Nella settimana dall'8 al 14 marzo troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi del Capricorno (dove staziona Plutone) al segno dei Pesci (dove sostano il Sole, Venere e Nettuno). Giove, Saturno e Mercurio proseguiranno il domicilio in Acquario, così come il Nodo Lunare assieme a Marte rimarranno stabili in Gemelli. Urano, infine, continuerà la sosta in Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Scorpione, meno entusiasmante per Toro e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Le faccende professionali di casa Leone sembreranno avanzare col vento in poppa questa settimana, in particolar modo per i liberi professionisti del segno, nelle giornate di lunedì, venerdì, sabato e domenica.

Attenzione al 9 marzo, dove un pizzico di nervosismo potrebbe influire sul rapporto lavorativo con qualche parigrado.

2° posto Scorpione: passionali. A un lunedì probabilmente dedito al disbrigo di questioni pratiche, i nati Scorpione potrebbero godere di una spiccata passionalità nel resto della settimana che raggiungerà il suo culmine il 12 e 13 marzo, grazie alla congiunzione Luna-Venere d'Acqua.

3° posto Cancro: affettuosi. Se nella prima parte della settimana il primo segno d'Acqua sarà presumibilmente focalizzato sulle vicende lavorative, da mercoledì sera sino a domenica l'attenzione nativa virerà sul partner, riempiendolo di attenzioni e coccole.

I mezzani

4° posto Acquario: nuove idee. Nelle giornate di martedì, mercoledì e sino alla tarda mattinata di giovedì i nati Acquario godranno a piene mani di una straordinaria fucina d'idee che, grazie al supporto marziale, se attuate subito daranno ottimi risultati.

5° posto Gemelli: volitivi. La voglia di darsi da fare non dovrebbe mancare in questa settimana per i nati Gemelli, specialmente nelle giornate centrali, dove potranno ultimare alcune faccende pratiche insolute, che gli permetteranno di alleggerire la mole di lavoro della terza settimana di marzo.

6° posto Bilancia: logorroici. La spiccata parlantina che fa parte del corredo astrologico nativo potrebbe, durante questa settimana, emergere in maniera prorompente, ma fortunatamente partner e amici, conoscendo questo loro lato caratteriale, non ci faranno poi tanto caso.

7° posto Ariete: weekend top. La partita astrologica i nati Ariete se la giocheranno sino a venerdì, dove alcuni contrattempi e qualche equivoco legato al luogo di lavoro potrebbero stimolare la loro frustrazione del momento. Fortunatamente nel weekend ci sarà spazio per dedicarsi alle faccende di cuore, col partner che riuscirà a donargli un barlume di serenità.

8° posto Capricorno: lunedì top. Settimana che inizierà col botto per merito del Luminare notturno nel segno, che lunedì spingerà i nativi a divertirsi quanto più possibile, mettendo in secondo piano sia gli affetti che la professione. Da martedì in poi, invece, la routine avrà buone possibilità di riprendere il sopravvento.

9° posto Sagittario: deleganti. Il terzo segno di Fuoco, pressato dall'ostica posizione della Bianca Signora e sfiancato dall'opposizione marziale, potrebbe protendere per delegare qualche gravosa mansione professionale a terze persone, e ciò non sarà affatto gradito dai vertici aziendali.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: pigri. La voglia di rimboccarsi le maniche verrà presumibilmente meno in questi sette giorni per i nati Pesci, i quali preferiranno dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi quanto più possibile, sebbene l'amato bene proverà a propinargli qualche evento mondano a cui partecipare assieme.

11° posto Vergine: umore flop. Da mercoledì a domenica il tono umorale di casa Vergine potrebbe non essere dei migliori, in particolar modo per la prima decade, che rispolvererà vecchi ricordi divenendo a tratti malinconica.

12° posto Toro: lavoro flop. Le vicende lavorative dei nati Toro, eccezion fatta per la produttiva giornata di lunedì, subiranno probabilmente una battuta d'arresto questa settimana, che minerà il loro entusiasmo nelle giornate del 13 e 14 marzo.