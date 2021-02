Giovedì 4 febbraio troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno dello Scorpione, mentre Mercurio, Venere, il Sole, Giove e Saturno stazioneranno nel domicilio dell'Acquario. Plutone proseguirà l'orbita in Capricorno, così come Marte con Urano permarranno in Toro. In ultimo, Nettuno continuerà la sosta in Pesci come il Nodo Lunare rimarrà stabile sui gradi dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Toro e Leone.

Sul podio

1° posto Cancro: incontri. Giovedì che avrà buone chance di risultare ideale in casa Cancro per stringere nuove ed intriganti conoscenze affettive, con quali sarà facile che sbocci un flirt intenso nei giorni seguenti.

L'unico neo sarà dato, però, dalla comunicazione che, non essendo eccelsa, spingerà i nativi a prodigarsi più sui fatti che sulle parole.

2° posto Pesci: amore top. Il dodicesimo segno zodiacale in questa giornata risulterà, con tutta probabilità, particolarmente attento alle esigenze del partner, specialmente verso sera quando emergerà fuori anche la loro vena romantica.

3° posto Scorpione: narcisisti. La quinta casa irradierà la quadratura che nascerà tra i Luminari e ciò, in questo caso, potrebbe stimolare l'indole narcisistica dei nati Scorpione questo giovedì, coi nativi che non faranno altro che compiacersi di fronte allo specchio. Mattinata ottima per sbrigare alcune mansioni lavorative procrastinate nei giorni addietro.

I mezzani

4° posto Acquario: tenaci.

Ciò che sino a martedì appariva semplice nella sfera lavorativa, potrebbe divenire improvvisamente complicato in queste 24 ore per i nati Acquario. La loro, però, sarà soltanto un'impressione e, grazie al sostegno dei pianeti generazionali, andranno avanti con grinta nella professione.

5° posto Gemelli: mondani. La voglia di divertimento prenderà, c'è da scommetterci, il sopravvento in queste 24 ore per il primo segno d'Aria, il quale organizzerà una spensierata serata tra amiche, dove le risate saranno protagoniste benvenute.

6° posto Capricorno: lavoro top. La congiunzione Marte-Urano di Terra, seppur guardata in cagnesco dal transito lunare, giocherà presumibilmente a favore dei nati Capricorno favorendoli nell'avanzamento professionale, in special modo per i lavoratori dipendenti.

7° posto Vergine: shopping. Un oggetto d'arredamento agognato da tempo potrebbe, in questa giornata di febbraio, essere finalmente acquistato dal secondo segno di Terra, il quale non baderà a spese per accaparrarselo.

8° posto Bilancia: relax. Dopo un inizio settimana sprint, ecco che questo giovedì i nati Bilancia avvertiranno, con ogni probabilità, una gran voglia di staccare la spina dalla quotidianità e concedersi ampi spazi di relax.

9° posto Sagittario: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato sul viso dei nativi non sarà presumibilmente il miglior biglietto da visita per affrontare le attività pratiche della giornata in questione, alcune delle quale potrebbero subire un rinvio.

Ultime posizioni

10° posto Leone: fiacchi. La quadratura marziale sommata alla retrogradazione mercuriale potrebbero rendere scarno il bottino energetico di casa Leone, costringendo i nativi a rallentare i ritmi e abbassare le aspettative quotidiane.

11° posto Toro: indaffarati.

La mole di incombenze pratiche e professionali che probabilmente dovranno adempiere i nati Toro sarà imponente, coi nativi che si ostineranno a portare il tutto a compimento.

12° posto Ariete: nervosi. Basterà una minuzia per scatenare la proverbiale ira dei nati Ariete, specialmente nel mènage amoroso dove, anziché vedere il partner come una spalla, parranno immaginarlo come il centro del bersaglio nel tiro a freccette.