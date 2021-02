Nel weekend del 21 e 21 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna e il Nodo Lunare stazionare nell'orbita dei Gemelli, mentre Urano e Marte sosteranno nel segno del Toro. Il Sole assieme a Nettuno permarranno in Pesci, così come Giove, Saturno, Venere e Mercurio proseguiranno l'orbita nel segno dell'Acquario.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Vergine ed Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali. Weekend in cui la fiammella della passionalità potrebbe riaccendersi in casa Acquario, e questa ritrovata verve sotto le lenzuola aiuterà i nativi ed il partner a mettere in secondo piano i colpi bassi del duetto Marte-Urano di Terra.

2° posto Gemelli: shopping. Dal pomeriggio di sabato e per l'intera domenica, il primo segno d'Aria parrà avvertire il desiderio di concedersi qualche gratificante acquisto adocchiato da qualche tempo,

3° posto Bilancia: affettuosi. Saranno due giornate in cui i nati Bilancia potrebbero ricoprire di attenzioni il partner, provando a recuperare alle loro mancanze delle ultime giornate. Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per il settore professionale dove sarebbe meglio procedere coi piedi di piombo

I mezzani

4° posto Leone: briosi. Il tono umorale di casa Leone potrebbe prendere il volo questo fine settimana, grazie alla frizzante Luna nell'amico Gemelli che donerà ai nativi un rinnovato entusiasmo per affrontare le novità che li attenderanno a breve.

5° posto Sagittario: sinceri. Il terzo segno di Fuoco non avrà, con tutta probabilità, peli sulla lingua in queste giornate conclusive della settimana, specialmente in amore, ambito nel quale ogni loro puntualizzazione sarà ricolma di tenerezza.

6° posto Scorpione: gratifiche. Un complimento da parte di un'importante figura professionale avrà buone chance di giungere inaspettato per la prima e seconda decade questo weekend, soprattutto per coloro che nelle ultime tre settimane non si sono risparmiati in termini di fatiche fisiche.

7° posto Cancro: riflessivi. Il primo segno d'Acqua potrebbe assumere un mood riflessivo in queste 48 ore, in particolar modo nel mènage amoroso dove parrà voler analizzare a fondo la valenza del rapporto sentimentale in essere.

8° posto Capricorno: fiacchi. Malgrado la voglia di darsi da fare sarà ben presente nel fine settimana dei nati Capricorno, dovranno presumibilmente fare i conti con un bottino energetico poco soddisfacente che li appesantirà non poco.

9° posto Pesci: risultati flop. Sul versante professionale, specialmente il 21 febbraio, il dodicesimo segno zodiacale dovrà probabilmente fare i conti con dei risultati al di sotto delle loro aspettative, che metteranno a dura prova la pazienza nativa.

Ultime posizioni

10° posto Toro: stress. Saranno 48 ore da prendere con le pinze e lo stress sarà dietro l'angolo. Per evitare che l'ansia prenda il sopravvento, sarà bene che i nativi dedichino del tempo esclusivamente a loro stessi, mettendo amore e lavoro in stand-by.

11° posto Vergine: amore flop. La comunicazione nel nido domestico potrebbe non essere scorrevole come al solito in questo weekend, e ciò porterà a galla vecchi dissapori di coppia che parevano oramai superati. Una volta aperto il vaso di Pandora, però, sarà meglio affrontarli una volta per tutte.

12° posto Ariete: solitari. Insolitamente rispetto alla loro indole, il primo segno di Fuoco avvertirà presumibilmente il desiderio di starsene per i fatti propri e ciò potrebbe indurli a rimuginare in maniera compulsiva sugli ultimi accadimenti.