanere vigili. Voto - 8+

Capricorno: oroscopo di mercoledì caratterizzato da grandi energie, grazie a Marte e alla Luna in trigono dal segno amico del Toro. Per quanto riguarda il settore professionale dunque sarete arrembanti, pieni di risorse per portare a termine i vostri progetti. In ambito sentimentale ci sarà un buon affiatamento tra voi e il partner, dedicandole le giuste attenzioni. Se siete single qualcuno potrebbe non smettere di ammirarvi.

Voto - 8+

Acquario: attenzione a qualche piccola incomprensione in amore che potrebbe nascere in questo periodo. Venere non smetterà di darvi una mano, ma con la Luna in quadratura meglio non correre troppi rischi. Se siete single prima di buttarvi a capofitto in una storia d'amore, meglio avere un'idea ben precisa della persona che vi piace. In ambito lavorativo non mancherà l'impegno da parte vostra, anche se i risultati in questa giornata potrebbero non essere coì gradevoli. Voto - 7-

Pesci: avrete modo di rilassarvi e godervi ogni aspetto della vostra relazione sentimentale in questa giornata, merito in particolare della Luna in buon aspetto. Se siete single potrebbe essere una giornata fortunata per voi, grazie ad un buon mix di sentimenti e sensualità.

In ambito lavorativo state svolgendo con impegno le vostre mansioni, ma dovrete aspettare ancora un po’ per le risposte che attendete. Voto - 8-