Lunedì 1° marzo troveremo sul piano astrologico la Luna sostare nel segno della Bilancia, mentre il Sole, Venere e Nettuno transiteranno nel domicilio dei Pesci. Plutone continuerà il moto in Capricorno, così come il Nodo Lunare resterà sui gradi dei Gemelli. In ultimo, Marte assieme ad Urano proseguiranno l'orbita in Toro come Mercurio, Giove e Saturno permarranno in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Bilancia, meno roseo per Ariete e Sagittario.

Sul podio

1° posto Bilancia: shopping. Grazie al trigono che la Luna nel segno ingaggerà col duetto Giove-Saturno in terza casa, i nati Bilancia avranno ottime chance di potersi concedere una sessione di shopping nella giornata inaugurale di marzo.

Da tali acquisti potrebbero trarne beneficio anche altre persone anziché esclusivamente i nativi, come un elettrodomestico che potrà utilizzare tutta la famiglia.

2° posto Toro: cambio look. In casa Toro sarà, con ogni probabilità, tempo di dare una rinnovata al proprio look questo lunedì, coi nativi che si barcameneranno tra estetista e parrucchiere non tralasciando, se possibile, una capatina in beauty farm.

3° posto Leone: concilianti. Nel mènage amoroso del secondo segno di Fuoco il clima parrà attestarsi su livelli più armonici rispetto all'ultimo periodo, e ciò sarà possibile soprattutto grazie al mood conciliante che metteranno in campo nel nido domestico per merito del favorevole binomio Luna-Venere.

I mezzani

4° posto Vergine: lavoro top.

Ad avere una marcia in più questo lunedì potrebbero essere i nati Vergine di prima decade che, sebbene dovranno superare qualche ostacolo in coppia, godranno di una giornata particolarmente favorevole al lavoro, specialmente se operano alle dipendenze altrui.

5° posto Capricorno: orecchie da mercante. Nettuno e Mercurio disarmonici assieme alla congiunzione Sole-Venere in ottava casa saranno presumibilmente i fautori di qualche maldicenza nei confronti dei nati Capricorno, la quale sarà facile che giunga da una persona cara.

Il terzo segno di Terra, però, farà abilmente orecchie da mercante non facendosi minimamente scalfire da tale stoccate.

6° posto Acquario: puntini sulle "i". La bontà, a volte, viene scambiata per ingenuità ed è ciò che potrebbe accadere in queste 24 ore al quarto segno Fisso sul luogo professionale, dove un capo o un collega tenteranno di approfittarsi della buona fede nativa.

Grazie al sostegno mercuriale ed al trigono Luna-Giove, fortunatamente, i nati Acquario metteranno subito le cose in chiaro con la persona interessata.

7° posto Gemelli: step by step. Da un lato il Luminare notturno nel loro Elemento, sostenuto dai pianeti generazionali, spingerà probabilmente i nativi a bruciare le tappe per giungere prima all'agognato traguardo, dall'altro lato gli influssi disarmonici del Plenilunio di fine febbraio intimeranno presumibilmente ai nativi di rallentare i ritmi. Sarà bene che i nati Gemelli seguano la seconda opzione, in modo da poter sfruttare al meglio i frutti del lavoro svolto in precedenza.

8° posto Scorpione: titubanti. Con Nettuno e Mercurio che si guarderanno in cagnesco sommati all'esuberante Luna in Bilancia, i nati Scorpione metteranno, c'è d scommetterci, in campo parecchia indecisione sul da farsi, specialmente quando si parlerà di faccende pratiche.

9° posto Pesci: chiarimenti. In casa Pesci sarà probabilmente tempo di lanciarsi in un doveroso chiarimento con l'amato bene, il quale sarà sostenuto dal sestile Venere-Urano in ottava dimora che ne favorirà un felice epilogo in coppia.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. Qualcosa parrà non quadrare nelle faccende di cuore del terzo segno di Fuoco, coi nativi che avvertiranno l'irrefrenabile voglia di dire tutto ciò che gli passa per la mente e, com'è facile intuire, il partner non gradirà affatto.

11° posto Cancro: comunicazione flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda il fronte comunicativo dei nati Cancro, i quali potrebbero optare per staccare la spina dalla quotidianità e rintanarsi tra le confortevoli mura domestiche, così da chiudere il mondo circostante fuori dall'uscio di casa.

12° posto Ariete: fuori giri. Lunedì che sarà, con ogni probabilità, una di quelle giornate dove, malgrado l'impegno e la dedizione profusi, i nati Ariete difficilmente riusciranno a cavare un ragno dal buco, soprattutto le prime due decadi che risulteranno oltremodo bizzose.