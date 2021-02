L'Oroscopo di martedì 2 febbraio sarà caratterizzato da eventi imprevisti ed emozioni contrastanti. Osservando la mappa celeste di domani, è possibile osservare la presenza di Sole, Mercurio, Venere, Giove e Saturno in Acquario. Marte e Urano si troveranno nel segno del Toro, mentre Luna e Nettuno saranno rispettivamente in Bilancia e Pesci. Infine, Plutone sarà in Capricorno.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo del 2 febbraio. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di martedì 2 febbraio: tante emozioni per Gemelli, Cancro a disagio

Ariete: dovrete affrontare dei cambiamenti nella vostra quotidianità, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Vi sentirete all'altezza di nuove sfide, ma non vorrete sacrificare il tempo destinato ai vostri cari. La famiglia, per voi, sarà una risorsa importantissima e cercherete di sostenerla in tutti i modi possibili. Inoltre, in amore, la relazione di coppia prenderà una piega davvero inaspettata.

Toro: avvertirete un pizzico di nostalgia nei confronti del passato. Vorreste tornare alla vostra vecchia vita, ma le previsioni zodiacali di domani consigliano di guardare solo al presente e al futuro. Potrete trarre molti insegnamenti importanti dalle attuali esperienze di vita e rinnegarle vi farà solo del male.

In amicizia, sarete leali e pronti a tutto per dare il vostro contributo. Però, sarete molto sensibili alle delusioni sentimentali.

Gemelli: la giornata sarà caratterizzata da diverse emozioni. Da una parte vi sentirete forti e determinati, ma dall'altra avrete bisogno di rassicurazioni. In ogni caso, non avrete molto tempo per riflettere, perché il lavoro vi porterà via la maggior parte del vostro tempo.

Sarà il momento giusto per lavorare su nuove idee. Forse, vi sembrerà che non possano avere un futuro degno di nota, ma alcuni eventi vi smentiranno.

Cancro: in alcune situazione vi sembrerà di essere dei pesci fuor d'acqua. Farete fatica a gestire tutte le emozioni che proverete, ma gli altri vi troveranno estremamente spontanei. Sarà questa il vostro punto di forza.

Ispirerete sincerità, lealtà e dolcezza. Il partner sarà fiero di avervi accanto e cercherà di rendervi felici tramite attività da fare assieme. Se lavorerete un po' sulla vostra autostima, tutto andrà per il meglio.

Oroscopo e suggerimenti dalle stelle del 2 febbraio: Bilancia influenzabile, Scorpione esigente

Leone: sarà una giornata carica di aspettative. Vorreste riuscire a realizzare i vostri sogni con più facilità, ma dovrete battervi per raggiungere qualche risultato. Dentro di voi, nascerà una lotta interiore, caratterizzata da elementi contrastanti. L'oroscopo di domani consiglia di prendervi del tempo per riflettere. Compiere scelte affrettate, infatti, potrebbe rovinare tutto ciò che avete costruito fino a questo momento.

Vergine: avrete la sensazione di non essere abbastanza rispettati dal prossimo.

Vorrete essere liberi e non dover dare spiegazioni agli altri, ma l'invadenza altrui vi lascerà di stucco. Sarà fondamentale prendere il controllo della situazione, senza, però, essere eccessivamente bruschi. Un atteggiamento troppo risoluto, infatti, potrebbe causare tensione all'interno dei rapporti d'amicizia e d'amore.

Bilancia: i vostri amici avranno una grande influenza su di voi. Purtroppo, tenderanno a influenzarvi anche in negativo. Tenderete a mettervi nei loro panni e a farvi carico delle loro sofferenze. Le previsioni astrologiche di domani consigliano di essere maggiormente concentrati su voi stessi. Non si tratterà di egoismo, ma di amor proprio. Se ve la sentirete, potrete confidarvi con il partner.

Scorpione: sarete molto esigenti nei confronti della persona amata.

Pretenderete una certa partecipazione da parte sua, ma noterete un'eccessiva passività. Sarà il caso di affrontare l'argomento una volta per tutte. Non vi troverete in una situazione facile perché dovrete far tacere il cuore e permettere alla razionalità di emergere. Se sarete sinceri, non avrete niente di cui rimproverarvi.

Previsioni zodiacali di domani 2 febbraio: novità per Sagittario, Acquario troppo fiducioso

Sagittario: sarà il momento giusto per iniziare a lavorare a nuovi progetti di vita. Sentirete il bisogno di crescere, sia dal punto di vista professionale, che emotivo. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da momenti di grande feeling e da altri dove sarà difficile raggiungere un compromesso. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi travolgere dall'ansia, vi basterà trovare il giusto equilibrio.

Capricorno: sarete molto attraenti agli occhi degli altri. Passione e carisma vi accompagneranno per tutta la giornata, ma attenzione a difendervi da voci inesatte. Infatti, ci sarà chi, mosso dall'invidia, si divertirà a raccontare crudeltà su di voi. La cosa migliore sarà mantenere la calma e mostrare indifferenza. Le bugie non potranno ferirvi, mentre le conseguenze di azioni affrettate si. Il Partner avrà un ruolo insostituibile.

Acquario: tenderete a fidarvi troppo degli altri. Cercherete di vedere sempre il meglio in conoscenti e amici, ma la realtà vi smentirà bruscamente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non concedere la vostra fiducia troppo facilmente. Sarà necessario conoscere bene le persone prima di rivelare i vostri segreti.

In amore, sarete guidati da un affetto incontrollabile verso il partner.

Pesci: sentirete il bisogno di cambiare vita e di prendervi le vostre responsabilità. Lavorerete molto sul rapporto di coppia, perché vorrete costruire qualcosa di duraturo e che possa diventare la vostra seconda famiglia. Saranno presenti incomprensioni, legate principalmente alla vita domestica e a piccole questioni economiche. Per fortuna, riuscirete a risolvere tutto senza conseguenze.