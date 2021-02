L'oroscopo della giornata di martedì 2 febbraio prevede un periodo piuttosto nervoso per i nativi Leone, tutta colpa di questo cielo così spento, mentre Scorpione potrebbe avere un atteggiamento liberatorio, con quella voglia di dire o fare ciò che vuole. Per Cancro questo sarà un momento favorevole in amore, ora che Venere non è più negativa, mentre Toro cercherà di non mollare in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di martedì 2 febbraio per tutti i segni zodiacali.

Previsioni di martedì 2 febbraio segno per segno

Ariete: questo periodo si rivelerà promettente per voi nativi del segno con Venere che si troverà in una posizione piuttosto discreta.

Tuttavia, secondo l'Oroscopo di martedì, in questa giornata dovrete fare i conti con la Luna in opposizione, un po’ fastidiosa in amore, ma già da domani potrete dare il meglio di voi, con la vostra anima gemella, oppure con quella persona che vi piace molto. Nel lavoro sarete irremovibili su alcuni progetti, e forse potreste avere ragione. Voto - 7+

Toro: oroscopo del 2 febbraio poco convincente per voi nativi del segno. Questo cielo prevede solamente il pianeta Marte dalla vostra parte, insufficiente per sperare di passare una buona giornata. In amore se state affrontando un periodo difficile, dovrete cercare di essere il meno aggressivi possibile. I single faranno meglio a non provare a costruire relazioni mostrandosi per ciò che non sono.

Nel lavoro cercate di non mollare, anche se la situazione non è delle migliori. Voto - 6-

Gemelli: il vostro fascino sarà invidiabile con Venere e la Luna favorevoli che metteranno in risalto la vostra bellezza. Se foste alla ricerca dell'amore dunque non ci sarà periodo migliore. Se avete una relazione stabile, l'intesa di coppia non potrà che beneficiare di tale assetto astrologico.

Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere necessaria qualche spesa, ma se per ottimizzare i vostri risultati allora fate pure. Voto - 9

Cancro: periodo piuttosto discreto per voi nativi del segno. Venere non vi darà più fastidio per il momento e dal punto di vista sentimentale ricomincerete a recuperare, anche se la Luna in questa giornata potrebbe ostacolarvi.

Se foste single questo sarà un buon momento per concedersi un po’ di spensieratezza. Nel lavoro sapete benissimo che quando c'è un buon affiatamento tra voi colleghi le cose vanno meglio. Voto - 7,5

Leone: Luna in sestile dal segno della Bilancia utile fino a un certo punto per quanto riguarda i sentimenti. Venere sarà sempre lì pronta a tendervi una trappola, dunque se vedete che la vostra relazione funziona, cercate di non pressare il partner. Se foste single le relazioni sociali saranno piuttosto vivaci. Nel lavoro ritornare in auge non sarà facile, inutile dunque giocare le vostre carte migliori adesso, meglio avere pazienza. Voto - 6+

Vergine: Venere favorevole aumentava la dolcezza e gentilezza in voi, ma purtroppo adesso si trova nel segno dell'Acquario.

In amore godrete ancora di un buon affiatamento di coppia, ma per continuare a stare così bene con il partner, dovrete metterci più impegno. Se foste single prendetevi un po’ di tempo per voi stessi. Nel lavoro avrete ancora Marte favorevole, che vi darà l'energia necessaria per svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7,5

Bilancia: sarete pronti a tornare a splendere secondo l'oroscopo, anche in ambito sentimentale, grazie a Venere e la Luna che diventano favorevoli nei vostri confronti. Preparatevi dunque a dare il meglio e godere di un’ottima relazione di coppia, prima però dovrete riparare alcuni errori commessi in precedenza, se li avete fatti. Se foste single sarete molto più ottimisti. Nel lavoro sarete abbastanza sereni e svolgerete con molta cura le vostre mansioni.

Voto - 9

Scorpione: periodo non così eccezionale per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Venere si aggiungerà ai tanti pianeti in quadratura dal segno dell'Acquario, e in amore dunque la situazione tenderà a peggiorare. Se foste single potreste avere un atteggiamento piuttosto liberatorio, sentendovi liberi di dire o fare quel che volete, a vostro rischio però. Nel lavoro l'atmosfera che si respirerà nel vostro ambiente non sarà delle migliori, meglio fare attenzione. Voto - 6-

Sagittario: secondo mese dell'anno che inizierà molto bene per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo infatti, Venere e la Luna saranno dalla vostra parte, e per quanto riguarda i sentimenti sarete totalmente travolti dall'amore per il partner.

Se foste single le prossime relazioni potrebbero essere molto promettenti. Nel lavoro non staccherete mai la spina, e sarete in grado di raggiungere risultati ottimi con le vostre mansioni, merito di Giove, Mercurio e Saturno favorevoli. Voto - 8,5

Capricorno: Venere purtroppo lascerà il vostro cielo, e in questa giornata dovrete vedervela con la Luna in quadratura, che potrebbe agitare un po’ gli animi tra voi e la vostra anima gemella. Se foste single potreste avere qualche difficoltà ad approcciarvi con la persona che vi piace. Nel lavoro non è il momento di rallentare, perché dovrete dare il meglio di voi e sfruttare la posizione favorevole di Marte. Voto - 7-

Acquario: avrete un'altra freccia a disposizione nel vostro arco secondo l'oroscopo.

Venere infatti sarà nel vostro cielo, aggiungendosi ai tanti astri già in congiunzione. In amore inoltre la Luna in trigono esalterà la vostra relazione di coppia, rendendola praticamente perfetta in questa giornata. Se foste single avrete la possibilità di vivere una nuova favola. Nel lavoro sarete capaci di gestire perfettamente le vostre mansioni ed ottenere solamente il meglio. Insomma, un cielo migliore di così non si può. Voto - 10

Pesci: Luna opposta che creerà qualche piccolo disagio per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Nulla di grave, ciò nonostante meglio non essere troppo estroversi con il partner. Se foste single potrete comunque contare sul sostegno delle persone che vi amano. Nel lavoro qualche cambiamento potrebbe anche funzionare per rendere più efficace il vostro metodo di lavorare.

Voto - 7-